Le gouvernement angolais lance un appel d'offres public international pour la concession du service public de gestion et de prospection du terminal multiusage du port de Luanda

L'appel d'offres public s'adresse aux entreprises ou associations d'entreprises nationales et étrangères ayant une expérience vérifiée dans l'activité en question ou répondant aux exigences du programme, aux spécifications (cahier des charges) et à la législation en vigueur. La date limite du dépôt des soumissions est le 30 mars 2020, comme le stipule le programme du concours.

Les sociétés qui souhaitent participer à l'appel d'offres doivent satisfaire aux exigences suivantes :

Avoir réalisé l'équivalent d'au moins 25 M$ US (vingt-cinq millions de dollars américains) en capitaux propres.

Avoir réalisé aux 3 derniers exercices l'équivalent d'au moins 100 M$ US (cent millions de dollars américains) au titre de chiffre d'affaires annuel moyen.

Disposer d'un actif net d'au moins l'équivalent de 100 M$ US (cent millions de dollars américains).

Dans le cas d'une association de sociétés, les exigences énoncées ci-dessus correspondent aux indicateurs respectifs pondérés par la participation de chaque société faisant partie de l'association.

Les sociétés concurrentes doivent avoir, directement ou par l'intermédiaire de filiales, une participation d'au moins 25 % dans au moins 3 concessions d'exploitation de terminaux portuaires au cours des 3 dernières années et avoir, dans au moins une de ces concessions, une participation d'au moins 50 %, le mouvement annuel moyen au cours des 3 dernières années étant pas moins de 250 000 EVP (deux cent cinquante mille EVP).

Les propositions doivent être soumises au siège de la Luanda Port Company, les jours ouvrables, de 09h00 à 17h00, sur livraison à la salle de réunion de l'Administration B.

Le terminal multiusage du port de Luanda (Port of Luanda Multipurpose Terminal), une infrastructure portuaire vouée à l'exploitation simultanée de cargaisons générales et de conteneurs, a une jetée de 610 mètres, une profondeur de 12,5 mètres et une superficie de 181 070 mètres carrés, et sa capacité de mouvement s'élève à 2,6 millions de tonnes par année.

Étant donné la pertinence de cet appel d'offres, nous invitons la presse locale à publier le présent communiqué de presse.

Les parties intéressées qui souhaitent en savoir plus sur les demandes de soumissions sont invitées à suivre les liens suivants :

www.concursos-mintrans.ao

info@concursos-mintrans.ao

Luanda, 16 décembre 2019

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Aurora dos Santos, +244 935 698 404, info@mintrans-tenders.ao