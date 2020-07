WASHINGTON, 15 juillet 2020 /CNW/ - Gallup annonce le lancement du Center on Black Voices (centre Gallup sur les voix des Noirs), une initiative inédite visant à étudier en permanence la vie des Noirs aux États-Unis d'Amérique. S'appuyant sur les résultats d'enquêtes recueillis par Gallup au fil des décennies, le centre entend développer les travaux de recherche antérieurs pour donner un tableau plus complet des expériences et des perspectives des Noirs américains chiffrés à de plus de 40 millions.

D'autre part, le centre établit des indicateurs clés pour suivre et rendre compte des progrès réalisés en termes de réussite dans la vie, d'accès aux débouchés et de bien-être.

Jim Clifton, PDG de Gallup, l'explique : « Nous prenons un engagement de longue haleine vis-à-vis de l'expérience des Noirs en Amérique. C'est-à-dire que nous allons, pendant 100 ans, écouter, recueillir des témoignages et des points de vue des Noirs américains, autant d'éléments qui peuvent contribuer à engendrer des changements notables dans notre société. »

En accord avec sa mission, le centre s'emploie à faire une analyse comparative, à enregistrer et à mettre en évidence les voix et les expériences des Noirs américains, afin d'éclairer les responsables les amenant à prendre des décisions judicieuses fondées sur des preuves. Gallup compte y parvenir en établissant, en suivant et en rendant compte des objectifs de développement durable nouvellement établis au sein des la communauté noire.

« Le Gallup Center on Black Voices va étudier et rendre compte de l'expérience nuancée et diverse des citoyens noirs, de leur accès aux débouchés et à des conditions de vie satisfaisantes. Notre recherche mettra en évidence et suivra les disparités inhérentes aux résultats dans la vie et servira de source d'information sur l'état de l'équité raciale aux États-Unis », a déclaré Camille Lloyd, directrice du centre et consultante principale chez Gallup.

