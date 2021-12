Les générateurs solaires Jackery ont connu une croissance extrêmement rapide ces derniers temps, affichant une importante croissance et augmentation des ventes à l'échelle mondiale, ce qui prouve que les générateurs solaires Jackery sont devenus un chef de file sur le marché international. La récente annonce de Skip Bedell illustre clairement le succès que remportent les générateurs solaires Jackery et, comme l'a dit Skip Bedell sur la vidéo, le générateur solaire Jackery est « vraiment passé au niveau supérieur ».

En ce qui concerne la présence de Jackery sur le marché international, la demande mondiale pour ses générateurs solaires a vraiment explosé.

La vidéo sera publiée dans la série « Always Be Prepared » de Skip Bedell, laquelle présente et met en valeur les meilleurs produits à utiliser en cas d'urgence, surtout lors de catastrophes naturelles ou d'autres événements imprévus.

Cette émission attire l'attention sur la façon dont les meilleurs produits peuvent être utilisés efficacement dans des conditions météorologiques extrêmes, par exemple en cas de pannes d'électricité.

Quant au générateur solaire Jackery, il s'agit d'une solution extrêmement pratique et utile qui convient parfaitement à toutes les urgences météorologiques. Avec les urgences météorologiques qui surviennent si souvent de nos jours, comme de dangereux blizzards, des orages violents ou des pannes d'électricité, Jackery offre vraiment la solution sécuritaire idéale pour fournir une source d'énergie de remplacement en cette période de changements climatiques mondiaux.

Le générateur solaire Jackery ne fait pas de bruit la nuit; vous pouvez donc dormir tranquille même lorsque vous alimentez votre maison durant une panne d'électricité. Le produit peut être utilisé en toute sécurité à l'intérieur de la maison, car il fonctionne avec de l'énergie solaire qu'il emmagasine dans une station d'alimentation pour l'utiliser plus tard. Il présente ainsi de nombreux avantages comparativement aux génératrices domestiques qui produisent de l'électricité à partir de combustibles fossiles.

À propos de Jackery

Fondée en 2012, Jackery incarne sa mission qui consiste à « fournir de l'énergie verte partout » et est pleinement engagée dans la R‑D, la fabrication et la commercialisation de générateurs solaires. Jackery est la première entreprise à lancer sur le marché des stations d'alimentation à grande capacité pour le plein air. Des millions de consommateurs ont choisi ses produits aux États-Unis, au Canada, en Europe et au Japon.

Forte de plus de neuf ans d'expérience dans le domaine, Jackery est maintenant un chef de file mondial dans le domaine de l'énergie, le principal producteur d'énergie portative et l'un des plus grands fabricants de générateurs solaires pour le plein air à l'échelle mondiale. En redéfinissant l'utilisation de l'énergie propre pour la vie en plein air, Jackery est un acteur important de la lutte contre les changements climatiques.

Lien vers la vidéo : https://video.foxnews.com/v/6283403386001

Site Web : www.jackery.com

Médias :

Jackery

[email protected]

1 888 502-2236

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1697531/image_5009324_9616758.jpg

SOURCE Jackery Inc.