MORSON, ON, le 6 sept. 2022 /CNW/ - Aujourd'hui, Marcus Powlowski, député de Thunder Bay--Rainy River, au nom de l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités, et Lynn Indian, cheffe de la Première Nation de Big Grassy River, ont annoncé plus de 2,9 millions de dollars pour l'agrandissement et la modernisation de l'école Pegamigaabo afin de répondre aux besoins culturels, éducatifs et environnementaux de la Première Nation de Big Grassy River.

« Les investissements dans la modernisation écologique des infrastructures publiques sont judicieux pour notre environnement, nos collectivités et notre économie », a déclaré Marcus Powlowski, député de Thunder Bay-Rainy River, au nom de l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités. « La modernisation et l'agrandissement de l'école Pegamigaabo permettront de réduire les coûts d'exploitation et les émissions de GES tout en augmentant l'espace et les ressources disponibles pour les programmes destinés aux jeunes et l'enseignement de la langue ojibway. Notre gouvernement continuera de travailler avec ses partenaires autochtones, provinciaux, territoriaux et municipaux pour investir dans les infrastructures communautaires locales, promouvoir l'action climatique et bâtir des collectivités plus résilientes et inclusives partout au Canada. »

« La Première Nation de Big Grassy River est très enthousiaste quant à cette occasion offerte aux enfants de la communauté, puisqu'elle a été sélectionnée comme l'un des bénéficiaires du programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs pour son projet de rénovation et d'agrandissement », a déclaré Lynn Indian, cheffe de la Première Nation de Big Grassy River. « Ce projet permettra aux enfants de la communauté d'avoir accès à des environnements d'apprentissage sûrs, fiables et sains qui constitueront une base importante pour l'apprentissage de la vie. »

La Première Nation va rénover l'école Pegamigaabo en la dotant de panneaux solaires, de fenêtres à haut rendement énergétique et de portes à commande électrique. L'installation d'un système solaire de 135 kilovolts sur le toit de l'école réduira ses coûts d'exploitation et lui permettra de poursuivre ses activités en cas de perturbation du réseau. Ces améliorations permettront de réduire la consommation d'énergie de l'établissement d'environ 59,9 % et les émissions de gaz à effet de serre de 18,4 tonnes par an. La Première Nation de Big Grassy River agrandira également l'école en y ajoutant un espace supplémentaire de 200 m2 qui comprendra une nouvelle classe de prématernelle et une classe de langue ojibway.

Cet investissement permettra à la collectivité de réaliser d'importantes économies qui pourront être réaffectées à d'autres améliorations de l'école et à l'expansion des programmes qu'elle offre. En outre, l'agrandissement offrira plus d'espace pour soutenir les jeunes esprits en pleine croissance et contribuer à préserver la culture anishinaabemowin.

Faits en bref

Le gouvernement du Canada investit plus de 2,9 millions de dollars dans ce projet dans le cadre du programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs (BCVI).

investit plus de 2,9 millions de dollars dans ce projet dans le cadre du programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs (BCVI). Le programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs fait partie intégrante du Plan climatique renforcé du Canada . Il prévoit 1,5 milliard de dollars sur cinq ans pour soutenir les travaux de rénovation, de réparation ou de modernisation visant à améliorer l'accessibilité et l'empreinte écologique de bâtiments communautaires publics existants, ainsi que la construction de nouveaux bâtiments communautaires accessibles au public qui serviront les collectivités mal desservies et ayant de grands besoins dans tout le Canada .

. Il prévoit 1,5 milliard de dollars sur cinq ans pour soutenir les travaux de rénovation, de réparation ou de modernisation visant à améliorer l'accessibilité et l'empreinte écologique de bâtiments communautaires publics existants, ainsi que la construction de nouveaux bâtiments communautaires accessibles au public qui serviront les collectivités mal desservies et ayant de grands besoins dans tout le . Au moins 10 pour cent des fonds sont alloués à des projets destinés aux collectivités des Premières Nations, des Inuits et des Métis, ce qui comprend les populations autochtones dans les centres urbains.

Les gouvernements provinciaux/territoriaux, les administrations municipales et régionales, les organismes du secteur public, les organismes à but non lucratif et les organisations autochtones intéressés par le programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs sont invités à soumettre une demande par l'entremise du site Web d'Infrastructure Canada.

Les demandes visant des projets de rénovation de bâtiments communautaires existants de grande envergure ou de nouveaux projets de bâtiments communautaires, dont le coût total admissible se situe entre 3 millions de dollars et 25 millions de dollars, ont été acceptées dans le cadre d'un processus concurrentiel qui a pris fin le 6 juillet 2021. Un deuxième processus concurrentiel est prévu plus tard en 2022, mais la date n'a pas encore été déterminée. Les renseignements relatifs au deuxième processus seront publiés sur le site Web d'Infrastructure Canada - Bâtiments communautaires verts et inclusifs dès qu'ils seront disponibles.

Les demandes de financement visant des projets de rénovation de petite et de moyenne envergure pour des bâtiments communautaires existants, dont le coût total admissible se situe entre 100 000 $ et 2 999 999 $, seront acceptées de manière continue et financées dans le cadre d'un appel de demandes continu.

2 999 999 $, seront acceptées de manière continue et financées dans le cadre d'un appel de demandes continu. Annoncé en décembre 2020, le Plan climatique renforcé du Canada comprend 64 nouvelles mesures et 15 milliards de dollars d'investissements pour soutenir une économie et un environnement sains.

