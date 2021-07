TORONTO, le 28 juill. 2021 /CNW/ - Les investissements dans le transport en commun renforcent les collectivités, aident les Canadiens à se déplacer de façon plus rapide, plus propre et plus abordable, et assurent de bons emplois aujourd'hui tout en ouvrant la voie pour atteindre la carboneutralité d'ici 2050. En investissant dans les sentiers et les pistes pour le cyclisme, la marche, les bicyclettes électriques hybrides, les trottinettes et les fauteuils roulants, on donne à chacun la possibilité de sortir, d'être actif et d'avoir accès au transport en commun.

Aujourd'hui, l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, s'est jointe à Andy Fillmore, secrétaire parlementaire de la ministre de l'Infrastructure et des Collectivités et député d'Halifax, à Pam Damoff, secrétaire parlementaire de Services aux autochtones et députée d'Oakville North--Burlington, à James Maloney, Député, Etobicoke--Lakeshore, Ontario, à Denzil Minnan-Wong, maire adjoint de la Ville de Toronto et conseiller municipal du quartier 16, Don Valley-Est, à Anders Swanson, président de Vélo Canada Bikes, à Liz Scanlon, directrice, politique et systèmes de santé - Cœur+AVC et à Nancy Lea Smith, directrice du Centre for Active Transportation, pour divulguer la toute première Stratégie nationale de transport actif du Canada et a procédé au lancement du Fonds pour le transport actif, au titre duquel le gouvernement investira 400 millions de dollars sur cinq ans pour contribuer à la construction de nouveaux réseaux et au développement des réseaux existants de sentiers, pistes cyclables, voies et passerelles pour piétons ainsi que pour réaliser des études de planification. Ce nouveau Fonds fait partie d'un investissement dans le transport en commun de 14,9 milliards de dollars sur huit ans, destiné à soutenir les collectivités alors qu'elles bâtissent des quartiers dynamiques où les gens peuvent vivre, travailler et s'amuser en toute sécurité.

Dans le cadre du Plan climatique renforcé, Un environnement sain et une économie saine, le gouvernement du Canada a demandé la collaboration du public et des principaux intervenants pour élaborer la première Stratégie nationale de transport actif du Canada et examiner les possibilités d'offrir davantage d'options de transport et de loisir, entre autres des sentiers, des pistes cyclables et d'autres infrastructures favorisant la mobilité active dans les collectivités rurales, urbaines et autochtones.

Parmi les bénéficiaires admissibles dans le cadre du Fonds pour le transport actif figurent les administrations municipales, locales, et régionales, les gouvernements provinciaux et territoriaux, les organismes du secteur public, les organisations sans but lucratif et différents corps dirigeants autochtones. Le site Web d'Infrastructure Canada contient de plus amples informations sur le Fonds pour le transport actif, les critères d'admissibilité et la façon de présenter une demande.

Les investissements dans les infrastructures de transport actif permettront de bâtir des collectivités fortes dans l'ensemble du pays et d'offrir une meilleure qualité de vie à tous les Canadiens. Ensemble, nous construisons un pays plus propre, plus compétitif, plus inclusif et plus résilient pour les générations à venir.

« Les Canadiens aiment utiliser des pistes cyclables et des sentiers sécuritaires pour se déplacer dans leurs villes et villages. C'est un excellent moyen de rester en bonne santé, de profiter de la nature, d'accéder aux transports en commun et de préserver l'environnement. Avec cette toute première Stratégie nationale de transport actif, nous favorisons plus de modes de transport actif et travaillons pour veiller à ce que nos collectivités soient plus saines, moins congestionnées et plus dynamiques pour les Canadiens. »

L'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« C'est une belle journée aujourd'hui au Canada pour la lutte contre le changement climatique, la santé humaine et les collectivités où il fait bon vivre. Avec le lancement du fonds pour le transport actif à l'appui d'une Stratégie de transport actif, le chemin est tracé pour qu'un nombre sans précédent de Canadiens choisisse le cyclisme, le patin, ou la marche comme des solutions de rechange plus agréables au transport motorisé. Aujourd'hui, nous mettons les réseaux de transport actifs à la disposition de chaque collectivité. »

Andy Fillmore, secrétaire parlementaire de la ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« Ces nouveaux fonds sont essentiels pour améliorer le transport actif dans la Ville de Toronto, à un moment où il y a de plus en plus de demandes pour rendre tous les modes de transport plus faciles, plus sécuritaires et plus efficaces. La Ville apprécie cet important investissement du gouvernement fédéral qui profitera à tous les Torontois alors qu'ils se déplacent dans la ville, que ce soit pour aller au travail, pour faire de l'exercice ou pour leurs loisirs. »

Denzil Minnan-Wong, maire adjoint de la Ville de Toronto et conseiller municipal du quartier 16, Don Valley-Est

« Il s'agit d'un moment de travaux publics qui fait la fierté du Canada et une des meilleures mesures stratégiques que nous pouvons prendre en tant que pays. Nous avons surtout hâte de voir la réaction des enfants, ceux qui auront la chance de grandir dans des collectivités où ils ont accès à l'espace entre les immeubles. Nous pensons aussi à tous les emplois qui seront obtenus par des ingénieurs et des constructeurs qui pourront maintenant laisser derrière eux une longue tradition de bonheur et de résilience. En général, nous avons surtout hâte d'entendre plus de rires, de sonnettes de bicyclettes, de pas, de conversations dans les collectivités, qu'elles soient petites ou grandes. Nous avons grandement besoin. Les gens n'oublieront jamais que le fait de pouvoir aller à l'extérieur et connecter les uns avec les autres et avec la nature est ce qu'il y a de plus important. Il s'agit d'honorer la terre sur laquelle nous marchons et nous nous déplaçons et de bâtir un avenir où nous sommes réellement libres.

Anders Swanson, président, Vélo Canada Bikes

« Cette stratégie fédérale, et l'investissement historique dans un fonds de transport actif qui l'accompagne, aidera à fournir l'infrastructure dont les gens ont besoin pour incorporer l'activité physique dans leur vie quotidienne, comme de se rendre au travail, de faire des commissions ou de se rendre jusqu'aux transports en commun en marchant, en patins, en trottinette ou en bicyclette. Il s'agit d'aider à faire du choix santé le choix facile qui améliorera la santé physique et mentale et réduira les coûts de soins de santé. »

Doug Roth, chef de la direction, Cœur+AVC

« Au cours des 16 derniers mois, en réponse à la pandémie mondiale, des villes du monde entier ont agi rapidement pour fournir temporairement plus d'espaces sécuritaires pour le nombre record de personnes qui se sont mises à la marche et au cyclisme. Pour aller au-delà de la réponse rapide, les municipalités canadiennes ont essentiellement besoin de construire une infrastructure de transport actif sécuritaire permanente. Le soutien stable à long terme pour le transport actif annoncé par le gouvernement du Canada aujourd'hui est une première étape importante afin de garantir que les Canadiens de tous âges, quelles que soient leurs capacités, auront l'infrastructure dont ils auront besoin pour atteindre leur destination en sécurité, activement et de façon durable. »

Nancy Smith Lea, directrice du Centre for Active Transportation, Clean Air Partnership

Infrastructure Canada Infrastructure Canada est en pourparlers avec le gouvernement du Québec au sujet de la mise en œuvre du programme dans la province, compte tenu de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif . (M-30).

. (M-30). Depuis 2015, le gouvernement du Canada a investi plus de 18,5 milliards de dollars dans 1 350 projets visant le transport en commun dans des collectivités de l'ensemble du pays. Il s'agit du plus vaste investissement dans le transport en commun de l'histoire du Canada .

a investi plus de 18,5 milliards de dollars dans 1 350 projets visant le transport en commun dans des collectivités de l'ensemble du pays. Il s'agit du plus vaste investissement dans le transport en commun de l'histoire du . Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement du investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du . Depuis 2015, le gouvernement du Canada a investi plus de 236 millions de dollars dans 312 projets liés au transport actif dans le cadre du plan Investir dans le Canada . De plus, des centaines d'autres projets d'infrastructure financés par le gouvernement du Canada comprennent des éléments qui favorisent le transport actif.

a investi plus de 236 millions de dollars dans 312 projets liés au transport actif dans le cadre du plan . De plus, des centaines d'autres projets d'infrastructure financés par le gouvernement du comprennent des éléments qui favorisent le transport actif. Dans le cadre de son Plan climatique renforcé, le Canada s'est engagé à fournir du financement pour le transport en commun. Le Plan vise à encourager les modes de transport plus propres, comme les véhicules à émission faible ou nulle, le transport en commun et le transport actif afin de rendre les collectivités plus saines, moins congestionnées et plus dynamiques.

