Le gouvernement doit écouter ce que les citoyens ont à dire sur le système d'éducation

SHERBROOKE, QC, le 2 avril 2023 /CNW/ - Des citoyennes et des citoyens se sont réunis au Cégep de Sherbrooke dans le but de réfléchir à l'état actuel et au futur du système d'éducation québécois. Provenant de différents horizons, parents, élèves, acteurs du milieu de l'éducation et personnes concernées par l'éducation ont abordé cinq grands thèmes tels que la mission de l'école, l'inclusion sociale et culturelle et la démocratie scolaire. Le forum s'est échelonné du vendredi soir au samedi en fin d'après, ce qui a permis aux participantes et participants, qui étaient réunis en deux groupes de discussion, de prendre le temps de réfléchir collectivement sur les défis de l'éducation au Québec.

Pour Myriam Pruneau, participante, « ce forum sur l'éducation nous a permis de dresser le portrait et d'identifier les défis de l'école québécoise actuelle ainsi que de celle de demain. Cette ouverture au dialogue intergénérationnel sur le futur de nos écoles nous force à constater que les consensus tirés lors de nos échanges s'arriment mal à l'offre et aux orientations actuelles. Malgré ce triste constat, je sors inspirée de voir l'engagement des citoyennes et citoyennes, car ils ont en commun la ferme conviction que la société québécoise est digne d'un meilleur système éducatif. Reste à voir si le gouvernement écoutera la voix du peuple qu'il a promis de représenter. ».

Membre du comité local d'organisation, Steve McKay considère que cette initiative citoyenne est essentielle dans le contexte actuel. « Ce qu'on observe démontre qu'il est urgent d'apporter des changements à notre système d'éducation. Actuellement, ce ne sont pas tous les enfants qui ont la possibilité de s'épanouir pleinement à l'école. Les problèmes sont multiples, mais les discussions ont montré que les citoyennes et les citoyens ont des propositions pertinentes à offrir. Espérons que les acteurs de l'éducation, en particulier le gouvernement, seront à l'écoute ! ».

La grande tournée Parlons éducation se poursuit à travers le Québec. Les prochains forums auront lieu à Québec et à Montréal le 14 et 15 avril. 18 autres villes accueilleront un forum au cours des prochaines semaines. « Initiative citoyenne indépendante du gouvernement, des partis politiques, des corporations et des associations », Parlons éducation est rendu possible par le travail de bénévoles partout au Québec.

On invite toutes les personnes qui ont à cœur l'éducation à s'inscrire à un prochain forum sur site de Parlons éducation : www.parlonseducation.ca

SOURCE Parlons Éducation

Renseignements: Steve Mckay : [email protected] ; tél. : 819-347-8593; [email protected]