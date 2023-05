Le Global Threat Intelligence Report de 2023 publié récemment NTT Security Holdings met en lumière la convergence croissante des cybermenaces et leurs répercussions physiques. Ce rapport opportun met en lumière les attaques les plus fréquentes de la dernière année et présente des recommandations cruciales pour protéger les entreprises contre l'évolution des menaces. « En 2022, NTT Security Holdings a observé des attaques continues contre des organisations des secteurs des infrastructures essentielles et de la chaîne d'approvisionnement. L'incidence des États-nations et des cybercriminels organisés à l'origine de ces menaces s'est accrue considérablement », a déclaré Gregory Garten, chef des technologies, NTT Security Holdings. « Les attaques d'hameçonnage constantes et l'exploitation des vulnérabilités des personnes plus âgées mettent en évidence la pénurie de compétences en cybersécurité et le manque de gestion adéquate des surfaces d'attaque, ce qui souligne la nécessité d'une solution de cyberdéfense mature et cohésive. »

Principales conclusions du rapport de 2023

L'intégration de la technologie dans l'infrastructure et les chaînes d'approvisionnement a rendu des secteurs comme la technologie, la fabrication, les transports et la distribution particulièrement vulnérables.

Les attaques visant les plateformes infonuagiques et SaaS ont continué d'augmenter. En fait, les menaces liées aux applications Web et bureautiques ont représenté 70 % des attaques.

WordPress est devenu le système de gestion du contenu le plus attaqué dans les Amériques, l'APAC (Asie-Pacifique) et la zone EMOA ( Europe , Moyen-Orient et Afrique).

Les chevaux de Troie bancaires ont connu une légère baisse par rapport à l'année précédente, mais les mineurs de cryptomonnaie ont connu une résurgence malgré la fluctuation de la valeur de nombreuses cryptomonnaies.

Les attaquants se sont concentrés sur les vulnérabilités à impact élevé, près de 75 % d'entre eux ayant des scores de CVSSv3 critiques ou de gravité élevée.

Malgré les efforts considérables déployés pour perturber et démanteler les attaques, les cybermenaces continuent d'évoluer rapidement. « Les organisations du monde entier doivent s'assurer que leurs mesures de cybersécurité suivent le rythme pour protéger leurs actifs et leur infrastructure numériques, a ajouté M. Garten. Nous espérons que les dirigeants d'entreprise et les leaders techniques tireront parti des conclusions de ce rapport pour planifier et exécuter leurs stratégies de sécurité. »

Pour obtenir un compte-rendu exhaustif de la situation actuelle en matière de cybermenaces, vous pouvez télécharger le Global Threat Intelligence Report 2023 à l'adresse https://www.security.ntt/global-threat-intelligence-report-2023.

NTT Security Holdings, un groupe de sociétés, fournit une cyberdéfense proactive et des services qui utilisent les ressources humaines et les renseignements recueillis pour protéger nos clients et la société. Depuis plus de 20 ans, notre entreprise aide ses clients à protéger leurs entreprises numériques en prédisant, en détectant et en traitant les cybermenaces, le tout en appuyant l'innovation des entreprises et en gérant les risques. Notre section chargée des crimes graves et des crimes organisés, nos centres de R‑D et nos experts en sécurité fournissent des renseignements sur les menaces sans précédent et traitent des centaines de milliers d'incidents de sécurité chaque année. Ensemble, nous assurons un avenir interconnecté.

