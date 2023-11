Un investissement de 248 millions de dollars appuiera les chercheures et chercheurs du Canada et de l'étranger qui poursuivent des programmes ambitieux

BURNABY, BC, le 16 nov. 2023 /CNW/ - Attirer et retenir les talents mondiaux est essentiel à la réussite et à la durabilité des établissements d'enseignement postsecondaire du Canada. Lorsque des universitaires et des scientifiques de calibre mondial choisissent le Canada pour poursuivre leurs recherches, elles et ils jouent un rôle actif dans la diversification de l'écosystème universitaire, le renforcement de l'innovation, l'avancement de la société et de l'économie, et la création d'un monde meilleur et plus sain pour la population canadienne.

Aujourd'hui, au nom de l'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable Terry Beech, ministre des Services aux citoyens, a annoncé un investissement de 248 millions de dollars pour soutenir 34 nouvelles chaires d'excellence en recherche du Canada dans 18 établissements d'enseignement postsecondaire canadiens. Cet investissement, qui comprend le financement de nouvelles chaires déjà annoncé dans le Budget 2022, représente le plus grand nombre de chaires d'excellence en recherche du Canada attribuées dans le cadre d'un seul concours dans l'histoire du Programme. Ce financement permettra aux nouvelles et aux nouveaux titulaires de chaire d'établir leurs installations de recherche au Canada et de contribuer à la poursuite de l'excellence en recherche par leurs établissements, de former de jeunes chercheures et chercheurs et scientifiques ainsi que de développer la prochaine génération de talents de calibre mondial.

Au cours des huit prochaines années, les titulaires de chaire créeront et tireront parti de partenariats nationaux et internationaux dans les secteurs universitaire, public, privé, sans but lucratif et communautaire afin d'accroître la mobilisation des connaissances, de mettre au point des innovations en laboratoire pour les commercialiser et de soutenir les progrès économiques et sociaux au profit de la population canadienne.

Cette nouvelle cohorte de titulaires de chaire d'excellence en recherche du Canada révolutionnera des domaines tels que l'ingénierie des cristaux pour la chimie verte et l'utilisation de l'énergie, la médecine régénérative des poumons à l'aide de nouvelles approches de bio-impression en 3D, le leadership autochtone en matière de tenure côtière et d'accords fonciers, les impacts des changements climatiques sur la toundra et les forêts boréales, l'équité en matière de santé pour les populations marginalisées en prévision des futures urgences sanitaires, les progrès en matière d'éducation de précision, et bien plus encore.

Le gouvernement du Canada croit que la science et la recherche sont des moteurs d'innovation. Les investissements d'aujourd'hui dans les chercheures et chercheurs de renommée mondiale et leurs innovations auront des répercussions durables sur notre secteur universitaire, notre économie et notre société, tout en jetant les bases d'un Canada plus durable et plus concurrentiel. Les personnes qui occupent ces nouvelles chaires collaboreront avec les établissements d'enseignement postsecondaire pour relever certains des défis les plus complexes du monde et positionner le Canada comme un leader sur la scène internationale.

- L'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie

Nous continuons à renforcer la capacité de recherche de notre pays en attirant les meilleurs cerveaux au Canada. Cela facilite l'encadrement des talents émergents et permet de repousser les frontières de la science et de la recherche. De tels investissements font du Canada une destination de choix pour les chercheures et chercheurs et les universitaires de calibre mondial, ce qui rend l'écosystème canadien de la science et de la recherche encore plus solide et conduit à plus d'innovation, plus de découvertes et plus de solutions aux différents problèmes auxquels nous sommes confrontés.

- L'honorable Terry Beech, député de Burnaby North-Seymour et ministre des Services aux citoyens

Grâce aux investissements du gouvernement du Canada dans le Programme des chaires d'excellence en recherche du Canada, les établissements d'enseignement postsecondaire investissent pour consolider la position du Canada en tant que chef de file mondial de la recherche et de l'innovation. Cette nouvelle cohorte de titulaires de chaire aidera leurs établissements à atteindre des objectifs de recherche ambitieux, à relever en toute confiance les défis cruciaux auxquels notre planète est confrontée et à nous préparer en toute sécurité pour le Canada de demain. Nous félicitons sincèrement les nouvelles et les nouveaux titulaires de chaire et sommes impatients de voir où leurs recherches nous mèneront.

- Ted Hewitt, président du comité directeur du Programme des chaires d'excellence en recherche du Canada et président du Conseil de recherches en sciences humaines du Canada

Dans le Budget 2022, le gouvernement fédéral a annoncé l'attribution de 38,3 millions de dollars sur quatre ans, à partir de 2023-2024, puis de 12,7 millions de dollars par an sur une base continue, aux organismes fédéraux de financement de la recherche pour créer de nouvelles chaires, dont les titulaires sont recrutés à l'échelle internationale dans les domaines des sciences, de la technologie, du génie et des mathématiques. Une partie de ce financement supplémentaire a été appliquée au concours actuel, afin de financer de nouvelles chaires, renforçant ainsi l'avantage concurrentiel du Canada en tant que destination de choix pour les chercheures et chercheurs de classe mondiale. La partie restante de ce financement supplémentaire sera appliquée au prochain concours, en 2026.

Créé en 2008, le Programme des chaires d'excellence en recherche du Canada soutient les établissements d'enseignement postsecondaire canadiens dans leurs efforts pour attirer et retenir des chercheures et chercheurs et des universitaires de haut niveau et pour établir des programmes de recherche ambitieux dans des disciplines couvrant la santé, les sciences naturelles et le génie, ainsi que les sciences humaines. Il permet d'attirer des chercheures et chercheurs de renommée mondiale, de soutenir des découvertes révolutionnaires et de saisir des opportunités émergentes qui, à leur tour, contribuent de manière positive à la compétitivité et au bien-être du Canada à l'échelle mondiale.

soutient les établissements d'enseignement postsecondaire canadiens dans leurs efforts pour attirer et retenir des chercheures et chercheurs et des universitaires de haut niveau et pour établir des programmes de recherche ambitieux dans des disciplines couvrant la santé, les sciences naturelles et le génie, ainsi que les sciences humaines. Il permet d'attirer des chercheures et chercheurs de renommée mondiale, de soutenir des découvertes révolutionnaires et de saisir des opportunités émergentes qui, à leur tour, contribuent de manière positive à la compétitivité et au bien-être du à l'échelle mondiale. Le Programme des chaires d'excellence en recherche du Canada investit environ 248 millions de dollars sur huit ans pour aider les établissements d'enseignement postsecondaire canadiens à transformer des domaines de recherche essentiels en capacités de premier plan à l'échelle mondiale.

investit environ 248 millions de dollars sur huit ans pour aider les établissements d'enseignement postsecondaire canadiens à transformer des domaines de recherche essentiels en capacités de premier plan à l'échelle mondiale. Les titulaires de chaire sont sélectionnées dans le cadre d'un processus indépendant, multidisciplinaire et international d'évaluation par les pairs.

Le Programme des chaires d'excellence en recherche du Canada est administré par le Secrétariat des programmes interorganismes à l'intention des établissements, qui relève du Conseil de recherches en sciences humaines (CRSH). Il est géré par le Secrétariat au nom des trois organismes fédéraux de financement de la recherche : les Instituts de recherche en santé du Canada , le Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie et le CRSH.

