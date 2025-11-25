Le Front de défense des non-syndiqué•es dépose son mémoire et demande le retrait complet du projet de loi 3

MONTRÉAL, le 25 nov. 2025 /CNW/ - Le Front de défense des non-syndiqué.e.s (FDNS) annonce aujourd'hui le dépôt de son mémoire à la Commission de l'économie et du travail dans le cadre des consultations sur le projet de loi n° 3 - Loi visant à améliorer la transparence, la gouvernance et le processus démocratique de diverses associations en milieu de travail (PL3).

L'imposition d'une cotisation facultative pour financer les activités syndicales liées aux mouvements sociaux ou aux campagnes publiques limite la capacité des syndicats à défendre les droits collectifs des travailleuses et travailleurs au-delà des conventions collectives. Le FDNS rappelle que près de 60 % de la main-d'œuvre québécoise n'est pas syndiquée et dépend du travail des organisations communautaires et syndicales pour faire progresser leurs droits. Le projet de loi 3 menace directement ces organisations, particulièrement celles dont le financement provient en partie de la solidarité syndicale.

Le FDNS exprime une opposition ferme à cette loi, considérée comme une attaque directe contre l'action syndicale et la défense collective des droits.

Recommandation : Le Front de défense des non-syndiqué.e.s demande aux parlementaires de rejeter le projet de loi 3 dans son entièreté.

Le Front de défense des non-syndiqué.e.s (FDNS) est une coalition large, communautaire et syndicale qui a pour mission de mobiliser, d'informer et de faire des représentations politiques afin d'améliorer les droits et les conditions de travail de l'ensemble des travailleuses et travailleurs non-syndiqués au Québec.

