MONTRÉAL, le 16 déc. 2022 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités, a annoncé le renouvellement du mandat de M. Richard Cacchione et de M. Sylvain Villiard à titre d'administrateurs du conseil d'administration de la société Les Ponts Jacques Cartier et Champlain Incorporée (PJCCI), la société d'État responsable de l'exploitation de cinq corridors de transport fédéraux dans la région de Montréal.

Monsieur Cacchione est Fellow de l'Ordre des comptables professionnels agréés du Québec et Administrateur de sociétés certifié. Il possède une vaste expérience du monde des affaires autant dans l'entreprise privée que dans le domaine public, notamment dans le domaine de la construction et des infrastructures, auprès d'entreprises telles Hydro-Québec, Aéroports de Montréal et Groupe Lavalin. Il siège au conseil d'administration de sociétés privées et de fondations. Il a été nommé au conseil d'administration de PJCCI le 21 juin 2018.

Monsieur Villiard est un avocat et un gestionnaire expérimenté qui a œuvré au sein de l'appareil gouvernemental. Il a entre autres été directeur général adjoint du Centre hospitalier de l'Université de Montréal (CHUM) où il a dirigé le projet de modernisation de l'hôpital. À titre de consultant, il accompagne et assiste les clients dans la planification et la gestion de leurs projets, en plus d'effectuer des mandats de gestion. Il a été nommé membre du conseil d'administration de PJCCI le 15 juin 2017.

M. Cacchione et M. Villiard ont été nommés conformément au processus de sélection ouvert, transparent et fondé sur le mérite du gouvernement du Canada.

PJCCI veille à la gestion de projets tels que la déconstruction du pont Champlain d'origine, tout en assurant la viabilité des infrastructures de son portefeuille et la mobilité sécuritaire des usagers. Forte de ses 40 ans de leadership et d'une équipe solide et diversifiée, PJCCI développe et met en œuvre des techniques novatrices pour améliorer la durabilité de l'infrastructure des ponts de Montréal tout en protégeant les écosystèmes locaux.

« Au cours des dernières années, M. Richard Cacchione et M. Sylvain Villiard se sont acquittés de leurs tâches avec professionnalisme et attention. Leur expérience en gestion et leur expertise continueront de contribuer à la réussite des projets portés par PJCCI. »

- L'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités.

PJCCI est une société d'État qui est indépendante du gouvernement et qui rend compte au Parlement par l'intermédiaire du ministre de l'Infrastructure et des Collectivités.

PJCCI possède et exploite cinq corridors de transport fédéraux dans la région de Montréal :

Le pont Champlain d'origine et l'Estacade du pont Champlain

d'origine et l'Estacade du pont

Le pont Jacques-Cartier



Le tunnel de Melocheville



Le pont Honoré- Mercier (partie fédérale)

(partie fédérale)

L'autoroute Bonaventure (partie fédérale)

PJCCI est responsable de la déconstruction du pont Champlain d'origine. Ce projet d'envergure a débuté en 2020 et les travaux devraient se conclure en janvier 2024.

