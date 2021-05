La marque de gin favorite des Québécois souligne ce jalon important sous la thématique « Gin Ungava en fête »

COWANSVILLE, QC, le 25 mai 2021 /CNW Telbec/ - La distillerie Les Spiritueux Ungava est fière de célébrer le 10e anniversaire de son gin emblématique avec une toute nouvelle bouteille mettant en lumière ses racines québécoises. La nouvelle allure de la bouteille, qui s'inscrit sous la thématique « Gin Ungava en fête », marque le début d'une série de dévoilements prévus pour les prochaines semaines. Restez à l'affût!

La nouvelle bouteille du gin Ungava (Groupe CNW/Les Spiritueux Ungava)

En 2011, le gin Ungava a été la toute première marque locale à faire son entrée sur les rayons de la SAQ. Son goût distinctif lui a permis de remporter plusieurs prix prestigieux au fil des ans, dont la médaille d'or du World Spirits Award en 2020, 2018 et 2016. Bien que le gin arbore une nouvelle image, soit la carte de la région d'Ungava d'où proviennent les herbes qui le composent, il conserve la recette originale qui est à l'origine de son succès.

« La popularité des gins québécois a bondi, et c'est un privilège pour le gin Ungava d'avoir été l'un des pionniers dans ce domaine à l'échelle locale. La distillerie Les Spiritueux Ungava célèbre son produit phare et se réjouit de faire redécouvrir aux Québécois ce gin d'exception aux notes d'agrumes. Fièrement préparé et embouteillé à la distillerie située à Cowansville, au cœur des Cantons-de-l'Est, le gin Ungava est conçu à partir de six herbes boréales provenant du Nord-du-Québec. Produit en petits lots de façon artisanale avec une sélection unique d'ingrédients 100 % naturels, le gin Ungava présente une couleur caractéristique et un arôme envoûtant », a déclaré Frédéric Boucher, directeur des ventes, Les Spiritueux Ungava.

L'industrie du gin a récemment connu une ascension fulgurante, et il s'agit de la boisson alcoolisée à la croissance la plus rapide au Québec. La polyvalence du gin le rend de plus en plus populaire auprès des consommateurs et des mixologues, puisqu'il peut être servi seul, avec de la glace, dans un rafraîchissant gin et tonique ou dans un cocktail raffiné comme le martini. Dans ce marché en ébullition, le gin Ungava demeure un joueur important, avec près de 400 000 bouteilles vendues par année1, ce qui en fait le gin local le plus populaire au Québec.

Pour des idées de cocktails pour célébrer le « Gin Ungava en fête », essayez le gin et tonique Ungava, un classique réinventé pour les amateurs de pamplemousse, le Bee's Knees, un délicieux mélange de gin, de miel et de citron frais et le negroni blanc, un cocktail rafraîchissant qui vous désaltérera cet été. Vous pouvez consulter ces recettes de cocktails au ginungava.com.

1 Données d'ACD, valeur des ventes au détail, mars 2021

Pour de plus amples renseignements au sujet du gin Ungava, visitez notre site Web ginungava.com, suivez-nous sur Facebook et Instagram (@ungava.gin.quebec) et partagez vos publications avec le mot-clic #ginUngava.

Pour obtenir des images en haute définition : https://www.dropbox.com/sh/ycq3zvalx2f3f3q/AAAogZoOK4FOHzwbrPc5t0Gga?dl=0.

GIN UNGAVA

43,1 % TAV; 750 ml; prix de détail suggéré 36 $

Le gin Ungava est élaboré avec un mélange d'herbes rares composé de baies d'églantier, de camarines noires, de thé du Labrador, de mélange de l'Arctique, de genévrier nordique et de ronce petit-mûrier. Il est préparé au moyen de techniques traditionnelles ainsi qu'avec des herbes et des baies naturelles à 100 % provenant de la région de la baie d'Ungava au Québec. Il présente une couleur caractéristique et un arôme envoûtant, qui est à la fois vif, moelleux, frais et floral. Au nez, on remarque des notes sucrées et florales, avec des arômes d'agrume et de genièvre éclatants. En bouche, les saveurs de genièvre développent un contraste intrigant entre le thé sucré et les baies acides, qui est suivi d'une finale chaude et épicée.

Le gin Ungava est vendu à la SAQ. Son prix au détail est de 36 $ pour une bouteille de format 750 ml.

À propos des Spiritueux Ungava

Les Spiritueux Ungava est un important producteur de spiritueux artisanaux de qualité supérieure. La distillerie est basée au Québec, dans la ville de Cowansville, située dans la magnifique région des Cantons-de-l'Est. Ses spiritueux primés sont produits en petits lots et se démarquent par l'utilisation d'ingrédients naturels locaux de première qualité. Le gin Ungava, la crème et le whisky à l'érable Coureur des bois, la vodka Quartz, les rhums épicés Chic Choc et les vermouths Kayak font partie des spiritueux emblématiques élaborés par Les Spiritueux Ungava.

SOURCE Les Spiritueux Ungava

Renseignements: Pour demander des visuels ou planifier une entrevue avec un porte-parole d'Ungava, communiquez avec: Chloé Chagnon, Massy Forget Langlois relations publiques, [email protected], 514-743-6302

Liens connexes

https://ungavaco.com/