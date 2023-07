FREDERICTON, NB, le 20 juill. 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, dans le cadre de la conférence annuelle des ministres fédéral, provinciaux et territoriaux (FPT) de l'Agriculture, les ministres ont confirmé leur engagement à réagir aux éclosions de maladies animales par la création d'une banque de vaccins contre la fièvre aphteuse. Dans le cadre du budget de 2023, 57,5 millions de dollars sur cinq ans, dont 5,6 millions de dollars en continu, ont été alloués à l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) pour créer une Banque de vaccins contre la fièvre aphteuse au Canada et pour élaborer des plans d'intervention en cas d'éclosion de fièvre aphteuse.

Ce financement permettra au Canada de disposer d'une source de vaccins dédiée pour soutenir l'ACIA et l'industrie en cas d'éclosion. La banque sera un outil supplémentaire permettant au Canada de soutenir la prévention et la gestion des maladies animales et d'aider à arrêter la propagation de la maladie lors d'une éclosion. Cet investissement complète l'accès actuel du Canada aux vaccins par l'intermédiaire de la Banque nord-américaine de vaccins contre la fièvre aphteuse, garantissant ainsi la disponibilité des vaccins pour les producteurs canadiens.

La nouvelle Banque de vaccins contre la fièvre aphteuse au Canada sera constituée de vaccins concentrés contre la fièvre aphteuse qui pourront être rapidement transformés en vaccins utilisables dans des délais raisonnables et de manière rentable. Les vaccins constituent un élément important d'une réponse efficace et efficiente à la maladie, qui contribuera à maintenir la confiance du public dans l'approvisionnement alimentaire canadien, à limiter l'impact économique sur les producteurs canadiens et à atténuer les perturbations prolongées des échanges commerciaux.

Lors de la conférence FPT annuelle, les ministres ont discuté des principes directeurs de la Banque de vaccins contre la fièvre aphteuse au Canada, en mettant l'accent sur les points suivants :

l'optimisation des avantages pour le Canada;

la contribution proportionnelle;

le soutien de la résilience du secteur;

la collaboration entre les secteurs;

le fait de rester tourné vers l'avenir et l'innovation.

À l'automne 2023, l'ACIA lancera un processus d'approvisionnement transparent et concurrentiel pour créer la Banque de vaccins contre la fièvre aphteuse au Canada.

Citations

« La création d'une banque de vaccins contre la fièvre aphteuse au Canada signifie qu'en cas d'éclosion potentielle, nous avons la possibilité de réduire de moitié la durée et la propagation de l'épizootie. La nouvelle Banque de vaccins viendra s'ajouter aux plans d'intervention d'urgence existants du Canada pour limiter les conséquences d'une épidémie de fièvre aphteuse et soutenir nos agriculteurs et l'industrie de l'élevage au Canada. La banque de vaccins contre la fièvre aphteuse fait partie de l'engagement du Canada à protéger la santé de nos animaux, la résilience de notre industrie de l'élevage et à permettre aux producteurs canadiens de continuer à accéder aux marchés internationaux. »

- L'honourable Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et Agroalimentaire Canada

« La Banque de vaccins contre la fièvre aphteuse est un investissement clé dans la préparation aux situations d'urgence afin de garantir la santé du bétail canadien. Le fait de disposer d'un vaccin en cas d'éclosion de fièvre aphteuse réduira le nombre d'animaux susceptibles d'être infectés et par conséquent, l'ampleur d'une intervention d'urgence complexe portant sur plusieurs espèces. Nous vivons dans une économie mondiale qui repose sur la circulation des personnes, des animaux et des marchandises pour les échanges commerciaux. Cela signifie qu'un foyer potentiel de fièvre aphteuse n'est qu'à un vol de distance. La mise en place de la Banque de vaccins contre la fièvre aphteuse est une assurance essentielle pour les agriculteurs canadiens. »

-Colleen McElwain, Directrice exécutive, Santé animale Canada

Faits en bref

Le Canada est indemne de fièvre aphteuse depuis 1952 et des mesures strictes sont en place pour empêcher l'entrée de la maladie au Canada.

est indemne de fièvre aphteuse depuis des mesures strictes sont en place pour empêcher l'entrée de la maladie au Canada. La fièvre aphteuse est une maladie dévastatrice. Il s'agit d'une maladie virale grave et hautement transmissible qui touche les bovins et les porcs. Elle touche également les moutons, les chèvres, les cerfs et d'autres animaux à sabots fendus. De nombreux animaux atteints se rétablissent, mais la maladie les affaiblit et les débilite.

La fièvre aphteuse ne constitue pas un risque pour la santé publique et n'est pas considérée comme un problème de salubrité alimentaire.

Une éclosion aurait un impact sur la capacité du Canada à exporter ces animaux vers d'autres marchés et pourrait avoir un coût estimé entre 19,4 et 65,2 milliards de dollars en termes d'impact potentiel sur l'économie.

