Ce projet appuiera le développement de l'une des premières solutions mondiales de réseau automatisé basé sur l'IA pour la technologie 5G

MONTRÉAL, le 31 oct. 2022 /CNW/ - Les Canadiens utilisent les services Internet et sans fil pour pratiquement tout : le travail, les études, la gestion de leurs finances, l'accès aux services de soins de santé et d'urgence, ainsi que pour garder le contact avec leurs proches. C'est pourquoi le gouvernement du Canada investit dans des solutions novatrices qui amélioreront l'infrastructure numérique pour les générations futures.

Aujourd'hui, la secrétaire parlementaire du ministre du Tourisme et ministre associé des Finances, Rachel Bendayan, a annoncé, au nom du ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne, un investissement de 15,9 millions de dollars pour soutenir un projet de 77 millions de dollars réalisé par EXFO, qui créera un centre d'excellence pour la 5G à Montréal. Au fur et à mesure que les réseaux 5G se développent, les fournisseurs de réseaux cherchent des solutions pour automatiser leurs activités. Dans le cadre de ce projet, EXFO entend créer l'une des premières solutions mondiales de réseau automatisé basé sur l'intelligence artificielle (IA). Cette solution permettra de gérer de manière autonome les centres de test et d'assurance qualité des réseaux 5G au Canada et ailleurs dans le monde. Ce centre d'excellence concevra et commercialisera quatre nouvelles plateformes technologiques basées sur l'IA qui faciliteront le déploiement et l'exploitation de la prochaine génération de réseaux de télécommunications 5G.

Ce projet met en lumière le succès du développement des talents en IA grâce à la Stratégie pancanadienne en matière d'IA du gouvernement. Il sera un vecteur de croissance et entraînera la création de 50 emplois hautement spécialisés dans la région de Montréal. En parallèle, EXFO encouragera la prochaine génération d'innovateurs en offrant jusqu'à 40 postes pour étudiants inscrits à un programme d'alternance travail-études.

« Le secteur canadien de l'IA est déjà de classe mondiale et s'améliore encore avec l'investissement annoncé aujourd'hui. Notre gouvernement continuera de promouvoir et d'accélérer la mise au point de solutions novatrices qui génèrent de la croissance économique et procurent des emplois aux Canadiens. C'est pourquoi nous contribuons à des projets comme celui-ci, qui permettra de créer l'une des premières solutions mondiales de réseau automatisé basé sur l'IA pour la technologie 5G. Nous soutiendrons toujours les technologies conçues ici même au pays et ferons en sorte que le Canada demeure un chef de file mondial dans ce domaine. »

- Le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne

« Le Québec est le deuxième carrefour industriel technologique du pays, et le Canada est déjà un leader mondial dans les secteurs à haute valeur ajoutée, dont l'IA. Nous sommes enchantés qu'EXFO ait décidé de poursuivre sa croissance au Québec et à Montréal. »

- La secrétaire parlementaire du ministre du Tourisme et ministre associé des Finances, Rachel Bendayan

« Nous sommes ravis d'obtenir ce financement du gouvernement fédéral, qui permettra à EXFO de mettre à profit des technologies avancées d'infonuagique, d'intelligence artificielle et d'apprentissage automatique. Nous accélérerons la mise au point de solutions offrant de meilleures perspectives, tout en prédisant et en détectant automatiquement les problèmes et les pannes dans les réseaux 5G. En somme, nos innovations aideront les fournisseurs de services au Canada et ailleurs à déployer des réseaux 5G plus rapidement et plus efficacement que jamais auparavant. »

- Le président-directeur général d'EXFO, Philippe Morin

Faits en bref

EXFO est la société mère de 31 filiales mondiales et son siège social est à Québec, au Québec. Fondée en 1985, l'entreprise emploie 732 personnes au Canada (1 900 dans le monde) et se démarque comme chef de file mondial dans la conception et la fabrication d'instruments de tests et de produits d'assurance services pour les réseaux de télécommunications fixes et mobiles.

(1 900 dans le monde) et se démarque comme chef de file mondial dans la conception et la fabrication d'instruments de tests et de produits d'assurance services pour les réseaux de télécommunications fixes et mobiles. EXFO investira 77 millions de dollars au Québec et obtiendra des contrats à long terme avec des collaborateurs mondiaux de premier ordre dans le secteur des télécommunications.

La prochaine génération de technologies 5G sans fil devrait ajouter 40 milliards de dollars par an à l'économie canadienne au cours des quatre prochaines années.

Le soutien au développement des réseaux 5G est un volet important de la stratégie de télécommunications du gouvernement. Les investissements dans la recherche et la mise au point de technologies 5G, avec des projets comme ceux d'ENCQOR et de Nokia Bell Labs au Canada , ainsi que le nouveau partenariat avec Nokia, permettront aux Canadiens de disposer des dernières technologies de pointe.

au , ainsi que le nouveau partenariat avec Nokia, permettront aux Canadiens de disposer des dernières technologies de pointe. L'investissement du gouvernement est effectué au titre du Fonds stratégique pour l'innovation. Ce programme vise à accélérer la croissance économique, à renforcer et à élargir le rôle des entreprises canadiennes dans les chaînes d'approvisionnement régionales et mondiales, à soutenir les stratégies économiques et à attirer des investissements qui créent des emplois bien rémunérés.

