Le Global Leader Group ajoute un leader d'opinion primé à sa liste de talents

SALT LAKE CITY, le 3 févr. 2022 /CNW/ - Le Global Leader Group a ajouté M. Spencer Holt comme nouveau cofondateur et directeur de l'apprentissage. M. Holt est un leader, un enseignant, un entraîneur et un innovateur qui possède une expérience internationale dans l'industrie pharmaceutique, les finances, le franchisage et la vente. Plus récemment, il a été chef du Commercial Learning and Innovation Center pour Astra Zeneca Pharmaceuticals, à la tête d'une équipe de professionnels ayant l'ambition audacieuse de stimuler le rendement grâce à l'apprentissage. Cela comprend des domaines d'intérêt comme l'apprentissage dans le flux du travail, l'analyse numérique et des données, les expériences d'apprentissage immersives et la création d'une culture d'apprentissage pour réaliser des expériences d'apprentissage de calibre mondial. M. Holt a établi la norme pour le cycle de vie d'apprentissage de chaque employé, ainsi que la mondialisation des opérations commerciales.