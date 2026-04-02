DELTA, BC, le 2 avril 2026 /CNW/ - Ministère des Finances Canada

Le paysage économique et commercial mondial change rapidement, ce qui pousse les pays, les entreprises et les travailleurs vers une période d'incertitude. Le nouveau gouvernement du Canada prend des mesures adéquates et se concentre sur ce qu'il peut contrôler : bâtir une économie plus forte au pays, protéger les emplois et les secteurs canadiens et rendre la vie plus abordable.

C'est dans cette optique que l'honorable Jill McKnight, ministre des Anciens Combattants et ministre associée de la Défense nationale, a participé à l'annonce, à la brasserie Barnside Brewing à Delta (C.-B.), d'une prolongation de deux ans de l'allègement du droit d'accise sur l'alcool afin de protéger les brasseries, les distilleries et les vineries en cette période d'incertitude mondiale. En renouvelant ces mesures, le gouvernement fédéral offre un soutien aux entreprises canadiennes, notamment les brasseries artisanales locales, qui contribuent à la création d'emplois et à l'économie locale.

Dès le 1er avril 2026, les mesures combinées du gouvernement compenseront la hausse des coûts pour deux années supplémentaires des deux façons suivantes :

Premièrement, le gouvernement plafonne les hausses liées à l'inflation : le rajustement en fonction de l'inflation annuelle pour les droits d'accise sur la bière, les spiritueux et le vin restera plafonné à 2 %.

Deuxièmement, il apporte un soutien ciblé aux brasseries artisanales : les taux du droit d'accise sur les 15 000 premiers hectolitres de bière brassée au Canada resteront réduits de moitié.

On s'attend à ce que ces deux mesures se traduisent par un allègement total dépassant 30 millions de dollars d'ici 2028. Pour une brasserie artisanale, réduire de moitié les taux du droit d'accise sur les 15 000 premiers hectolitres représente des économies d'impôt additionnelles pouvant atteindre environ 90 000 $ rien que pour l'exercice 2026-2027.

Les beaux jours et la Coupe du Monde de la FIFA sont à nos portes. Par conséquent, les allègements annoncés aujourd'hui permettront à la fois de mieux soutenir nos brasseries, nos distilleries et nos vineries de renommée mondiale, de protéger les emplois canadiens, de contribuer à atténuer les pressions sur les coûts et de garantir que la population canadienne et les touristes peuvent profiter de ce que le Canada a de mieux à offrir, en tirant parti de hausses d'impôt limitées.

Citations

« Les brasseurs artisanaux canadiens sont essentiels aux économies locales, créant des emplois et rassemblant les gens dans les communautés à travers le pays. En soutenant les brasseries artisanales - y compris ici même à Delta - notre gouvernement veille à ce que ces petites et moyennes entreprises aient la stabilité nécessaire pour prendre de l'expansion, innover et continuer à contribuer à l'économie du Canada. »

- L'honorable Jill McKnight, ministre des Anciens Combattants et ministre associée de la Défense nationale

Faits en bref

Selon l'Association des microbrasseries canadiennes, environ 1 200 petites brasseries artisanales et microbrasseries indépendantes et leurs fournisseurs partout au Canada soutiennent près de 30 000 emplois et enrichissent le produit intérieur brut national de 1,7 milliard de dollars.

En mars 2024, le gouvernement fédéral a annoncé que le plafond de 2 % sur le rajustement en fonction de l'inflation du droit d'accise sur la bière, les spiritueux et le vin serait prolongé pour une période de deux ans. De plus, pendant deux ans, le gouvernement a réduit de moitié les taux du droit d'accise sur les 15 000 premiers hectolitres de bière brassés au Canada. Ces mesures sont aujourd'hui prolongées afin de protéger les brasseries, les distilleries et les vineries canadiennes.

Produits connexes

SOURCE Gouvernement du Canada

Personnes-ressources : Adam Rogers-Green, Directeur des communications, Cabinet de la ministre des Anciens Combattants, 343-573-0946, [email protected]