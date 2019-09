Le Gouvernement de la Nation crie promulgue une loi « historique » sur la langue crie

WASWANIPI, EEYOU ISTCHEE, QC, le 17 sept. 2019 /CNW/ - Aujourd'hui, le Gouvernement de la Nation crie a adopté à l'unanimité son premier projet de loi - Loi concernant la langue crie d'Eeyou Istchee. La Loi vise à soutenir et à promouvoir l'utilisation de la langue crie, à appuyer les efforts des Cris pour recouvrer, revitaliser, maintenir et renforcer la langue crie, et à planifier des projets et des activités pour rétablir et maîtriser la langue crie.

En 2017, la Nation crie d'Eeyou Istchee (Nord du Québec) a conclu une Entente sur la gouvernance avec le Gouvernement du Canada qui prévoit une gamme de compétences et de pouvoirs assignés au Gouvernement de la Nation crie et aux Premières Nations cries locales. En vertu de cette Entente, l'obligation de rendre des comptes au ministre fédéral des Affaires autochtones a été remplacée par l'obligation de rendre des comptes au Gouvernement de la Nation crie. Et c'est aussi aux termes de cette Entente que la Nation crie peut se doter de sa propre constitution. Cette loi adoptée aujourd'hui est la première mesure législative du Gouvernement de la Nation crie.

Ce texte législatif historique survient en 2019, année que l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies a proclamé l'Année internationale des langues autochtones.

« Les chefs cris ont franchi une étape historique aujourd'hui en adoptant cette mesure législative d'une urgente nécessité », a déclaré le grand chef Abel Bosum. « Cela s'inscrit en continuité avec notre programme d'édification de notre Nation indigène, notre mission de devenir les ' maîtres de notre propre destin 'et notre profond engagement pour assurer la protection et la continuité de notre langue crie. Nos connaissances traditionnelles, nos valeurs et nos pratiques culturelles sont profondément ancrées dans notre langue et, aujourd'hui, les chefs ont exprimé leur dévouement à protéger et promouvoir vigoureusement la langue crie ».

« La revitalisation de notre langue crie est essentielle pour assurer une culture crie forte », a déclaré Sarah Pashagumskum, présidente de la Commission scolaire crie. « Cela nous inspire à faire notre part pour pousser plus loin cette réalisation importante. »

Sur le site Web:

Projet de loi 1 - Loi concernant la langue crie d'Eeyou Istchee

https://cngov.ca/fr/gouvernance-et-structure/legislation/

SOURCE Grand Conseil des Cris (Eeyou Istchee)

Renseignements: Abel Bosum (819) 673-2600; Sarah Pashagumskum (418) 923-2764

Related Links

https://www.cngov.ca/