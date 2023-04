Le GMF La Clinique Familiale innove en intégrant une nouvelle plateforme pour améliorer l'accès aux services

ST-GEORGES, QC, le 25 avril 2023 /CNW/ - Le GMF La Clinique Familiale, à St-Georges de Beauce, est fière d'annoncer le déploiement, au cours des dernières semaines, de la nouvelle plateforme Navig , qui permet de mieux orienter chaque requête de soins.

Cette plateforme est maintenant utilisée par le personnel pour gérer tous les appels de patients.

Proportion de patients inscrits au GMF ayant accès à un rendez-vous post-déploiement - Vitr.ai (Groupe CNW/Vitr.ai)

Comment ça fonctionne ?

Au moment d'octroyer un rendez-vous, le personnel inscrit dans la plateforme la raison de consultation du patient et la plateforme formule au besoin une série de questions permettant au personnel de diriger le patient vers le bon service requis.

Depuis son implantation il y a 6 semaines, la durée des appels pour prendre rendez-vous a diminué de moitié et la proportion de patients ayant accès à un rendez-vous quand ils appellent au GMF La Clinique Familiale a augmenté, comme comme l'illustre la figure ci-jointe.

Cela est dû au fait que Navig permet au personnel du GMF La Clinique Familiale d'identifier les patients dont la problématique peut être prise en charge sécuritairement par un autre professionnel de la santé que le médecin (ex.: infirmière clinicienne, pharmacien, travailleur social), en plus de déterminer le moment le plus approprié auquel le rendez-vous devrait être octroyé (prochains 24 heures, prochains 72 heures, etc.).

Navig permet également aux gestionnaires du GMF La Clinique Familiale de quantifier les besoins réels de ses patients inscrits afin d'améliorer son offre de services, par exemple en permettant d'évaluer l'impact qu'aurait l'ajout d'un physiothérapeute sur l'accès aux services.

Citations

«En tant que navigatrice, Navig nous permet de distinguer plus facilement les urgences.»

- Wendy Thibodeau, navigatrice

« Cet outil allège grandement la responsabilité des secrétaires-réceptionnistes.»

- Pierre-Anne Bégin, gestionnaire

«L'arrivée de cette nouvelle plateforme nous permet de mieux planifier les services pour les patients.»

- Dre Geneviève Caron-Fauconnier, médecin et gestionnaire

À propos du GMF La Clinique Familiale

Le GMF La Clinique Familiale compte 17 médecins répartis sur 2 sites. Plus de 24 000 patients y sont inscrits, et peuvent désormais être orientés vers les services offerts par le pharmacien, les travailleuses sociales, les infirmières auxiliaires, les infirmières cliniciennes et les infirmières praticiennes spécialisées, notamment.

À propos de Vitr.ai

Vitr.ai est une entreprise québécoise œuvrant dans le domaine du traitement naturel du langage, une forme d'intelligence artificielle (IA). Depuis 2015, cette entreprise s'affaire à entraîner par apprentissage machine supervisé des modèles prédictifs permettant de mieux orienter les patients dans le réseau de la santé. Lancé il y a quelques mois, son premier produit Navig compte déjà 10 cliniques utilisatrices, réparties sur l'ensemble du territoire québécois.

SOURCE Vitr.ai

Renseignements: Alexandre Chagnon, fondateur @ Vitr.ai, 126 rue Principale, suite 100, Granby, Québec, Canada, J2G 2V2, (450) 578-2357