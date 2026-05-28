MONTRÉAL, le 28 mai 2026 /CNW/ - Letko, Brosseau & Associés Inc. (« LetkoBrosseau » ou « LBA »), l'un des principaux gestionnaires de placements institutionnels au Canada avec 22,5 milliards de dollars d'actifs sous gestion en date du 22 mai 2026, a annoncé son entrée sur le marché au détail avec le lancement de séries offertes par voie de prospectus pour huit de ses fonds d'investissement (les « fonds »). Pour la première fois dans son histoire de quatre décennies, les stratégies de placement de calibre institutionnel du gestionnaire sont rendues accessibles aux particuliers et aux investisseurs fortunés par l'entremise de leurs conseillers financiers.

Les fonds sont gérés selon les mêmes approche et philosophie de placement, et par la même équipe que les mandats institutionnels de LBA, conformément aux portefeuilles à forte conviction depuis longtemps confiés à la société par certains des principaux régimes de retraite canadiens. Bien que les fonds n'étaient pas des émetteurs assujettis avant le 15 mai 2026, LBA, pour le compte des fonds, a obtenu de l'Autorité des marchés financiers et des Autorités canadiennes en valeurs mobilières une dispense qui autorise la communication des données sur le rendement passé des parts des fonds concernant des périodes antérieures au moment où ils sont devenus des émetteurs assujettis.1

« Les investisseurs particuliers méritent depuis longtemps d'avoir accès au genre de processus de recherche approfondie et de diligence raisonnable sur lequel comptent certaines des plus grandes institutions canadiennes pour leurs portefeuilles depuis les 39 dernières années », a déclaré David Després, vice-président exécutif. « Les conseillers ont désormais accès au même niveau d'analyse et de recherche minutieuse pour le bénéfice de leurs clients. »

L'un des avantages de l'approche de placement de LBA est qu'elle met l'accent sur la préservation du capital sans sacrifier le potentiel de croissance. « Dans le marché actuel, les conseillers ont besoin de stratégies qui équilibrent la croissance à long terme et la préservation du capital comme moyen de gérer la volatilité des marchés pour leurs clients », a déclaré Alex Letko, directeur régional, Centre du Canada, gestionnaire de portefeuille. « En accordant la priorité aux sociétés de grande qualité dont la valorisation est attrayante, nous cherchons à limiter le risque baissier tout en conservant une exposition au potentiel d'appréciation à long terme. »

Fonds d'investissement LetkoBrosseau

LetkoBrosseau gère tous ses mandats d'investissement en faisant abstraction de l'indice de référence, s'appuyant sur une approche ascendante axée sur les fondamentaux. Avec une équipe de gestionnaires de portefeuille et d'analystes qui parlent plus de 12 langues collectivement, la société investit dans 27 pays à l'échelle mondiale.

Nom du fonds Référence Rendement

sur 1 an Rendement

sur 3 ans Rendement

sur 5 ans Rendement

sur 10 ans Rendement

depuis le

début des

opérations Date de début

des opérations RFG* Letko Brosseau Fonds d'actions

canadiennes - Parts de série F 100 % indice de rendement

total plafonné composé S&P/TSX 44,3 % 19,1 % 15,2 %

11,7 % Le 1er juin

2017 0,71 % Letko Brosseau Fonds d'actions

de marchés émergents - Parts de

série F 100 % indice de rendement total

net MSCI marchés émergents (converti en $CA) 31,2 % 18,3 % 14,7 % 12,3 %



0,97 % Letko Brosseau Fonds d'actions

internationales - Parts de série F 100 % indice de rendement total

net MSCI EAEO (converti en $CA) 22,3 % 14,7 % 10,4 %

7,5 % Le 1er juillet

2018 0,79 % Letko Brosseau Fonds RER

équilibré - Parts de série F 5 % indice de rendement total des

Bons du Trésor à 91 jours FTSE

Canada, 40 % indice de rendement total

des obligations universelles FTSE Canada,

18 % indice de rendement total plafonné

composé S&P/TSX, 37 % indice de

rendement total net MSCI tous les

pays du monde (converti en $CA) 22,1 % 13,0 % 10,2 % 8,5 %



0,62 % Letko Brosseau Fonds équilibré

- Parts de série F 5 % indice de rendement total des Bons

du Trésor à 91 jours FTSE Canada, 40 %

indice de rendement total des obligations

universelles FTSE Canada, 18 % indice

de rendement total plafonné composé

S&P/TSX, 37 % indice de rendement total

net MSCI tous les pays du monde (converti

en $CA) 21,8 % 13,2 % 10,1 % 8,4 %



0,61 % Letko Brosseau Fonds d'actions

d'infrastructures - Parts de série F 100 % indice de rendement total net MSCI ACWI

infrastructure (converti en $CA) 27,3 % 17,3 %



14,5 % Le 1er août

2021 0,95 % Letko Brosseau Fonds RER d'obligations

- Parts de série F 5 % indice de rendement total des Bons du

Trésor à 91 jours FTSE Canada, 95 % indice

de rendement total des obligations universelles

FTSE Canada 2,3 % 4,5 % 2,4 % 2,0 %



0,45 % Letko Brosseau Fonds d'obligations

- Parts de série F 5 % indice de rendement total des Bons du

Trésor à 91 jours FTSE Canada, 95 % indice

de rendement total des obligations universelles

FTSE Canada 2,1 % 4,3 % 2,2 % 1,8 %



0,49 %

Données sur le rendement au 30 avril 2026. Les rendements présentés ci-dessus se rapportent aux parts de série F de chaque fonds, sont exprimés en dollars canadiens et sont nets des frais de courtage ainsi que de tous les autres frais, y compris les frais de gestion payables par le fonds. Un placement dans un fonds peut donner lieu à des courtages, des commissions de suivi, des frais de gestion et d'autres frais. Veuillez lire le prospectus avant de faire un placement. Chaque taux de rendement indiqué est un taux de rendement total composé annuel historique qui tient compte des fluctuations de la valeur des parts et du réinvestissement de toutes les distributions et qui ne tient pas compte des commissions d'achat et de rachat, des frais de placement ni des frais optionnels ou de l'impôt sur le revenu payables par un porteur, qui auraient pour effet de réduire le rendement. Les fonds ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leur rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement dans l'avenir. Les fonds de LetkoBrosseau ne sont autorisés à la vente que dans les provinces et territoires du Canada.

*Les renseignements sont fondés sur le ratio des frais de gestion (RFG) du fonds pour son dernier exercice financier complété, lorsque ses parts étaient offertes conformément à une dispense de l'obligation de prospectus. Le RFG du fonds pourrait augmenter étant donné l'offre de ses parts en vertu d'un prospectus simplifié. Le RFG réfère au ratio des charges d'un fonds d'investissement par rapport à sa valeur liquidative moyenne, exprimé en pourcentage et calculé conformément à la partie 15 du Règlement 81-106.

L'approche de LetkoBrosseau :

Approche institutionnelle : LBA applique une approche d'investissement disciplinée et axée sur la recherche qui répond aux normes strictes de certaines des plus grandes institutions du Canada.





LBA applique une approche d'investissement disciplinée et axée sur la recherche qui répond aux normes strictes de certaines des plus grandes institutions du Canada. Pensée indépendante : En tant que gestionnaire d'actifs indépendant, LBA est libre d'appliquer sa pleine indépendance d'esprit à ses décisions de placement, ce qui se traduit souvent par des portefeuilles très différenciés ayant comme seul objectif de maximiser les rendements ajustés au risque pour ses clients.





En tant que gestionnaire d'actifs indépendant, LBA est libre d'appliquer sa pleine indépendance d'esprit à ses décisions de placement, ce qui se traduit souvent par des portefeuilles très différenciés ayant comme seul objectif de maximiser les rendements ajustés au risque pour ses clients. Horizon de placement à long terme : LBA investit dans le contexte d'un horizon à long terme, en mettant l'accent sur les sociétés de grande qualité dont la valeur est attrayante et qui, de l'avis de LBA, peuvent résister à des périodes de volatilité à court terme, tout en offrant un potentiel de croissance intéressant.





LBA investit dans le contexte d'un horizon à long terme, en mettant l'accent sur les sociétés de grande qualité dont la valeur est attrayante et qui, de l'avis de LBA, peuvent résister à des périodes de volatilité à court terme, tout en offrant un potentiel de croissance intéressant. Recherche fondamentale approfondie : L'équipe, composée de professionnels de divers horizons, notamment l'ingénierie, les sciences et la médecine, étudie et débat rigoureusement chaque idée d'investissement.





L'équipe, composée de professionnels de divers horizons, notamment l'ingénierie, les sciences et la médecine, étudie et débat rigoureusement chaque idée d'investissement. Harmonisation des intérêts avec les investisseurs : La grande majorité du capital de la société est investi dans les mêmes mandats que le capital de ses clients, assurant un alignement substantiel des intérêts.

« Dans un environnement réglementaire où les frais imposés aux clients font l'objet de contrôles plus stricts, les conseillers ont besoin de plus de la part de leurs partenaires de produits pour les aider à justifier leur place dans le portefeuille d'un client. C'est l'une des forces fondamentales de notre équipe », a déclaré M. Letko. « Notre constance, notre différenciation et notre abordabilité parlent d'elles-mêmes, mais le fait que nos employés aient investi aux côtés de nos clients est l'expression la plus claire de notre conviction à l'égard de ces mandats et de la valeur qu'ils offrent. »

Toutes les marques de commerce, déposées et non enregistrées appartiennent à Letko, Brosseau & Associés Inc.

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1 Durant ces périodes, les fonds n'étaient pas assujettis aux obligations règlementaires applicables aux émetteurs assujettis et leurs dépenses auraient été plus élevées s'ils avaient été assujettis à ces obligations.

À propos de LetkoBrosseau

Letko, Brosseau & Associés Inc. est un gestionnaire de placements indépendant fondé en 1987, qui a des bureaux à Montréal, Toronto et Calgary. Avec 22,5 milliards de dollars en actifs sous gestion au 22 mai 2026, la société gère des actifs pour des investisseurs institutionnels et des clients privés. La philosophie de placement de LetkoBrosseau est axée sur la recherche fondamentale approfondie, la construction de portefeuilles indépendants des indices de référence et une protection prudente du capital contre les baisses de marché, une approche maintenant offerte aux investisseurs particuliers par l'entremise de sa gamme de huit fonds d'investissement offerts par voie de prospectus. Pour en savoir plus, visitez le site www.lba.ca/fr/fonds-mutuels/.

SOURCE Letko, Brosseau & Associés Inc.

Pour toute demande de renseignements et des investisseurs, veuillez communiquer avec : Demandes de renseignements généraux de LetkoBrosseau, [email protected], 514 499-1200; Pour toute demande de renseignements des médias, veuillez communiquer avec : Olivia Glauberzon, [email protected], 416 305-2445