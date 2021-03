OTTAWA, ON, le 12 mars 2021 /CNW/ - Les investissements dans le transport en commun renforcent les collectivités, aident les Canadiens à se déplacer de façon plus rapide, plus propre et plus abordable, et assurent de bons emplois aujourd'hui tout en ouvrant la voie vers la carboneutralité d'ici 2050. En investissant dans les sentiers et les pistes pour le cyclisme, la marche, les bicyclettes électriques hybrides, les scooters électriques et les fauteuils roulants, on donne à chacun la possibilité de sortir, d'être actif et d'avoir accès au transport en commun.

Aujourd'hui, l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, et le secrétaire parlementaire Andy Fillmore ont annoncé l'octroi de 400 millions de dollars sur cinq ans pour aider à la construction et au développement de réseaux de sentiers, de pistes cyclables, de pistes et de passerelles pour piétons. Il s'agit du premier fonds fédéral consacré à la mise en place du transport actif au Canada - alimenté par les gens - et il fait partie du plan du gouvernement du Canada visant à créer un million d'emplois, à lutter contre les changements climatiques et à bâtir une économie plus durable et plus résiliente.

Depuis 2015, les investissements du gouvernement du Canada ont contribué à la construction de près de 650 kilomètres de pistes de transport actif, de pistes cyclables et piétonnes et de sentiers récréatifs, dont les sentiers du parc régional du mont Grouse à Vancouver-Nord, la passerelle Flora à Ottawa, le prolongement d'une piste cyclable à Corner Brook, et une nouvelle piste cyclable le long du corridor Mine, Notch et Kingsmere à Chelsea, au Québec. À mesure que nous rebâtirons en mieux à la suite de la pandémie de COVID-19, nous augmenterons ces investissements judicieux qui soutiennent les Canadiens.

Le nouveau fonds de 400 millions de dollars fait partie de l'investissement de 14,9 milliards de dollars sur huit ans pour le transport en commun, présenté par le premier ministre Trudeau et la ministre McKenna le 10 février 2021. Le fonds soutiendra les collectivités à mesure qu'elles créeront des quartiers dynamiques, où les gens pourront vivre, travailler et jouer en toute sécurité. Le fonds aidera également les Canadiens vivant dans des communautés rurales et des endroits sans options de transport actif, en permettant de développer le potentiel dans ces communautés.

En plus de ce nouveau fonds, la ministre McKenna et le secrétaire parlementaire Fillmore ont également lancé un appel à la participation des intervenants concernant la première Stratégie de transport actif du Canada. La Stratégie sera alimentée par les commentaires du public et des principaux intervenants, y compris les provinces, les territoires, les municipalités, les communautés autochtones, les organismes sans but lucratif et les entreprises, et aidera le gouvernement fédéral à prendre des décisions d'investissement plus judicieuses afin de :

Soutenir les réseaux de transport actif de l'avenir;

Promouvoir des collectivités abordables, plus saines, où l'on peut se déplacer à pied et qui sont durables du point de vue environnemental;

Soutenir une meilleure collecte de données pour garantir des résultats mesurables.

Les investissements dans les infrastructures de transport actif permettront de bâtir des collectivités fortes dans l'ensemble du pays et d'offrir une meilleure qualité de vie à tous les Canadiens. Les sentiers sécuritaires qui sont reliés au transport en commun offriront aux Canadiens un plus grand nombre d'options de navettage qui réduisent les émissions et protègent l'environnement. Ensemble, nous construisons un pays plus propre, plus compétitif, plus inclusif et plus résilient pour les générations à venir.

Citations

« Les Canadiens aiment utiliser des pistes cyclables et des sentiers sûrs afin de se déplacer dans leurs villes et leurs villages. C'est un excellent moyen de rester en bonne santé, de profiter de la nature et d'avoir accès au transport en commun, et c'est bon pour l'environnement. Cet investissement permettra à un plus grand nombre de personnes de se déplacer à pied, à vélo, en scooter électrique, en fauteuil roulant et à bicyclette électrique. Il s'agit du premier projet national de ce type au Canada. »



L'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« Aujourd'hui est un grand jour au Canada pour la lutte contre le changement climatique, la santé humaine et les collectivités où il fait bon vivre. Avec le lancement du fonds pour le transport actif et avec le soutien de la Stratégie de transport actif, plus de Canadiens que jamais pourront choisir le vélo, le patin ou la marche comme solutions sûres et agréables pour remplacer le transport motorisé. Aujourd'hui est le jour où nous mettons les réseaux de transport actif à la portée de toutes les collectivités. »

Andy Fillmore, secrétaire parlementaire de la ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« Vélo Canada Bikes et les partisans du transport actif dans tout le Canada sont absolument ravis qu'un investissement aussi important dans le transport actif ait été réalisé. L'investissement fédéral d'aujourd'hui dans les infrastructures de transport actif entraînera d'importants avantages pour la santé, l'environnement, la société et l'économie de notre pays. »

Kate Walker, vice-présidente du conseil d'administration, Vélo Canada Bikes

Faits en bref

Depuis 2015, le gouvernement du Canada a investi plus de 130 millions de dollars dans 126 projets liés au transport actif dans le cadre du plan Investir dans le Canada . De plus, des centaines d'autres projets d'infrastructure financés par le gouvernement du Canada comprennent des éléments qui favorisent le transport actif.





a investi plus de 130 millions de dollars dans 126 projets liés au transport actif dans le cadre du plan Investir dans le . De plus, des centaines d'autres projets d'infrastructure financés par le gouvernement du comprennent des éléments qui favorisent le transport actif. Dans le cadre du plan climatique renforcé, Un environnement sain et une économie saine, le gouvernement du Canada a annoncé son intention d'élaborer la première Stratégie de transport actif du Canada et d'examiner différentes options pour créer davantage de sentiers pédestres, de pistes cyclables et d'autres infrastructures liées à la mobilité active. On a élaboré un cadre pour appuyer la collaboration des intervenants à l'élaboration de la Stratégie.

Produits connexes

Liens connexes

Annonce du premier ministre concernant le transport en commun : https://pm.gc.ca/fr/nouvelles/communiques/2021/02/10/nouveaux-investissements-transport-commun-batir-des-communautes

Document d'information sur l'annonce concernant le transport en commun : https://www.canada.ca/fr/bureau-infrastructure/nouvelles/2021/02/un-plan-pour-financer-en-permanence-le-transport-en-commun-et-soutenir-la-relance-economique.html

Plan climatique renforcé :

https://www.canada.ca/fr/services/environnement/meteo/changementsclimatiques/plan-climatique/survol-plan-climatique.html

Suivez-nous sur Twitter, Facebook et Instagram

Web : Infrastructure Canada

SOURCE Infrastructure Canada

Renseignements: Chantalle Aubertin, Attachée de presse, Cabinet de la ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, 613-941-0660, [email protected]; Relations avec les médias, Infrastructure Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]

Liens connexes

www.infrastructure.gc.ca