Le gouvernement du Canada annonce un soutien à la Fraser River Discovery Centre Society au titre du Fonds d'aide au tourisme

NEW WESTMINSTER, BC, le jeudi 10 mars 2022 La COVID-19 a eu un impact considérable sur le secteur du tourisme au Canada, les restrictions en matière de voyages au pays et à l'étranger ayant réduit le nombre de visites des attractions. C'est pourquoi le gouvernement du Canada a créé le Fonds d'aide au tourisme (FAT) afin d'aider les entreprises et les organisations du secteur touristique à investir dans des produits et des services qui favoriseront leur croissance à long terme, tout en répondant aux exigences en matière de santé publique.

Aujourd'hui, l'honorable Randy Boissonnault, ministre du Tourisme et ministre associé des Finances, au nom de l'honorable Harjit S. Sajjan, ministre du Développement international et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada (PacifiCan), a annoncé l'octroi d'un financement de 150 000 $ au titre du FAT à la Fraser River Discovery Centre Society (FRDCS).

Grâce à ce financement, la FRDCS étendra la gamme des activités du Fraser River Discovery Centre en proposant des événements et des expositions autochtones qui présenteront l'histoire du fleuve Fraser dans une perspective autochtone. Cette approche comprendra la conception d'un espace d'apprentissage dédié au patrimoine et aux enseignements autochtones du fleuve Fraser. Cet espace sera créé en collaboration avec la bande indienne de Musqueam et d'autres Premières Nations du fleuve Fraser.

Ce projet constituera une excellente ressource pour faire connaître au public le patrimoine autochtone du fleuve Fraser, en plus de créer de nouveaux emplois et de favoriser le tourisme au Centre et dans les entreprises des environs à New Westminster.

À mesure que le gouvernement du Canada exécute son plan pour une relance économique vigoureuse, les entreprises du secteur touristique ont besoin d'un soutien continu pour reprendre leurs activités en toute sécurité. En Colombie-Britannique, le FAT est administré par PacifiCan, la plus récente agence de développement régional du gouvernement du Canada vouée au renforcement de l'économie de la province.

« Notre gouvernement est résolu à soutenir une relance économique vigoureuse à la suite de la pandémie et à faire en sorte que tous les secteurs touchés disposent des ressources dont ils ont besoin pour réussir. Le Fonds d'aide au tourisme fait partie intégrante de ce soutien et fournira aux entreprises du secteur touristique les ressources dont elles ont besoin pour redevenir un contributeur important à une économie robuste. »

- L'honorable Harjit S. Sajjan, ministre du Développement international et ministre responsable de PacifiCan

« Le Canada est un pays vaste et magnifique qui a tant à offrir aux touristes canadiens et étrangers. Je suis fier que, grâce au Fonds d'aide au tourisme, nous puissions soutenir des organisations comme la Fraser River Discovery Centre Society, société qui collabore avec des partenaires autochtones pour que tous les visiteurs apprennent l'importance de ce fleuve grandiose et son histoire avec les peuples autochtones de la Colombie-Britannique. »

- L'honorable Randy Boissonnault, ministre du Tourisme et ministre associé des Finances

« Ce soutien nous aidera à faire avancer le projet xʷtatəl̕ləm (espace d'apprentissage). Les activités et les programmes que nous élaborons et réalisons avec notre partenaire, la bande indienne de Musqueam, contribueront non seulement à présenter l'histoire du fleuve Fraser dans une perspective autochtone, mais aussi à faire avancer la réconciliation et à soutenir la mise en œuvre de la Déclaration sur les droits des peuples autochtones.

- Lyle Viereck, vice-président du conseil d'administration de la FRDCS et président du Comité autochtone du conseil d'administration

Le Fonds d'aide au tourisme, livré par les agences de développement régional (ADR) et Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE), aide les entreprises et les organismes touristiques à adapter leurs activités pour répondre aux exigences en matière de santé publique, tout en investissant dans des produits et des services pour faciliter leur croissance future.

Avec un budget de 500 millions de dollars sur deux ans (jusqu'au 31 mars 2023), dont un minimum de 50 millions de dollars consacrés aux initiatives de tourisme autochtone et 15 millions de dollars destinés aux priorités nationales, ce fonds fera du Canada une destination de choix au moment où les voyages nationaux et internationaux reprennent.

Développement économique Canada pour le Pacifique (PacifiCan) est l'agence de développement régional axée sur l'économie en évolution de la Colombie-Britannique. PacifiCan est un chef de file dans l'établissement d'une économie canadienne forte et compétitive en soutenant les entreprises, l'innovation et le développement économique communautaire propres à la Colombie-Britannique.

