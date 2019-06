Le Gosuncn Group et Horizon Robotics concluent un accord de coopération stratégique dans le domaine de l'intelligence artificielle pour étudier conjointement l'avenir de l'évolution de la conduite autonome

SHANGHAI, 28 juin 2019 /CNW/ - Durant le MWC Shanghai 2019 (congrès mondial de la téléphonie mobile de Shanghai 2019), le Gosuncn Technology Group Co. Ltd., l'un des principaux fournisseurs de solutions de communication automobile intelligentes et connectées, a annoncé la conclusion d'un accord de coopération stratégique avec Beijing Horizon Robotics Technology Co. Ltd., un fournisseur de premier plan de solutions d'intelligence artificielle (IA). Les deux parties se sont entendues pour devenir des partenaires mondiaux du secteur de l'IA et mettront conjointement en œuvre des activités de recherche technologique, de développement de produits et de commercialisation de systèmes avancés d'aide à la conduite (Advanced Driver Assistance System [ADAS]), de systèmes de surveillance du comportement du conducteur (Driver Behavior Monitoring System [DMS]), de postes de conduite utilisant l'IA, de techniques de conduite autonome, etc., fondés sur la technologie V2X, la 5G et l'IA.

Kan Yulun, vice-président du Gosuncn Group et chef de la direction de GosuncnWelink, ainsi que Zhang Hongzhi, directeur général de l'unité d'affaires des voitures connectées d'Horizon Robotics, étaient présents à la cérémonie de signature et ont ainsi signé l'accord de coopération stratégique.

Le Gosuncn Group compte plus de dix ans d'expérience dans le domaine des applications pour véhicule sur le marché des fabricants d'équipement d'origine (FEO) et il fournit des connexions de communication sûres et fiables pour des millions de véhicules en Chine, aux États-Unis, au Canada, en Allemagne, en Italie, en Malaisie et ailleurs dans le monde. Les systèmes de diagnostic embarqué utilisant la 4G de Gosuncn ont fait l'objet de tests de compatibilité sur plus de 9 000 modèles de véhicule et se sont classés au premier rang mondial au chapitre du nombre d'unités expédiées à l'échelle planétaire. En outre, l'un des modèles de mobimètres de la société a été vendu à plus d'un million d'exemplaires; les unités de télématique pour les FEO de la société sont installées dans plusieurs dizaines de modèles de véhicule de série; la société a publié un plan pour la production en série de véhicules utilisant la 5G et la technologie C-V2X de concert avec Geely, Qualcomm, etc.

La technologie d'IA d'Horizon Robotics est largement utilisée dans les secteurs de la conduite intelligente et de la sécurité ainsi que dans d'autres industries. Horizon Robotics est en mesure de fournir des puces IA à la fine pointe offrant un excellent rapport prix-performance, une très grande efficacité énergétique, une chaîne de compilation ouverte, des modèles d'algorithmes riches ainsi que des services de soutien exhaustifs.

Dans le domaine de la conduite intelligente, la coopération entre Gosuncn et Horizon Robotics porte ses fruits : la nouvelle génération de module intelligent LTE Cat.6 GM620S de Gosuncn, qui intègre les algorithmes de l'ADAS et du DMS AI d'Horizon Robotics, est mise en application sur les terminaux embarqués des véhicules des plus grands constructeurs automobiles chinois. Le module GM620S comprend un processeur haute performance, des dispositifs de communication mobile haute vitesse, un système d'exploitation intelligent, une architecture de sécurité, des algorithmes d'IA et une capacité de traitement codec des vidéos 4K haute définition. Le module peut gérer une entrée vidéo haute définition multiplex en temps réel ainsi qu'analyser et présenter des images grâce à une optimisation profonde de l'architecture sous-jacente, ce qui permet à l'application de fonctionner dans divers scénarios, notamment en ce qui a trait à la sécurité active automobile, à la surveillance du comportement du conducteur, à l'analyse du comportement général au volant et à la gestion de flottes de véhicules.

Gosuncn et Horizon Robotics prévoient travailler ensemble pour offrir aux clients du monde entier une nouvelle expérience de conduite intelligente.

