Le Front commun pour la transition énergétique lance le projet Collectivités ZéN et annonce les quatre premiers Chantiers territoriaux de transition

MONTRÉAL, le 12 mai 2021 /CNW Telbec/ - Le Front commun pour la transition énergétique (FCTÉ) lance aujourd'hui son projet « Collectivités ZéN » (zéro émission nette) et annonce les quatre premiers Chantiers territoriaux de transition qui en forment l'avant-garde. Collectivités ZéN est une initiative d'envergure qui vise à rassembler les acteurs clés de tous les secteurs, dans les collectivités du Québec, autour de démarches inclusives de transition conçues par et pour les territoires, avec le soutien proactif du Front commun et de ses partenaires.