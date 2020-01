Le gouvernement accélère la création de 25 nouvelles places à la nouvelle installation des Jardins Jolis de Saint-Modeste

SAINT-MODESTE, QC, le 23 janv. 2020 /CNW Telbec/ - Pour assurer le développement du réseau des services de garde éducatifs à l'enfance, le gouvernement du Québec accélère et soutient la création de 25 nouvelles places en octroyant une subvention de plus de 521 000 $ pour la nouvelle installation du CPE des Jardins Jolis à Saint-Modeste. Cette aide financière est accordée dans le cadre du Programme de financement des infrastructures (PFI) du ministère de la Famille. Il s'agit de la cinquième installation du CPE des Jardins Jolis dans la région du Bas-Saint-Laurent.

La ministre déléguée au Développement économique régional et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent, Mme Marie-Eve Proulx, a fait cette annonce aujourd'hui au nom du ministre de la Famille, M. Mathieu Lacombe. À cette occasion, elle était accompagnée du député de Rivière-du-Loup─Témiscouata, M. Denis Tardif.

Rappelons que le 20 février 2019, le ministre de la Famille dévoilait la mise en place de mesures concrètes pour permettre d'accélérer l'accessibilité aux services de garde éducatifs à l'enfance dans l'ensemble de la province. Entre autres, les moyens nécessaires ont été pris pour accélérer la création de près de 11 000 places subventionnées en installation, octroyées en 2011 et 2013, dans le but de les rendre disponibles le plus rapidement possible. Avec l'ajout de deux autres appels de projets lancés au cours des derniers mois, ce sont plus de 15 000 places subventionnées qui sont en voie d'être créées.

Citations

« L'aide financière annoncée aujourd'hui est une autre action concrète qui démontre les efforts déployés par notre gouvernement pour contribuer au bien-être des familles du Québec et à l'épanouissement de nos enfants. Au cours des derniers mois, j'ai pris les moyens nécessaires pour accélérer la création de ces places. Grâce à des projets comme celui-ci, nous soutenons le développement du réseau des services de garde éducatifs à l'enfance dans le but de rendre rapidement accessibles de nouvelles places subventionnées pour toujours mieux répondre aux besoins des parents du Québec. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Famille

« Les services de garde éducatifs à l'enfance sont essentiels parce qu'ils favorisent la conciliation famille-travail, tout en contribuant au développement économique régional. Il s'agit donc d'une excellente nouvelle pour les familles du Bas-Saint-Laurent qui pourront profiter rapidement de nouvelles places subventionnées. Cette annonce s'inscrit également dans le cadre de nombreuses mesures de notre gouvernement en faveur des familles de la région. »

Marie-Eve Proulx, ministre déléguée au Développement économique régional et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent

« Je suis heureux que ma circonscription puisse bénéficier de nouvelles places subventionnées et que l'on développe davantage le réseau pour encore mieux servir les familles de la région. Grâce à cette nouvelle installation, on pourra offrir à encore plus d'enfants un environnement sain, sécuritaire et agréable où ils pourront s'épanouir pleinement.

Denis Tardif, député de Rivière-du-Loup ─Témiscouata

Faits saillants

L'aide financière accordée fait suite à un appel de projets tenu en 2018.

Il s'agit d'un financement provisoire pour la réalisation des projets. Le montant pourra être modulé en fonction du coût des travaux entrepris et du respect des différentes règles applicables au PFI des centres de la petite enfance.

Le PFI fournit aux centres de la petite enfance les ressources nécessaires pour mener à terme des projets d'immobilisation nécessitant un apport financier important, tout en facilitant l'accès à du financement à des conditions avantageuses.

