Terry Duguid, secrétaire parlementaire de la ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne et de la ministre du Développement économique et des Langues officielles (Colombie-Britannique), au nom de l'honorable Mélanie Joly, ministre du Développement économique et des Langues officielles et ministre responsable de Diversification de l'économie de l'Ouest Canada, a annoncé aujourd'hui que dix entreprises recevront un soutien dans le cadre du programme Croissance et Productivité des entreprises afin de faire croître ces secteurs émergents.

Ensemble, ces entreprises recevront un total combiné de 20 699 782 $, dont 4 000 000 $ pour Big Mountain Foods Ltd. (BMF) pour lui permettre d'étendre ses activités en s'installant dans une plus grande installation située à Delta, en Colombie-Britannique, afin de répondre à la demande croissante de ses produits. L'entreprise utilisera également les fonds pour commercialiser une nouvelle gamme de produits novateurs à base de pois chiches et de tofu, et pour mettre en œuvre un nouveau plan de marketing. L'objectif de l'entreprise étant de fabriquer des produits entièrement canadiens, le projet aura des retombées positives sur la chaîne d'approvisionnement du secteur des protéines végétales du pays. Le fait de soutenir BMF cadre avec les priorités de DEO relativement aux grappes d'agriculture à valeur ajoutée et de transformation d'ingrédients alimentaires.

L'entreprise Hyper Hippo Entertainment Ltd. (HHE), basée à Kelowna, est une autre entreprise qui bénéficie du soutien du programme CPE pour prendre de l'expansion dans de nouveaux marchés mondiaux. Le financement de 2 804 000 $ permettra à HHE de créer et de publier des jeux mobiles incrémentiels, qui progressent sans nécessiter une interaction constante avec le joueur. Le soutien fédéral aidera également l'entreprise à promouvoir ses jeux mobiles populaires dans de nombreux pays non anglophones. Les plans consistent notamment à réaliser des études de marché pour cerner les marchés cibles, à adopter des références culturelles pour rendre ses jeux pertinents en langues étrangères et à élaborer des stratégies de vente et à établir des partenariats.

Soutenir les entreprises novatrices œuvrant dans divers secteurs clés de l'Ouest canadien constitue une priorité pour Diversification de l'économie de l'Ouest Canada (DEO). En offrant un financement remboursable sans intérêts pour aider les entreprises admissibles à croître et à prendre de l'expansion, DEO tient l'engagement du gouvernement de faire croître l'économie de l'Ouest canadien par l'innovation régionale. En Colombie-Britannique, ces investissements contribueront à créer plus de 300 nouveaux emplois pour les Canadiens de la classe moyenne et assureront la prospérité du Canada pour les décennies à venir.

Les projets annoncés aujourd'hui comprennent :

« Dans tout l'Ouest canadien, des entreprises créent des solutions novatrices aux problèmes importants auxquels nous sommes confrontés. En investissant dans ces entreprises, nous leur donnons les moyens de poursuivre leur précieux travail, tout en renforçant notre économie et en créant des emplois de qualité pour des générations de Canadiens. »

- L'honorable Mélanie Joly, ministre du Développement économique et des Langues officielles et ministre responsable de Diversification de l'économie de l'Ouest Canada

« Grâce au programme Croissance et productivité des entreprises, les entreprises ayant de grandes idées peuvent obtenir le soutien dont elles ont besoin pour croître et se développer. Nous développons l'expertise locale et les bénéfices se répercuteront sur l'ensemble de nos collectivités. »

- Terry Beech, secrétaire parlementaire de la ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne et de la ministre du Développement économique et des Langues officielles (Colombie-Britannique)



« Big Mountain Foods (BMF) est honorée de figurer parmi les bénéficiaires de DEO pour développer ses activités et ses ventes d'aliments à base de plantes novateurs. En investissant dans BMF, DEO crée des emplois, assure la sécurité alimentaire et la gagne la confiance des consommateurs dans le secteur en pleine expansion des aliments sans allergènes et végétaliens. De plus, BMF a été en mesure d'étendre ses activités dans une installation de fabrication et de développement de produits de 70 000 pieds carrés en Colombie-Britannique. »

- Jasmine Byrne, présidente, Big Mountain Foods

« Hyper Hippo est l'un des principaux studios de création de jeux vidéo au Canada, et nous sommes ravis de bénéficier du soutien de notre gouvernement fédéral dans nos efforts continus pour divertir des milliards de joueurs dans le monde. Le financement de DEO nous permet de prendre de l'expansion dans de nouveaux marchés mondiaux. Ce faisant, nous avons le privilège de créer de nouveaux emplois pour des Canadiens novateurs et de contribuer à faire du Canada un acteur de premier plan dans l'industrie mondiale du divertissement. Merci DEO pour votre incroyable soutien! »

- Simon Fisher, directeur général, Hyper Hippo Entertainment

