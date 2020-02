Le futur change de forme : Exprimez-vous avec le Galaxy Z Flip

Le premier écran en verre pliable de Samsung, combiné à une expérience utilisateur unique, offre une toute nouvelle expérience mobile

SAN FRANCISCO et MISSISSAUGA, ON, le 11 févr. 2020 /CNW/ - Aujourd'hui, Samsung Electronics Co., Ltd. a dévoilé le Galaxy Z Flip, un nouveau téléphone intelligent élégant et pliable. Le Galaxy Z Flip est audacieux et conçu pour ceux qui voient la technologie de pointe comme moyen de s'exprimer. Conçu avec un verre pliable unique en son genre, le Galaxy Z Flip défie les lois de la physique et dispose d'un écran de 6,7 po qui se plie en un format élégant et compact qui tient dans la paume de votre main1. Doté d'une charnière invisible Hideaway Hinge novatrice et d'une expérience utilisateur personnalisée, le Galaxy Z Flip offre de nouvelles façons de capturer, de partager et de faire l'expérience du contenu. De son design élégant à son expérience d'appareil photo flexible, le Galaxy Z Flip ouvre la voie à nouvelle décennie d'innovation mobile pliable.

« Chez Samsung, nous avons été encouragés par l'enthousiasme pour le Galaxy Fold. Le Galaxy Z Flip représente un jalon important alors que nous cherchons à créer la catégorie pliable en apportant aux consommateurs un nouveau format, un nouvel écran et, surtout, un nouveau type d'expérience mobile, a déclaré Dr TM Roh, président et chef des services de communications mobiles, Samsung Electronics. Grâce à la conception pliable unique et à l'expérience utilisateur du Galaxy Z Flip, nous redéfinissons ce qu'est un appareil mobile et ce qu'il permet aux consommateurs de faire. »

Héritage pliable

Le novateur Galaxy Fold a lancé l'ère de la technologie pliable. Maintenant, le Galaxy Z Flip la façonne pour une nouvelle décennie. En tant que premier appareil de la série Z, le Galaxy Z Flip présente une nouvelle gamme d'appareils qui réaffirme la motivation de Samsung à être l'entreprise la plus importante dans cette catégorie, et à tirer parti des technologies et des formats pour créer des expériences pliables qui surprendront et raviront au cours des années à venir.

La mode rencontre la technologie

Le design compact et élégant du Galaxy Z Flip a été créé pour ceux qui voient la technologie comme une façon de s'exprimer. Et toutes les innovations comprises dans le Galaxy Z Flip leur permettent de pouvoir y arriver.

Un style qui tient dans votre poche - Conçu pour une ultime portabilité, le Galaxy Z Flip se plie pour faire la taille d'un portefeuille afin que vous puissiez facilement le ranger dans votre poche ou votre sac. Lorsqu'il est fermé, il s'agit d'un appareil élégant et compact qui tient dans votre paume. Lorsque le téléphone est ouvert, la taille de son écran est presque doublée pour offrir un superbe écran de 6,7 po 2 . La palette de couleurs élégantes, les coins arrondis et le son satisfaisant que le Galaxy Z Flip fait en se refermant vers l'avant feront tourner les têtes.

- Conçu pour une ultime portabilité, le Galaxy Z Flip se plie pour faire la taille d'un portefeuille afin que vous puissiez facilement le ranger dans votre poche ou votre sac. Lorsqu'il est fermé, il s'agit d'un appareil élégant et compact qui tient dans votre paume. Lorsque le téléphone est ouvert, la taille de son écran est presque doublée pour offrir un superbe écran de 6,7 po . La palette de couleurs élégantes, les coins arrondis et le son satisfaisant que le Galaxy Z Flip fait en se refermant vers l'avant feront tourner les têtes. Le premier écran en verre pliable de Samsung - Le Galaxy Z Flip est doté d'un écran Infinity Flex Display composé du verre ultra mince exclusif de Samsung (Ultra Thin Glass [UTG]), ce qui lui permet d'être plus mince et d'avoir une allure élégante et de qualité supérieure à jamais auparavant. La perforation de l'appareil photo centré sur l'écran élimine l'encoche et les distractions, grâce au tout premier format de 21,9:9 de Samsung, pour que vous puissiez profiter encore plus de votre contenu préféré, comme des émissions et des films au format cinématographique de 21:9.

- Le Galaxy Z Flip est doté d'un écran Infinity Flex Display composé du verre ultra mince exclusif de Samsung (Ultra Thin Glass [UTG]), ce qui lui permet d'être plus mince et d'avoir une allure élégante et de qualité supérieure à jamais auparavant. La perforation de l'appareil photo centré sur l'écran élimine l'encoche et les distractions, grâce au tout premier format de 21,9:9 de Samsung, pour que vous puissiez profiter encore plus de votre contenu préféré, comme des émissions et des films au format cinématographique de 21:9. Nouvelle charnière invisible Hideaway Hinge - La charnière invisible Hideaway Hinge du Galaxy Z Flip est une œuvre d'art de l'ingénierie. Elle est soutenue par un mécanisme à double came et son design compact et élégant est pensé pour s'assurer que chaque pli et repli soit fluide et stable. Le Galaxy Z Flip peut rester ouvert à différents angles, comme l'écran d'un ordinateur portable. Le système de charnière invisible Hideaway Hinge intègre également la nouvelle technologie de pointe de Samsung, qui utilise des fibres de nylon fabriquées par une technologie de coupe à microhauteur pour repousser la saleté et la poussière.

La prochaine expérience pliable

Le Galaxy Z Flip est conçu pour un style de vie moderne et mobile. Vous pouvez maintenant en faire plus, sous différents angles, et ce, les mains libres. Cette expérience pliable unique ne ressemble à aucun autre téléphone intelligent sur le marché aujourd'hui.

En faire plus les mains libres - Lorsque le Galaxy Z Flip se déplie, il peut rester ouvert à plusieurs angles, ce qui vous offre l'occasion de prendre des autoportraits qui capturent davantage du monde qui vous entoure et d'effectuer des appels vidéo expressifs avec Google Duo, le tout les mains libres 3 .

- Lorsque le Galaxy Z Flip se déplie, il peut rester ouvert à plusieurs angles, ce qui vous offre l'occasion de prendre des autoportraits qui capturent davantage du monde qui vous entoure et d'effectuer des appels vidéo expressifs avec Google Duo, le tout les mains libres . Mode Flex - Samsung a travaillé en étroite collaboration avec Google pour concevoir le mode Flex, lequel offre une expérience utilisateur personnalisée pour le format pliable unique du Galaxy Z Flip. Lorsque l'appareil est debout, l'écran se divise automatiquement en deux écrans de quatre pouces afin que vous puissiez facilement voir des images, du contenu ou des vidéos sur la moitié supérieure de l'écran et les contrôler sur la moitié inférieure. Regardez des vidéos et naviguez facilement sur YouTube 4 - Regardez des vidéos en continu sur l'écran supérieur pendant que vous cherchez d'autres vidéos, lisez des descriptions et rédigez des commentaires sur l'écran inférieur.

- Samsung a travaillé en étroite collaboration avec Google pour concevoir le mode Flex, lequel offre une expérience utilisateur personnalisée pour le format pliable unique du Galaxy Z Flip. Lorsque l'appareil est debout, l'écran se divise automatiquement en deux écrans de quatre pouces afin que vous puissiez facilement voir des images, du contenu ou des vidéos sur la moitié supérieure de l'écran et les contrôler sur la moitié inférieure. Regardez des vidéos et naviguez facilement sur YouTube - Regardez des vidéos en continu sur l'écran supérieur pendant que vous cherchez d'autres vidéos, lisez des descriptions et rédigez des commentaires sur l'écran inférieur. Appareil photo révolutionnaire - Le Galaxy Z Flip se tient littéralement debout seul afin que vous puissiez saisir plus de clichés pendant vos déplacements, tels que des photos de groupe avec minuterie et du contenu nocturne éclatant. Vous pouvez créer du contenu pour vos médias sociaux à partir de l'angle idéal et profiter d'un enregistrement vidéo au format 16:9, parfait pour les téléverser sur les plateformes de médias sociaux, le tout les mains libres. Aucun trépied n'est nécessaire! Filmez des vidéos époustouflantes grâce à la fonction Hyperaccéléré de nuit ou prenez des photos dans des conditions d'éclairage faible avec le mode Nuit. Aucun flash n'est nécessaire! Ouvrez simplement votre appareil et placez-le sur une table. Lorsqu'il est fermé, prenez rapidement des égoportraits de haute qualité à une main en utilisant l'appareil photo arrière sans déplier l'appareil.

- Le Galaxy Z Flip se tient littéralement debout seul afin que vous puissiez saisir plus de clichés pendant vos déplacements, tels que des photos de groupe avec minuterie et du contenu nocturne éclatant. Vous pouvez créer du contenu pour vos médias sociaux à partir de l'angle idéal et profiter d'un enregistrement vidéo au format 16:9, parfait pour les téléverser sur les plateformes de médias sociaux, le tout les mains libres. Aucun trépied n'est nécessaire! Filmez des vidéos époustouflantes grâce à la fonction Hyperaccéléré de nuit ou prenez des photos dans des conditions d'éclairage faible avec le mode Nuit. Aucun flash n'est nécessaire! Ouvrez simplement votre appareil et placez-le sur une table. Lorsqu'il est fermé, prenez rapidement des égoportraits de haute qualité à une main en utilisant l'appareil photo arrière sans déplier l'appareil. Recevez des notifications de la façon que vous le voulez - Que le Galaxy Z Flip soit fermé, debout ou ouvert, ne ratez jamais un message texte, un appel ou un rappel. Lorsque l'appareil est fermé, consultez la date, l'heure et l'état de la batterie en un coup d'œil sur l'écran de couverture 5 . Recevez des notifications en temps réel pour répondre facilement à un appel sans déplier l'appareil ou répondez à un message texte en appuyant simplement sur la notification et en dépliant votre Galaxy Z Flip.

- Que le Galaxy Z Flip soit fermé, debout ou ouvert, ne ratez jamais un message texte, un appel ou un rappel. Lorsque l'appareil est fermé, consultez la date, l'heure et l'état de la batterie en un coup d'œil sur l'écran de couverture . Recevez des notifications en temps réel pour répondre facilement à un appel sans déplier l'appareil ou répondez à un message texte en appuyant simplement sur la notification et en dépliant votre Galaxy Z Flip. Fenêtre multi active - Effectuez de nombreuses tâches en même temps avec fluidité grâce à la fenêtre multi active. Vous n'avez simplement qu'à ouvrir la barre multifenêtre pour glisser et déposer les applications que vous souhaitez utiliser. Parcourez un article sur les plus récents styles à la mode sur la moitié supérieure tout en achetant vos vêtements préférés sur la moitié inférieure 6 .

- Effectuez de nombreuses tâches en même temps avec fluidité grâce à la fenêtre multi active. Vous n'avez simplement qu'à ouvrir la barre multifenêtre pour glisser et déposer les applications que vous souhaitez utiliser. Parcourez un article sur les plus récents styles à la mode sur la moitié supérieure tout en achetant vos vêtements préférés sur la moitié inférieure . YouTube Premium7 : Les utilisateurs Galaxy peuvent obtenir jusqu'à quatre mois d'abonnement gratuit à YouTube Premium pour profiter d'un visionnement sans publicité, hors ligne et pendant que l'écran est éteint sur YouTube. Abonnement à YouTube Premium requis.

Base et écosystème Galaxy

En tant qu'appareil Galaxy, le Galaxy Z Flip offre l'écosystème Galaxy dans une toute nouvelle expérience pliable. Il offre une performance et des caractéristiques de qualité supérieure en ce qui a trait à l'appareil photo, à l'écran, à la batterie, à la sécurité et aux services comme Samsung Health, Samsung Pay, Samsung Knox et plus encore.8 Profitez d'une expérience d'appareil photo polyvalent avec la capture vidéo 4K, la mise au point en direct et l'enregistrement Super stable9. Le Galaxy Z Flip est doté d'un système de batterie double optimisé qui permet d'obtenir plus de puissance sans occuper davantage d'espace. Avec ou sans fil et avec le Partage d'énergie10, vous pouvez recharger sans fil vos oreillettes Galaxy Buds+, votre montre Galaxy Watch ou même l'appareil d'un ami. Samsung Knox protège les utilisateurs et leur appareil de la puce jusqu'au logiciel et fait l'objet de mises à jour mensuelles et trimestrielles de sécurité. Les utilisateurs obtiennent également des services qui permettent de sécuriser les options de paiement grâce à Samsung Pay, des options de suivi et de santé et de bien-être avec Samsung Health et un accès à plus de 5 000 produits intelligents de Samsung et de partenaires par l'entremise de SmartThings.

Disponibilité, prix et service privilégié au Canada

Le Galaxy Z Flip sera offert en quantités limitées en miroir mauve et en miroir noir, en commençant par certains marchés, dont le Canada, le 21 février 2020. Le Galaxy Z Flip sera offert pour 1 819,99 $. Pour en savoir plus sur le Galaxy Z Flip au Canada, visitez samsung.com/ca_fr/galaxy-z-flip .

Le Galaxy Z Flip est également offert avec service privilégié, conçu spécialement pour offrir à nos précieux clients la meilleure expérience possible en matière de service à la clientèle. Cela comprend le Centre d'assistance Galaxy pour l'accès à des experts spécialement formés disponibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et un soutien d'intégration en personne.

Les clients admissibles qui achètent un appareil Galaxy Z Flip dans les boutiques expérience+ Samsung au Canada ou en ligne sur samsung.com/ca_fr, auprès d'un opérateur de télécommunications ou d'un détaillant canadien autorisé au plus tard le 31 août 2020 peuvent obtenir une réparation d'écran admissible dans un délai d'un (1) an suivant la date d'achat et payer un prix de 159,00 $ CA plus taxes. Pour une telle réparation (le coût courant d'une réparation admissible est de 1 000 $ CA plus les taxes applicables).

FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

Spécifications du Galaxy Z Flip Écran Écran principal : AMOLED dynamique de 6,7 po FHD+ (21,9:9), Infinity Flex Display 2636 x 1080 425 ppp * Mesurée en diagonale, la taille de l'écran est de 6,7 po pour le rectangle complet et de 6,5 po si l'on tient compte des coins ronds. La zone de visionnement réelle est réduite en raison des coins ronds et du trou de l'appareil photo. Écran de couverture Super AMOLED de 1,1 po 300 x 112 303 ppp * Mesurée en diagonale, la taille de l'écran est de 6,7 po pour le rectangle complet et de 6,5 po si l'on tient compte des coins ronds. La zone de visionnement réelle est réduite en raison des coins ronds et du trou de l'appareil photo. Dimensions et poids Plié 73,6 x 87,4 x 17,3 mm (charnière) - 15,4 mm (affaissement) Déplié 73,6 x 167,3 x 7,2 mm - 6,9 mm (écran) * L'épaisseur du Galaxy Z Flip lorsque déplié n'inclut pas le cadre de l'écran principal. Poids 183 g Appareil photo Appareil photo avant Appareil photo pour égoportrait de 10 Mpx : F2,4 Pixels : 1,22 μm Champ de vision : 80˚ Appareil photo arrière double Appareil photo ultra grand-angle de 12 Mpx : F2,2 Pixels : 1,12 μm Champ de vision : 123˚ Appareil photo grand-angle de 12 Mpx : Pixels doubles à super vitesse AF, OIS, F1,8 Pixels : 1,4 μm Champ de vision : 78˚ OIS pour appareil photo arrière grand-angle (stabilisation d'image optique) Zoom numérique jusqu'à 8x Enregistrement HDR10+ Mise au point automatique avec suivi d'objets Processeur d'application Processeur octocœur de 64 bits de 7 ㎚ ※ 2,95 ㎓ (Vitesse maximale d'horodateur) + 2,41 ㎓ + 1,78 ㎓ Mémoire Mémoire vive de 8 Go avec stockage interne de 256 Go * La capacité de stockage réelle peut dépendre du logiciel préinstallé. Batterie Batterie double de 3 300 mAh (typique) * Valeur typique selon des essais effectués en laboratoire par un tiers. La valeur typique correspond à la valeur moyenne estimée qui tient compte de la variation de la capacité de la batterie selon des échantillons de batteries testés conformément à la norme IEC 61960. La capacité nominale (minimale) est de 3 200 mAh. L'autonomie réelle de la batterie peut varier selon l'environnement réseau, les habitudes d'utilisation et d'autres facteurs. Selon l'autonomie moyenne d'une batterie utilisée dans des conditions normales. Rendement moyen prévu calculé selon une utilisation normale. L'autonomie réelle de la batterie dépend de facteurs comme le réseau, les fonctions sélectionnées, la fréquence des appels et les habitudes d'utilisation des applications vocales, de données et autres. Les résultats peuvent varier... Recharge Recharge rapide compatible avec et sans fil Partage d'énergie * Recharge avec fil compatible avec les technologies QC2.0 et AFC. Recharge sans fil compatible avec les technologies WPC. * La fonctionnalité Partage d'énergie est limitée aux téléphones intelligents de Samsung ou d'autres marques compatibles avec les chargeurs sans fil WPC Qi tels que Galaxy S20, Galaxy S20+, Galaxy S20 Ultra, Galaxy Z Flip, Galaxy Note10, Note10+, Galaxy S10e, S10, S10+, S9, S9+, S8, S8+, S8 Active, S7, S7 edge, S7 Active, S6, S6 edge, S6 Active, S6 edge+, Note9, Note8, Note FE, Note5, et aux appareils vestimentaires tels que la montre Galaxy Watch Active, la montre Galaxy Watch, la montre Galaxy Watch Active2, et les oreillettes Galaxy Buds+ et Galaxy Buds. Peut ne pas fonctionner avec certains accessoires, étuis ou appareils d'autres marques, ou certains appareils vestimentaires de Samsung. Peut altérer la réception d'appel ou les services de données en fonction de votre environnement réseau. Système d'exploitation Android 10 Réseau 2X2 MIMO évolué, 5CA, LTE Cat 16 jusqu'à 1,0 Go/s en téléchargement LTE Cat 13 jusqu'à 150 Mo/s en téléversement Jusqu'à 1,0 Go/s en téléchargement/jusqu'à 150 Mo/s en téléversement * La vitesse réelle peut varier selon le pays, l'opérateur de télécommunications et l'environnement de l'utilisateur. Connectivité Wi-Fi 802,11 a/b/g/n/ac (2,4/5 GHz), VHT80 MU-MIMO, 256QAM Bluetooth® v 5.0 (LE jusqu'à 2,0 Mo/s), ANT+, USB Type-C, NFC, Localisation (GPS, Galileo, Glonass, BeiDou) * La couverture de Galileo et de BeiDou peut être limitée. BeiDou peut ne pas être offert dans certains pays. Carte SIM Une nanocarte SIM * La carte SIM est vendue séparément. La disponibilité peut varier en fonction du pays et de l'opérateur de télécommunications. Paiement Samsung Pay (Lien) Cartes de crédit et de débit : prend en charge MST ou NFC, les cartes prépayées, les transferts internationaux, les transits, les abonnements, les cartes-cadeaux, les récompenses. * Offert dans certains pays. Les fonctionnalités réelles peuvent varier en fonction du pays et du fournisseur de services. Capteurs Capteur d'empreintes digitales capacitif (sur le côté), accéléromètre, Baromètre, capteur gyroscopique, capteur géomagnétique, capteur à effet Hall (numérique, analogue), capteur de proximité, capteur de luminosité RVB Authentification Types de verrouillage : Modèle, NIP, mot de passe Type de verrouillage biométrique : Capteur d'empreintes digitales, reconnaissance faciale * La reconnaissance faciale est offerte uniquement lorsque l'appareil est déplié et avec l'appareil photo avant. Son Haut-parleur mono Son ambiophonique pour Bluetooth et écouteurs avec technologie Dolby Atmos (Dolby Digital, Dolby Digital Plus inclus) Prend en charge UHQ 32 bits et DSD64/128 PCM : Jusqu'à 32 bits, DSD* : DSD64/128 Format de lecture audio : MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, WMA, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA, APE, DSF, DFF Bluetooth Double sortie audio : connectez deux appareils Bluetooth au Galaxy Z Flip pour faire jouer les deux appareils simultanément. Codec évolutif : Connexion Bluetooth améliorée lors d'interférence de fréquence radio ambiante. Enregistrement La qualité d'enregistrement est améliorée avec le microphone à PSA élevée qui minimise la distorsion dans les environnements bruyants. * La lecture en format DSD64 et DSD128 peut être limitée en fonction du format des fichiers. * Les deux appareils connectés peuvent présenter une légère différence dans la sortie du son. * Offert uniquement pour certains accessoires fabriqués par Samsung et AKG. * PSA : point de surcharge acoustique Vidéo Format de lecture audio : MP4, M4V, 3GP, 3G2, WMV, ASF, AVI, FLV, MKV, WEBM Connexion télé Sans fil : Smart View (fonction Screen Mirroring 1080 p à 30 ips) Sécurité Plateforme Knox : surveillance et protection en temps réel. Prévention des virus et des logiciels malveillants. (Propulsé par McAfee) Dossier sécurisé : espace sécurisé sur l'appareil pour isoler et protéger du contenu comme les applications, les photos, les films et les fichiers privés. * Les fournisseurs de logiciels de prévention des virus et des logiciels malveillants peuvent varier selon votre pays. Contenu de la boîte Galaxy Z Flip, câble de données, adaptateur de voyage, éjecteur, connecteur USB (OTG), guide de démarrage rapide, coque transparente, écouteurs (USB Type-C) avec son d'AKG, feuillet de service privilégié * Les composants réels, notamment la coque, peuvent ne pas être offerts selon le modèle que vous avez acheté ou votre pays ou région de résidence. L'emballage et la couleur de la coque peuvent varier selon la couleur de l'appareil.

* Il est possible que toutes les fiches techniques et descriptions fournies dans le présent document diffèrent des fiches techniques et descriptions réelles du produit. Samsung se réserve le droit d'apporter des changements à cette page Web et aux présentes, y compris, sans s'y limiter, aux fonctionnalités, aux caractéristiques, aux spécifications, à l'interface utilisateur graphique, aux images, aux vidéos, aux avantages, au design, au prix, aux composants, à la performance, à la disponibilité, aux capacités, et à toute autre information, sans préavis.

À propos de Samsung Electronics Canada Inc.

Samsung Electronics Canada inspire les Canadiens à atteindre leur plein potentiel grâce à un écosystème révolutionnaire de produits et de services qui leur offrent une innovation et un design distinct pour chaque aspect de leur vie connectée. La société redéfinit le monde des téléviseurs, des téléphones intelligents, de la réalité virtuelle et des appareils vestimentaires, des tablettes et des appareils numériques. En 2019, Samsung a été classée parmi les « marques les plus admirées » au Canada dans le cadre du sondage sur la réputation d'entreprises de Léger. Liste des « Meilleures marques à l'échelle mondiale ». Samsung est déterminée à améliorer la vie des Canadiens et, par l'intermédiaire des initiatives de son programme de bienfaisance primé, elle soutient des causes liées à l'éducation publique et à la santé dans des collectivités à l'échelle du pays. Pour en savoir davantage, veuillez visiter le site www.samsung.com/ca_fr.

























1* Mesurée en diagonale, la taille de l'écran est de 6,7 po pour le rectangle complet et de 6,5 po si l'on tient compte des coins ronds. La zone de visionnement réelle est réduite en raison des coins ronds et du trou de l'appareil photo 2* Mesurée en diagonale, la taille de l'écran est de 6,7 po pour le rectangle complet et de 6,5 po si l'on tient compte des coins ronds. La zone de visionnement réelle est réduite en raison des coins ronds et du trou de l'appareil photo 3 Google Duo est une marque déposée de Google, LLC 4 Certaines applications peuvent ne pas être compatibles avec le mode Flex 5 La continuité des applications fonctionne pour certaines applications. Il y aura de plus en plus d'applications compatibles conçues par des développeurs tiers 6 Certaines applications peuvent ne pas prendre en charge la fenêtre multi active 7 Des conditions générales s'appliquent. Consultez https://shop.samsung.com/ca/youtube pour plus de détails 8 Selon l'autonomie moyenne d'une batterie utilisée dans des conditions normales. Rendement moyen prévu calculé selon une utilisation normale. L'autonomie réelle de la batterie dépend de facteurs comme le réseau, les fonctions sélectionnées, la fréquence des appels et les habitudes d'utilisation des applications vocales, de données et autres. Les résultats peuvent varier. Valeur typique selon des essais effectués en laboratoire par un tiers. La valeur typique correspond à la valeur moyenne estimée qui tient compte de la variation de la capacité de la batterie selon des échantillons de batteries testés conformément à la norme IEC 61960. La capacité nominale (minimale) est de 3 200 mAh. L'autonomie réelle de la batterie peut varier selon l'environnement réseau, les habitudes d'utilisation et d'autres facteurs 9 L'enregistrement Super stable est offert uniquement sur l'appareil photo arrière 10 Limitée aux téléphones intelligents de Samsung ou aux autres marques compatibles avec les chargeurs sans fil WPC Qi tels que Galaxy S20, S20+, S20 Ultra, Galaxy Z Flip, Galaxy Note10, Note10+, Galaxy S10e, S10, S10+, S9, S9+, S8, S8+, S8 Active, S7, S7 edge, S7 Active, S6, S6 edge, S6 Active, S6 edge+, Note9, Note8, Note FE, Note5, et aux appareils vestimentaires tels que la montre Galaxy Watch Active, la montre Galaxy Watch, la montre Galaxy Watch Active2, et les oreillettes Galaxy Buds+ et Galaxy Buds. Peut ne pas fonctionner avec certains accessoires, étuis ou appareils d'autres marques. Peut altérer la réception d'appel ou les services de données en fonction de votre environnement réseau

SOURCE Samsung Electronics Canada Inc.

Renseignements: Simon Langlois, North Strategic, Tél. : 438 870-0327, [email protected]