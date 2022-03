Le gouvernement dévoile sa nouvelle Politique du Québec en matière de francophonie canadienne

QUÉBEC, le 20 mars 2022 /CNW Telbec/ - La ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie canadienne, Sonia LeBel, est fière de présenter la nouvelle Politique du Québec en matière de francophonie canadienne : « Pour une francophonie forte, unie et engagée ». Cela témoigne de la volonté du gouvernement du Québec d'accentuer son leadership pour encourager le dynamisme des communautés francophones canadiennes.

Cette politique permettra de renforcer la valorisation de la langue française et de la culture francophone en plus de contribuer à préserver la force des communautés francophones. Le gouvernement du Québec propose également de nombreuses mesures qui mettront en valeur la contribution des francophones à la société et à l'économie et qui favoriseront une meilleure connaissance mutuelle des communautés francophones et du Québec.

Mesures phares

Ainsi, la politique prévoit l'instauration d'une journée québécoise de la francophonie canadienne. La ministre LeBel proposera à l'Assemblée nationale de la célébrer le 22 mars de chaque année. Cette date sera maintenant l'occasion pour les Québécois d'en apprendre davantage sur la réalité des francophones au Canada et de se rappeler le rôle de premier plan que la nation québécoise assume. Le 22 mars correspond à l'anniversaire de l'écrivaine Gabrielle Roy, dont la vie et l'œuvre illustrent la force et la permanence des liens qui unissent les Québécois à l'ensemble des francophones du Canada.

Le gouvernement mettra en place une marque distinctive de fierté francophone : le label « francoresponsable ». Les organismes, entreprises et organisateurs d'événements de partout au Canada qui s'engagent à en faire plus pour la promotion de l'usage du français seront encouragés à l'utiliser. Cela a pour objectif de valoriser leur contribution à la vitalité du français et de renforcer leur visibilité auprès des francophones, des citoyens, des touristes et des entreprises qui cherchent à se faire servir en français.

La nouvelle politique prévoit également que le Centre de la francophonie des Amériques (CFA) sera responsable, conjointement avec la Fédération des communautés francophones et acadienne (FCFA), de l'organisation des rencontres annuelles de la francophonie canadienne. Avec ces rencontres, le gouvernement du Québec veut entretenir un dialogue actif et permanent entre les Québécois et les francophones d'ailleurs au pays. La première de ces rencontres aura d'ailleurs lieu à Québec, les 9 et 10 mai prochains.

Pour mieux soutenir les efforts de mobilisation des Québécois et des francophones au Canada, le Québec doublera son soutien financier d'ici l'année 2024-2025 pour un investissement supplémentaire de 8 millions de dollars sur 3 ans, pour un total de 24,5 millions de dollars.

Citation :

« Je suis très fière de présenter cette nouvelle Politique du Québec en matière de francophonie canadienne. Foyer de la francophonie en Amérique du Nord, le Québec affirme avec cette politique son rôle de chef de file au sein de la francophonie. Nous soutiendrons ainsi des actions concrètes et des projets qui ont des répercussions de taille sur la force de notre langue française. Dans toutes les sphères de la vie, le français sera valorisé, mis à l'honneur! Avec cette politique, nous souhaitons que les Québécois et les Québécoises, de même que les communautés francophones et acadiennes de partout, joignent leur force pour une francophonie forte, unie et engagée. »

Sonia LeBel, ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie canadienne

Faits saillants :

La Politique du Québec en matière de francophonie canadienne a été renouvelée en 2022 afin de mieux prendre en considération l'évolution du Québec et de la francophonie canadienne et de faire suite au rapprochement observé au cours des dernières années.

Sa mise en œuvre est soutenue par un plan d'action sur trois ans, constitué de près de 80 mesures concrètes. Il implique la collaboration de plus de 20 ministères et organismes québécois ainsi que de plusieurs organismes de la société civile, du Québec comme de la francophonie canadienne.

Le CFA sera mandaté pour développer et déployer le label « francoresponsable » dans l'ensemble du pays.

Quelques statistiques sur le français au Canada :

: Il y a environ 10,5 millions de francophones et de francophiles au Canada ;

;

Il y a environ 2,7 millions de francophones au Canada en dehors du Québec.

Lien connexe

Politique du Québec en matière de francophonie canadienne

