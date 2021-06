LAVAL, QC, le 9 juin 2021 /CNW Telbec/ - Le système Accu-Chek® Inform II (ACI II) favorise l'optimisation du flux de travail complexe des coordinateurs en biologie délocalisée, médecins, infirmières, experts en informatique et autres responsables du contrôle des infections. La solution Accu-Chek® Inform II a apporté et continue d'apporter des normes de laboratoire haut de gamme en matière de tests de glycémie au chevet du patient tout en contribuant à assurer leur sécurité.

Avec cette nouvelle possibilité d'utilisation dans les milieux de soins intensifs, les professionnels de la santé utilisant le glycomètre pour hôpitaux Accu-Chek® Inform II ont une tranquillité d'esprit supplémentaire en sachant qu'ils peuvent continuer à fournir des mesures de glycémie précises et fiables qui sont conformes aux exigences de performance ISO 15197: 2013.

« Les patients gravement malades peuvent être affectés par une hypoxémie, une mauvaise perfusion capillaire ou un œdème tissulaire et présentent un risque accru de mauvais résultats s'ils développent une hypo- ou une hyperglycémie. Il est nécessaire d'assurer une surveillance précise de la glycémie pour améliorer les résultats. L'approbation de Santé Canada pour cette condition particulière démontre que le système Accu-Chek® Inform II offre une très grande précision en s'appuyant sur les normes les plus strictes de l'industrie », a déclaré Michele D'Elia, directeur des affaires scientifiques et médicales, Roche Diagnostics Canada.

Aujourd'hui plus que jamais, les environnements hospitaliers, en particulier les unités de soins intensifs médicaux et chirurgicaux, nécessitent des processus et des outils simplifiés pour faire face à des situations complexes et incertaines. Ils exigent le plus haut niveau de précision et de réactivité de la part des technologies et des solutions médicales qu'ils utilisent pour la gestion de la glycémie afin de fournir des résultats très précis, augmentant ainsi la sécurité et l'efficacité de l'administration d'insuline et du contrôle de la glycémie des patients.

Le système ACI II a toujours respecté ces critères importants. Le glycomètre pour hôpitaux complet et flexible de Roche demeure la solution ayant la plus grande part de marché canadien et mondial, grâce à un niveau de précision sans comparaison, un service et une assistance haut de gamme et une solution numérique entièrement intégrée au Canada et dans le monde1. Notre solution complète pour la mesure professionnelle de la glycémie en milieu hospitalier continue d'être la solution de choix sur laquelle les professionnels de la santé peuvent compter.

Les études de test d'interférence de Roche éliminent les ambiguïtés et sont synonymes de confiance

Des substances potentiellement interférentes peuvent affecter les résultats de la glycémie en milieu hospitalier et avoir un impact sur la sécurité du patient suivant un traitement par dosage d'insuline. C'est pourquoi la solution ACI II de Roche est conçue, testée et éprouvée pour fournir des résultats extrêmement précis malgré la présence de plus de 240 substances interférentes. Cette performance de qualité supérieure offre aux professionnels de la santé la meilleure gestion des risques.

En outre, la solution ACI II de Roche a été soigneusement évaluée avec des substances potentiellement interférentes qui ont été testées à des concentrations décrites par le Clinical Lab Standard Institute dans les documents EP07: Interference Testing in Clinical Chemistry, 3e édition et EP37: Supplemental Tables for Interference Testing in Clinical Chemistry, 1ère édition. Les tests ont été réalisés conformément à la norme ISO 15197: 2013 / EN ISO 15197: 2015 en suivant le Blood Glucose Monitoring Test Systems for Prescription POC Use Draft Guidance de la FDA, publié le 30 novembre 2018. De nombreux composés endogènes et exogènes ont été évalués à des concentrations par rapport à des concentrations plasmatiques thérapeutiques au minimum trois fois plus élevées. Chaque médicament et métabolite a été évalué à trois niveaux de glucose cibles pour assurer l'exactitude. Enfin, la précision des mesures de glycémie dans le sang total a été comparée à celle des laboratoires centraux de plasma et a démontré une excellente corrélation avec les méthodes de référence2.

Les résultats des tests indiquent que l'ACI II est conforme aux directives CLSI EP07 = A3 et ISO 15197-20133,4,5 et fournit des mesures de glycémie fiables et précises en présence des substances testées, généralement bien au-delà de la plage thérapeutique ou physiologique. Selon les méthodes de référence du laboratoire, notre solution répond aux critères les plus stricts6,7.

Roche s'engage à innover en biologie délocalisée

Roche a à cœur son rôle de partenaire de confiance dans la livraison de solutions en biologie délocalisée entièrement intégrées qui permettent le plus haut niveau de soins aux patients, tout en garantissant une optimisation efficace des ressources, une atténuation des risques, une conformité et une valeur médicale élevée. Roche investit dans des technologies et des solutions qui permettent aux utilisateurs de prendre des décisions éclairées au moment et à l'endroit où les besoins se font sentir. Roche voit l'importance de contrôler la glycémie en milieu hospitalier et continuera à fournir les mêmes solutions de haute qualité, à l'avant-garde du marché, qui satisfont et dépassent les besoins en glucose sanguin des hôpitaux, aujourd'hui et pour l'avenir. Roche contribue chaque jour à transformer les soins de santé en mettant de l'avant sa raison d'être : « Agir maintenant pour l'avenir des patients ».

