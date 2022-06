Le futur campus santé en Outaouais sera construit sur la rue Edmonton

QUÉBEC, le 23 juin 2022 /CNW Telbec/ - Le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, le ministre responsable de la région de l'Outaouais, Mathieu Lacombe, ainsi que le député de Chapleau, Mathieu Lévesque, et le député de Gatineau, Robert Bussière, ont dévoilé aujourd'hui le site retenu pour accueillir le futur centre hospitalier de l'Outaouais.

Il s'agit d'une étape déterminante vers la réalisation de ce projet d'envergure pour la région, qui permettra d'offrir une nouvelle installation de santé et de services sociaux à la hauteur des attentes et des besoins actuels et futurs. Avec ce nouvel hôpital affilié universitaire, le gouvernement vient bonifier l'offre de services de santé en Outaouais, région qui a trop souvent été négligée en cette matière.

Afin de répondre aux besoins et aux souhaits exprimés par la communauté de l'Outaouais, et à la suite de plusieurs consultations tenues auprès des autorités municipales de la Ville de Gatineau, le futur hôpital sera construit dans un lieu central. Le site retenu est compris dans le secteur situé à l'est de l'autoroute de la Gatineau (A5), entre les sorties du boulevard Saint-Raymond et du boulevard Saint-Joseph Nord. Ce terrain, d'une superficie de 325 000 mètres carrés, est suffisamment vaste pour accueillir une nouvelle construction de cette ampleur et, en plus d'être à proximité des grands axes routiers, est adéquatement desservi par le transport en commun. Il sera donc facile pour le personnel et les usagers de s'y déplacer grâce à la proximité des autoroutes et du réseau de transport en commun.

Citations :

« Notre gouvernement est fier d'enfin pouvoir annoncer le site retenu pour le nouvel hôpital en Outaouais. Nous franchissons aujourd'hui une étape majeure pour la construction de l'hôpital qui permettra d'améliorer l'offre de soins et services dans la région. La population de l'Outaouais le mérite. Notre système de santé doit s'appuyer sur des infrastructures modernes et attrayantes pour viser l'excellence et l'efficacité, et le futur hôpital en sera un bel exemple. »

Christian Dubé, ministre de la Santé et des Services sociaux

« L'Outaouais a accumulé au cours des dernières décennies un retard important dans le domaine de la santé, en grande partie en raison du manque de considération qu'avaient les précédents gouvernements pour notre région. Ça devait changer ! Je suis très fier que nous soyons un gouvernement des régions et que Mathieu Lévesque, Robert Bussière et moi ayons été à l'écoute des besoins de notre monde. Grâce à cet ambitieux projet de campus santé, accessible et durable, notre population retrouvera enfin l'équité qu'elle mérite dans les soins de santé. Aujourd'hui, c'est toute la communauté, unie, qui se range derrière ce projet pour en faire un élément de fierté dans la région. Je remercie d'ailleurs l'ensemble des personnes mobilisées dans ce dossier de grande importance. Je le dis souvent : c'est quand on travaille tous ensemble, en équipe, qu'on peut accomplir de grandes choses ! »

Mathieu Lacombe, ministre de la Famille et ministre responsable de la région de l'Outaouais

« L'annonce du site retenu pour doter Gatineau et l'Outaouais d'un campus hospitalier majeur constitue une étape charnière. La communauté de Gatineau et de l'Outaouais a bien été entendue et le terrain retenu en est la preuve. Plusieurs étapes demeurent à franchir pour la réalisation du projet, mais c'est un premier pas important que nous faisons aujourd'hui. Je remercie les ministres Dubé et Lacombe de leur écoute et de leur ouverture dans nos échanges et nos discussions. Finalement, ce sont tous les Gatinois et Gatinoises qui en sortent gagnants. »

France Belisle, mairesse de la Ville de Gatineau

Faits saillants :

Des démarches d'expropriation devront être entreprises. Les personnes concernées seront informées dans les prochaines semaines et seront également dûment informées tout au long du processus.

Le gouvernement procédera dans les prochains jours aux travaux pour mener à l'imposition d'une réserve aux fins publiques sur le site retenu.

Le projet consiste en la construction d'un centre hospitalier affilié universitaire (CHAU) qui permettra de consolider l'offre de soins en Outaouais. Cet hôpital de 600 lits qui regroupera toutes les spécialités, sauf la santé mentale, sera à la fine pointe de la technologie et des nouvelles pratiques en santé.

Selon les besoins cliniques reconnus par le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS), la superficie du nouvel hôpital serait de l'ordre de 271 265 mètres carrés.

Environ une trentaine de lieux ont été considérés et analysés par un comité d'évaluation formé de représentants du MSSS, du Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Outaouais (CISSS) et de la Société québécoise des infrastructures (SQI). Des discussions se sont également tenues dès le début de l'hiver 2021 entre le CISSS, la SQI et divers corps publics, dont le ministère des Transports du Québec, la Société de transport de l'Outaouais et la Commission de la capitale nationale.

Catégories analysées :

Critères de transport

Accès routier

Transport en commun

Transport actif

Critères environnementaux

Étalement urbain et schéma d'aménagement

Parcs et zones protégées

Proximité avec le transport de produits dangereux (chemin de fer)

Type de sol (solidité et contamination)

Critères techniques

Superficie du terrain

Services municipaux et services publics

Facilité technique et technologique

Facilité du transport d'urgence

Critères socioéconomiques

Proximité

Vitalité du quartier

Impact sur les entreprises et l'emploi

Critères légaux

Facilité d'acquisition des terrains

Zonage et dézonage

