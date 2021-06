Le golfeur canadien de la PGA Graham DeLaet fait équipe avec le dindon pour encourager les Canadiens à parler et faire griller du dindon cet été

Cette campagne barbecue entièrement intégrée et bilingue a été lancée le 1 er juin, pour célébrer le Mois national du dindon, et mettra en vedette plusieurs façons de cuisiner le dindon sur le barbecue, en proposant des recettes du golfeur de la PGA et amateur de BBQ originaire de la Saskatchewan, Graham DeLaet, et une foule d'autres d'influenceurs BBQ répartis à l'échelle du pays, comme Max Lavoie, le guru du BBQ au Québec.

« Ayant grandi en Saskatchewan, j'ai eu le bonheur de passer mes étés à golfer et cuisiner sur le BBQ », a affirmé DeLaet. « C'est pourquoi je suis emballé à l'idée de faire équipe avec Pensez Dindon cet été pour partager ma passion pour le barbecue et les raisons pour lesquelles le dindon se retrouve régulièrement sur mon menu de grillades et dans mes choix de recettes préférées, que ce soit une poitrine de dindon style texan ou des cuisses de dindon fumées. »

De juin à août, de nouvelles recettes seront partagées à l'échelle nationale par des partenaires de la campagne - experts en grillades, blogueurs culinaires, influenceurs, chefs et autres - sur pensezdindon.ca et les réseaux sociaux de Pensez Dindon. Amateur de BBQ autoproclamé et plusieurs fois champion sur le circuit de la PGA, DeLaet partagera ses trois recettes de dindon BBQ préférées, dans une série de 3 vidéos diffusées sur ses réseaux sociaux ainsi que ceux de Pensez Dindon.

Une imposante campagne publicitaire numérique s'échelonnera tout au long de juin, diffusant le concept créatif de La viande des fans de BBQ, grâce à plusieurs partenariats avec des médias sportifs, incluant DAZN, Sportsnet, theScore et Rogers. De plus, Pensez Dindon sera également présente dans le marché, par le biais d'un programme de marketing au détail numérique avec Walmart et IGA, question d'inspirer les acheteurs d'épicerie canadiens à ajouter du dindon à leur liste d'épicerie et leur menu BBQ estival.

« La campagne Pensez Dindon mettra en vedette les découpes parfaites pour le BBQ, incluant les poitrines, les cuisses, les pilons, les ailes, la saucisse, le dindon haché et le dindon entier », a affirmé Joël Cormier, président du Conseil canadien des transformateurs d'œufs et de volailles. « Elle proposera aussi de délicieuses façons de les préparer, dans un fumoir ou un barbecue au gaz, dans une friteuse ou sur charbon de bois. »

« Alors que nous entamons le Mois national du dindon, nous sommes ravis d'inspirer encore plus de Canadiens à cuisiner le dindon sur le BBQ », a affirmé Darren Ference, président des Éleveurs de dindon du Canada. « Le dindon est la viande maigre parfaite pour la saison du barbecue, et elle peut prendre plusieurs saveurs délicieuses, si on la rehausse à l'aide de marinades ou d'épices.

Tout au long de l'été, plusieurs concours sous le thème de La viande des fans de BBQ seront aussi lancés sur les réseaux sociaux de Pensez Dindon, afin de récompenser les fans de dindon en leur remettant de superbes prix, allant de tout nouveaux BBQ à de la marchandise thématique, en passant par des accessoires pour le barbecue. Pour rester à l'affût de la campagne La viande des fans de BBQ, suivez PensezDindon.ca et les réseaux sociaux de Pensez Dindon (@canadianturkey), ou effectuez des recherches avec les mots-clics #PensezDindon et #LaViandeDesFansDeBBQ tout l'été.

À propos de Pensez Dindon

Les Éleveurs de dindon du Canada, en partenariat avec les membres du secteur de la transformation primaire de dindon du Conseil canadien des transformateurs d'œufs et de volailles, ont lancé Think TurkeyTM / Pensez DindonMC en 2019 - une campagne nationale et bilingue, visant à accroître la consommation de dindon. Ce programme entièrement intégré de cinq ans inclut de la publicité, un volet numérique, du marketing au détail, des relations publiques, des influenceurs, des publications sur les réseaux sociaux et bien plus, le tout pour joindre les principaux planificateurs de repas et faire connaître les bienfaits du dindon, stimuler la demande à l'année et accroître la consommation de dindon en général.

