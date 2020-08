Le gouvernement accorde près de 2,3 M$ pour la rénovation de la Salle Jean-Marc-Dion à Sept-Îles

SEPT-ÎLES, QC, le 19 août 2020 /CNW Telbec/ - La ministre de la Culture et des Communications, Mme Nathalie Roy, confirme aujourd'hui une aide financière de 2 254 600 $ pour la réfection de la Salle de spectacle Jean-Marc-Dion, à Sept-Îles.

Cette aide gouvernementale est allouée à la Ville de Sept-Îles en vertu du programme Aide aux immobilisations, Volet 2 - Maintien et bonification des infrastructures culturelles, du ministère de la Culture et des Communications. Le projet permettra d'effectuer la réfection complète de l'enveloppe extérieure du bâtiment.

Citations :

« Ce projet contribuera non seulement à valoriser et à pérenniser la vie culturelle de la ville de Sept-Îles et de la Côte-Nord, mais aussi à relancer l'économie de la région après la pandémie. L'aide financière annoncée aujourd'hui témoigne de la volonté de notre gouvernement de soutenir les infrastructures culturelles et d'en reconnaître l'importance puisqu'elles font rayonner cette culture dont nous sommes fiers à la grandeur du Québec. »

Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications

« Je suis rassuré par le soutien et la collaboration du gouvernement du Québec dans les dossiers qui touchent la culture, un des milieux les plus affectés par la pandémie. Notre gouvernement a compris le rôle clé joué par la Salle de spectacle de Sept-Îles dans notre paysage culturel et dont les retombées vont bien au-delà de sa mission de divertissement de notre population. Il s'agit d'un outil d'attraction et de rétention de premier plan. Je tiens à souligner la collaboration de nos partenaires dont l'implication a fait toute la différence. »

Réjean Porlier, maire de Sept-Îles

Lien connexe :

Programme Aide aux immobilisations

https://www.mcc.gouv.qc.ca/index.php?id=1366&no_cache=1

