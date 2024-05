LE GÎTE JEUNESSE FÊTE SON 35E ANNIVERSAIRE : 35 ANS DÉDIÉS À LA JEUNESSE!

QUÉBEC, le 14 mai 2024 /CNW/ - jeudi, 23 mai 2024 à 17 h 30 au Centre Mrg Marcoux à Québec, aura lieu le 35e anniversaire du Gîte Jeunesse! Fondé en 1989, l'organisme vient en aide aux jeunes en difficulté, en situation ou à risque d'itinérance. Membre du Regroupement des Auberges du Cœur et affilié à Centraide Québec Chaudière-Appalaches, il est un service essentiel à la population et ouvert 24 h / 7 jours.

Cet événement est l'occasion d'exprimer notre reconnaissance envers tous les partenaires impliqués et les membres de l'équipe, sans oublier de renforcer les liens avec les organismes membres et les partenaires financiers. Nous voulons offrir à tous, une soirée mémorable dans une ambiance festive, afin de présenter les réalisations du Gîte Jeunesse depuis 35 ans! Une centaine d'invités, dont des gens d'affaires et des élus locaux sont attendus pour célébrer cet anniversaire.

À l'horaire :

17 h 30 : Accueil et cocktail de bienvenue

18 h 30: Allocutions et animation

19 h 30: Bouchées et consommations

20 h 00 : Ambiance festive: danse, tirage prix de présence

22 h 00 : Clôture de l'événement

À propos du Gîte Jeunesse :

Il offre depuis 35 ans, de l'hébergement temporaire, de l'accompagnement et de l'aide psychosociale à des jeunes de 12 à 25 ans qui résident principalement sur le territoire de la Capitale-Nationale. Dépendances, difficultés scolaires, comportements à risque, détresse psychologique, contexte familial difficile, fugue et itinérance sont des problématiques auxquelles les jeunes hébergés peuvent être confrontés.

Chaque année, le Gîte Jeunesse c'est :

150 jeunes hébergés

jeunes hébergés 3 600 nuitées

nuitées 12 000 repas servis

repas servis 500 interventions téléphoniques

interventions téléphoniques 900 rencontres individuelles et familiales

rencontres individuelles et familiales 1 000 activités auprès des jeunes

SOURCE Gîte Jeunesse Inc.

Renseignements: Véronique Moreau, Coordinatrice développement et administration; Gîte Jeunesse, [email protected], Tél. : 418-666-3225-poste 3, Cell : 418-262-9080