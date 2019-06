Le gouvernement du Canada annonce un soutien à l'accès à la justice pour aider à former des étudiants en droit du Manitoba dans les deux langues officielles

WINNIPEG, le 5 juin 2019 /CNW/ - Les Canadiens s'attendent à avoir accès à la justice dans la langue officielle de leur choix. C'est pourquoi le gouvernement du Canada s'efforce d'accroître la capacité des institutions canadiennes d'offrir des cours de droit en français et en anglais partout au pays.

L'honorable David Lametti, ministre de la Justice et procureur général du Canada, a annoncé aujourd'hui que le gouvernement du Canada appuie l'élaboration d'un certificat de common law en français à l'Université du Manitoba. Le ministère de la Justice Canada accorde un financement de 768 372 $ sur quatre ans (de 2018-2019 à 2021-2022) par l'entremise du Fonds d'appui à l'accès à la justice dans les deux langues officielles. Grâce à ce financement, l'Université du Manitoba mènera également des activités liées à l'évaluation et à la certification des compétences linguistiques des étudiants et entreprendra des activités visant à améliorer la capacité des intervenants du secteur de la justice au Manitoba d'offrir des services dans les deux langues officielles.

Robson Hall, la Faculté de droit de l'Université du Manitoba, est l'une des plus anciennes facultés de droit de l'Ouest canadien. En offrant ce certificat de common law en français, on augmentera la capacité de ceux qui travaillent dans le système de justice d'offrir des services juridiques et de l'information dans les deux langues officielles et l'on permettra aux gens de poursuivre des études de droit dans la langue officielle de leur choix. L'objectif du programme est de permettre aux étudiants bilingues et à ceux qui ont un français avancé d'améliorer leurs compétences en français écrit et oral et leur connaissance de la terminologie juridique française de la common law, ainsi que d'acquérir des compétences en représentation et en négociation. Les étudiants seront également exposés à des domaines importants du droit pour lesquels il existe un besoin criant de services en français, y compris le droit pénal et le droit de la famille.

« Notre gouvernement cherche activement à améliorer l'accès à la justice dans les deux langues officielles partout au pays. En augmentant la capacité des établissements comme Robson Hall d'offrir de la formation juridique en français, on s'assure qu'un plus grand nombre de diplômés du Manitoba pourront offrir des services juridiques dans la langue officielle de leur client. Je suis fier d'appuyer cette initiative qui contribue à la vitalité de la communauté franco-manitobaine et au développement de nos professionnels du droit. »

L'honorable David Lametti, C.P., c.r., député

Ministre de la Justice et procureur général du Canada

« Je suis fier que notre gouvernement investisse dans ce projet à Robson Hall afin d'améliorer l'accès à la justice dans les deux langues officielles dans les communautés du Manitoba. La formation d'étudiants en droit en français contribuera à renforcer la communauté francophone du Manitoba ainsi qu'à rendre la communauté juridique plus accessible. »

Terry Duguid, député de Winnipeg

« Je suis très heureux que le ministère de la Justice Canada ait accepté de financer notre programme. La possibilité d'offrir des cours de droit en français est un grand pas en avant pour former nos étudiants à la pratique du droit dans les deux langues officielles. C'est essentiel pour améliorer l'accès à la justice pour les Manitobains. Je suis encouragé par le dévouement des docteurs Turnbull et Heckman à cet important projet. Nous avons travaillé très fort pour y arriver et nous sommes très reconnaissants de l'engagement du ministère de la Justice Canada à améliorer l'accès à la justice dans les deux langues officielles. »

Dr Jonathan Black-Branch, doyen

Faculté de droit Robson Hall, Université du Manitoba

Le Fonds d'appui à l'accès à la justice dans les deux langues officielles du ministère de la Justice Canada offre du financement aux organismes à but non lucratif, aux établissements d'enseignement et aux partenaires provinciaux et territoriaux afin de répondre aux besoins des communautés francophones et anglophones en situation minoritaire partout au pays.

offre du financement aux organismes à but non lucratif, aux établissements d'enseignement et aux partenaires provinciaux et territoriaux afin de répondre aux besoins des communautés francophones et anglophones en situation minoritaire partout au pays. Le montant total du financement disponible par l'entremise du Fonds d'appui à l'accès à la justice dans les deux langues officielles s'élève à 46 millions de dollars pour les exercices 2018-2019 à 2022-2023.

Selon le Recensement de 2016, 46 055 Manitobains (3,7 %) ont indiqué que le français était leur langue maternelle.

Le Recensement de 2016 indique également que 108 455 Manitobains (8,6 %) étaient bilingues et que plus de 24 000 étudiants manitobains étaient inscrits à des programmes d'immersion française.

