PREMIÈRE NATION DE ST. THERESA POINT, MB, le 9 déc. 2022 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Dan Vandal, ministre des Affaires du Nord et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies et de l'Agence canadienne de développement économique du Nord, et Elvin Flett, chef de la Première Nation de St. Theresa Point, ont annoncé un financement fédéral de plus de 1,5 million de dollars pour un projet d'énergie solaire dans le nord du Manitoba qui permettra de réduire les émissions et de tirer parti de l'énergie renouvelable.

« Les collectivités autochtones font œuvre de pionnières dans le domaine des projets d'énergie propre partout au pays. Le projet d'énergie solaire de l'école de St. Theresa Point ici au Manitoba est l'exemple parfait d'une initiative menée à l'échelle locale qui aura un effet réel sur la réduction des émissions. Notre gouvernement continuera de travailler avec ses partenaires provinciaux, territoriaux, municipaux et autochtones afin d'investir dans les infrastructures des collectivités et de bâtir un avenir vert et durable pour les générations à venir », déclare l'honorable Dan Vandal, ministre des Affaires du Nord et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies et de l'Agence canadienne de développement économique du Nord, au nom de l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités.

« Au nom du conseil et de tous les membres de la Première Nation de St. Theresa Point, je suis heureux d'annoncer que notre Première Nation s'est engagée à mettre au point une source d'énergie renouvelable afin de réduire ses coûts énergétiques élevés et sa dépendance totale au réseau hydroélectrique, qui est parfois instable en raison des réalités environnementales. Je tiens à remercier le Canada et les autres partenaires qui ont fourni l'expertise nécessaire pour soutenir la vision de notre Première Nation concernant l'exploitation des ressources énergétiques naturelles dans le cadre des efforts que nous déployons pour lutter contre les changements climatiques. Je tiens à remercier notre peuple pour son soutien indéfectible à la réalisation du projet, malgré la tâche colossale qu'il représente », affirme Elvin Flett, chef de la Première Nation de St. Theresa Point.

Depuis 2018, le chef et le conseil de la Première Nation de St. Theresa Point examinent les possibilités permettant de concevoir des projets d'énergie propre qui appartiendraient à la communauté et qui répondraient aux besoins locaux. Ce financement contribuera à moderniser l'école de la Première Nation, qui accueille des élèves de niveau primaire, intermédiaire et secondaire, grâce à l'installation d'un système de panneaux solaires qui fournira l'électricité nécessaire à l'alimentation de l'établissement. Les panneaux seront installés sur le toit de l'école et assureront une alimentation de secours à l'établissement, qui pourra également servir de lieu de rassemblement pour les membres de la communauté éloignée en cas de panne d'électricité.

En plus d'accroître l'autosuffisance de l'école, ces améliorations permettront de réduire la consommation d'énergie de plus de 21 % ainsi que de réduire les émissions de gaz à effet de serre d'environ dix tonnes par année. La Première Nation de St. Theresa Point s'attend également à ce que ce projet lui permette de réaliser des économies d'hydroélectricité allant de 50 000 $ à 75 000 $ par année. Par conséquent, la collectivité sera en mesure de réaffecter à l'école les économies réalisées de manière à enrichir les programmes scolaires de ses élèves. Ce projet permettra également d'offrir une formation axée sur les compétences et des possibilités d'emploi aux membres de la communauté.

En investissant dans les infrastructures, le gouvernement du Canada fait croître l'économie de notre pays, augmente la résilience de nos collectivités et améliore la vie des Canadiens et des Canadiennes.

Le gouvernement du Canada investit 1 541 838 $ dans ce projet dans le cadre du Programme pour les bâtiments communautaires verts et inclusifs.

investit 1 541 838 $ dans ce projet dans le cadre du Programme pour les bâtiments communautaires verts et inclusifs. Le Programme pour les bâtiments communautaires verts et inclusifs fait partie intégrante du Plan climatique renforcé du Canada . Il prévoit 1,5 milliard de dollars sur cinq ans pour soutenir les travaux de rénovation, de réparation ou de modernisation visant à améliorer l'accessibilité et l'empreinte écologique de bâtiments communautaires publics existants, ainsi que la construction de nouveaux bâtiments communautaires accessibles au public qui serviront les collectivités mal desservies et ayant de grands besoins dans tout le Canada .

. Il prévoit 1,5 milliard de dollars sur cinq ans pour soutenir les travaux de rénovation, de réparation ou de modernisation visant à améliorer l'accessibilité et l'empreinte écologique de bâtiments communautaires publics existants, ainsi que la construction de nouveaux bâtiments communautaires accessibles au public qui serviront les collectivités mal desservies et ayant de grands besoins dans tout le . Au moins 10 % des fonds sont alloués à des projets destinés aux collectivités des Premières Nations, des Inuits et des Métis, y compris les populations autochtones dans les centres urbains.

En décembre 2022, on a lancé le deuxième appel de demandes dans le cadre du Programme pour les bâtiments communautaires verts et inclusifs. Les demandes relatives à des projets de modernisation de bâtiments communautaires existants de grande envergure ou à des projets de construction de nouveaux bâtiments communautaires dont le coût total admissible se situe entre 3 millions de dollars et 25 millions de dollars seront acceptées jusqu'au 28 février 2023.

On continuera d'accepter les demandes liées à des projets de modernisation de petite et de moyenne envergure pour des bâtiments communautaires existants dont le coût total admissible se situe entre 100 000 $ et 2 999 999 $ jusqu'au 28 février 2023.

2 999 999 $ jusqu'au 28 février 2023. Les gouvernements provinciaux ou territoriaux, les administrations municipales et régionales, les organismes du secteur public, les organismes à but non lucratif et les organisations autochtones intéressés par le Programme pour les bâtiments communautaires verts et inclusifs sont invités à présenter une demande dans le cadre du volet continu d'admission des demandes ou du volet concurrentiel au moyen du site Web d'Infrastructure Canada.

Annoncé en décembre 2020, le Plan climatique renforcé du Canada comprend 64 nouvelles mesures et 15 milliards de dollars d'investissements pour soutenir une économie et un environnement sains.

