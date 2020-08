Le gouvernement accélère la création de 80 places à la nouvelle installation du CPE Bouton de Rose de Berthierville

QUÉBEC, le 17 août 2020 /CNW Telbec/ - Dans le but d'assurer le développement du réseau des services de garde éducatifs à l'enfance, le gouvernement du Québec accélère et soutient la création de 80 places, dont 20 pour poupons, en accordant une subvention de 1 205 000 $ au CPE Bouton de Rose pour sa nouvelle installation à Berthierville. Cette aide financière est accordée dans le cadre du Programme de financement des infrastructures (PFI) du ministère de la Famille. Le ministre de la Famille, M. Mathieu Lacombe, conjointement avec la députée de Berthier et ministre du Tourisme, Mme Caroline Proulx, en a fait l'annonce aujourd'hui.

Rappelons qu'en février 2019, le ministre avait confirmé la mise en place de mesures concrètes visant à accélérer l'accessibilité aux services de garde éducatifs à l'enfance dans l'ensemble de la province. Parmi ces mesures, notons le resserrement des attentes du ministère de la Famille concernant le délai de réalisation des projets issus des appels de projets antérieurs, soit ceux de 2011, de 2013 et de 2018, en vue de rendre disponibles les places le plus rapidement possible. De plus, 2 728 places ont récemment été attribuées à la suite d'un appel de projets lancé en mars 2019.

« L'aide financière annoncée aujourd'hui est une autre action concrète qui démontre les efforts déployés par notre gouvernement pour contribuer au bien-être des familles du Québec et à l'épanouissement de nos enfants, et particulièrement ceux de la région de Berthierville. Les places que nous finançons maintenant ont été attribuées il y a plus de sept ans, soit en 2013. Comme ministre de la Famille, j'ai donc pris la décision d'alléger les conditions de financement, pourvu que ces places, qui dormaient sur des tablettes, voient le jour dans un délai de 24 mois. Grâce aux projets comme celui-ci, nous soutenons le développement du réseau des services de garde éducatifs à l'enfance dans le but de rendre rapidement accessibles de nouvelles places, ce qui est d'autant plus important vu la situation que nous vivons. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Famille

« Ces nouvelles places subventionnées en services de garde éducatifs à l'enfance sont une excellente nouvelle pour les familles de ma circonscription. Je suis fière que notre gouvernement réponde aux besoins des parents et des tout-petits en dotant la région d'infrastructures sécuritaires et modernes. Nous avions un grand besoin de places supplémentaires et la nouvelle installation du Bouton de Rose favorisera autant la qualité de vie des résidents que le développement économique du secteur. J'en profite pour souligner le travail extraordinaire qu'accomplit au quotidien le personnel du CPE Bouton de Rose et celui des autres services de garde de la circonscription de Berthier. En cette période de pandémie comme en tout temps, votre apport est inestimable.»

Caroline Proulx, députée de Berthier et ministre du Tourisme

« Les efforts que nous avons déployés dernièrement ont porté leurs fruits et nous sommes très heureux de cette annonce. La conciliation travail-famille ainsi que l'accès à un milieu de garde de qualité sont des enjeux pour les parents de la région, et ces nouvelles places vont répondre à un réel besoin. En plus d'améliorer la qualité de vie de notre communauté, ces places permettront au CPE Bouton de Rose de créer plus d'une quinzaine d'emplois permanents et durables. Merci à celles et ceux qui ont contribué à la réalisation de ce projet. Je remercie particulièrement tous les membres des conseils d'administration pour leur soutien, ainsi que la directrice générale adjointe du CPE, Mme Geneviève Provençal, qui a poursuivi le travail dernièrement pour que nous puissions vivre ce jour heureux ! »

Guylaine Benoît, directrice générale du CPE Bouton de Rose

Faits saillants :

L'aide financière accordée fait suite à des appels de projets tenus en 2013.

Le CPE Bouton de Rose s'est vu accorder 80 places, dont 20 places poupons.

En février 2020, pour accélérer la création des places et réduire les obstacles à la concrétisation des projets, le Ministère a diminué à 25 % la contribution financière exigée des CPE dans le cadre du PFI. Cette contribution a même été abolie pour les projets situés dans un territoire en déficit de places. Ces assouplissements aux règles administratives du PFI s'appliquent à certaines conditions.

Le financement pour la réalisation des projets pourra être modulé en fonction du coût des travaux entrepris et du respect des règles applicables au PFI des centres de la petite enfance.

Le PFI fournit aux centres de la petite enfance les ressources nécessaires pour mener à terme des projets d'immobilisation nécessitant un apport financier important, tout en facilitant l'accès à du financement à des conditions avantageuses.

