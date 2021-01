L'honorable Mélanie Joly, ministre du Développement économique et des Langues officielles et ministre responsable de Diversification de l'économie de l'Ouest Canada, a annoncé aujourd'hui une aide financière de 1,9 million de dollars au profit du campus d'Okanagan de l'Université de la Colombie-Britannique pour mettre sur pied un centre d'innovation visant à promouvoir les technologies propres qui transforment les additifs et les composants à base de carbone en nouveaux produits durables.

Les Canadiens ne manquent pas de nouvelles idées novatrices qui conduiront à l'élaboration et à la mise en place de nouvelles technologies propres utiles. Les matériaux à base de carbone ont un certain nombre d'applications, mais la plupart de ces matériaux sont dérivés des industries minière, pétrolière et gazière. Trouver de nouveaux moyens durables de créer des matériaux à base de carbone à partir de produits recyclés aidera le Canada à réduire ses émissions de carbone et ses déchets industriels.

Grâce à cette aide financière, le campus d'Okanagan de l'Université de la Colombie-Britannique travaillera avec des entreprises manufacturières, minières et forestières de l'Ouest canadien pour étudier comment les déchets industriels peuvent avoir une seconde vie en tant que produits de haute qualité à base de carbone. La conversion du carbone collecté lors du processus de recyclage des pneus des véhicules de l'industrie lourde en électrodes de batterie qui alimentent les véhicules électriques en constitue un exemple. Ces nouveaux produits sont en demande sur les marchés nationaux et internationaux et ouvriront de nouvelles possibilités d'exportation pour l'innovation canadienne.

Les mesures ciblées du gouvernement pour mobiliser des capitaux privés aideront les entreprises canadiennes à mettre leurs technologies sur le marché, libérant ainsi le potentiel économique et environnemental du marché mondial des technologies propres en pleine croissance. Ce projet s'appuiera sur la réputation de la Colombie-Britannique en tant que chef de file dans le secteur des technologies propres. Il favorise également une économie plus inclusive en créant près de 50 emplois bien rémunérés pour les groupes sous-représentés, notamment les femmes, les jeunes et les étudiants autochtones.

« Je crois en l'exploitation de la puissance de l'innovation et de la créativité pour relever les défis économiques et environnementaux. Notre gouvernement est fier de soutenir le campus d'Okanagan de l'Université de la Colombie-Britannique dans ce projet, qui vise à promouvoir à la fois un avenir durable et une économie florissante. Ensemble, nous montrons notre volonté de construire un pays qui offre des possibilités et des avantages économiques aux Canadiens, tout en assurant le développement de technologies qui conduiront à un environnement plus propre et plus vert pour les générations futures ».

L'honorable Mélanie Joly, ministre du Développement économique et des Langues officielles et ministre responsable de Diversification de l'économie de l'Ouest Canada

« Nous sommes ravis que le financement de Diversification de l'économie de l'Ouest Canada permette la création d'un nouveau centre de technologies propres au campus d'Okanagan de l'Université de la Colombie-Britannique. Nos chercheurs en ingénierie ont établi des procédures de pointe pour la récupération et la réutilisation de matériaux à base de carbone qui seraient autrement jetés. La création de ce nouveau centre nous permettra d'accélérer les travaux dans ce domaine, de renforcer nos partenariats avec l'industrie et de créer des possibilités de formation technique qui accéléreront la transition vers une économie plus verte ».

Phil Barker, Ph. D., directeur adjoint et vice-président adjoint, Recherche et Innovation, Université de la Colombie-Britannique, campus d'Okanagan

Fondée en 1908, l'Université de la Colombie-Britannique est un centre mondial d'enseignement, d'apprentissage et de recherche, régulièrement classée parmi les meilleures universités publiques au monde. Elle compte plus de 65 000 étudiants de premier et deuxième cycles sur ses deux principaux campus de Vancouver et de Kelowna .

et de . Le nouveau centre de technologies propres sera situé dans le district de l'innovation (Innovation Precinct) de l'Université de la Colombie-Britannique, une « zone de collision » de 60 acres où des équipes de recherche relèveront d'importants défis du monde réel. L'ouverture du premier bâtiment est prévue pour l'automne 2021.

Depuis plus de 30 ans, Diversification de l'économie de l'Ouest Canada (DEO) s'emploie à diversifier l'économie de l'Ouest tout en améliorant la qualité de vie des Canadiens de l'Ouest en se concentrant sur le développement des entreprises, l'innovation et le développement communautaire.

