Le Front commun pour la transition énergétique lance ses ateliers Montréal ZéN

Sous le thème « Connectons nos pouvoirs d'agir face à la crise climatique », les ateliers Montréal ZéN offrent aux concitoyen.ne.s d'un même arrondissement l'occasion de se rassembler pour échanger et s'outiller afin d'agir pour la transition. Les participant.es interagiront avec d'autres acteurs du milieu et prendront connaissance des recherches de pointe en transition, en gestion du changement, en communication sur le climat et en mobilisation. Ils et elles pourront esquisser un portrait de leur quartier, identifier les résistances à l'action climatique et s'entendre sur des pistes d'actions concrètes. Ainsi, plus d'une centaine de citoyen.ne.s repartiront de ces séances plus outillé.e.s et convaincu.e.s de leur pouvoir de changer les choses. Ils et elles pourront à leur tour faire rayonner leur vision et leur désir d'engagement. Ce projet a pris vie grâce à l'étroite collaboration des organismes locaux Solidarité Ahuntsic, le collectif Solon, le Groupe de recommandations et d'actions pour un meilleur environnement (GRAME), Imagine Lachine-Est et Mobilisation Environnement Ahuntsic-Cartierville (MEAC). Cette initiative est également rendue possible grâce au financement de la Ville de Montréal.