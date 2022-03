Le gouvernement autorise l'implantation d'un nouveau centre mère-enfant à l'Hôpital du Haut-Richelieu

QUÉBEC, le 21 mars 2022 /CNW Telbec/ - Le ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux, Lionel Carmant, et le député de Saint-Jean, Louis Lemieux, sont heureux d'annoncer que le gouvernement a autorisé la réalisation du projet d'aménagement du centre mère-enfant (CME) de l'Hôpital du Haut-Richelieu. Le début des travaux est prévu pour juin 2022.

Plus précisément, le projet consiste à aménager un espace actuellement vacant au troisième étage du nouveau pavillon de l'Hôpital du Haut-Richelieu. On y trouvera le CME d'une superficie de plus de 1 700 m2, ainsi qu'un laboratoire associé de biologie médicale, la clinique de grossesse à risque (GARE) et des espaces de bureaux et espaces publics pour une superficie additionnelle de 1 500 m2.

Le projet permettra de remédier à plusieurs lacunes actuelles du service de périnatalité, notamment la vétusté et l'étroitesse des lieux. Il offrira un environnement accueillant et plus fonctionnel, tant pour les usagers que pour le personnel.

Citations :

« La réalisation de ce projet est une excellente nouvelle qui témoigne de la volonté de notre gouvernement à fournir les meilleures infrastructures de santé possibles et à soutenir les initiatives qui ont un impact concret sur la qualité des soins et des services offerts à la population, notamment pour les jeunes familles. Celles-ci pourront bénéficier d'un environnement beaucoup mieux adapté, moderne et répondant aux plus récentes normes de qualité. »

Lionel Carmant, ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux

« Je suis fier que notre gouvernement appuie la réalisation de ce projet important à l'Hôpital du Haut-Richelieu. Les nouveaux locaux permettront d'offrir aux usagers, notamment les nouvelles familles, un environnement de soins plus moderne, vaste et lumineux. Je remercie toutes les équipes qui travailleront à la réalisation de ce beau projet au cours des prochains mois, et je suivrai les prochaines étapes avec beaucoup d'intérêt. »

Louis Lemieux, député de Saint-Jean

Faits saillants :

Le coût total du projet est estimé à 28,8 millions $, incluant une contribution de la Fondation Santé à la hauteur de 5 millions $.

La Société québécoise des infrastructures (SQI) agit comme gestionnaire du projet.

SOURCE Cabinet du ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux

