Le Front commun pour la transition énergétique lance des Dialogues sur l'avenir énergétique

MONTRÉAL, le 14 janv. 2026 /CNW/ - Le Front commun pour la transition énergétique, avec des membres et partenaires réunis au sein de la Coalition large sur l'énergie, lance un projet de Dialogues sur l'avenir énergétique pour entamer une démarche de dialogue social sur les questions de production et de consommation énergétiques. Ces rendez-vous se dérouleront sur trois journées dans les régions du Québec, dont la première édition se tiendra à Shawinigan le 1er février prochain.

Un déficit de dialogue démocratique

Depuis maintenant trois ans, un large éventail d'organisations de la société civile réclame l'ouverture d'un dialogue social sur l'avenir énergétique du Québec. Jusqu'ici, le gouvernement a répondu par des processus marqués par un manque de transparence, de prévisibilité et d'ouverture, qui n'ont jamais permis une réelle participation de la population ni une appropriation collective des enjeux.

Dernier exemple en date, la consultation en ligne lancée à la fin de 2025, alimentant les scénarios envisagés pour le Plan de gestion intégrée des ressources énergétiques (PGIRE), comporte plusieurs questions orientées et offre peu d'informations sur les conséquences des différents choix énergétiques. Elle présente également les différents scénarios de façon biaisée et permet à une personne d'y répondre plusieurs fois. À l'inverse, le FCTÉ et ses partenaires estiment essentiel de créer des espaces permettant des échanges approfondis, éclairés et démocratiques.

Un projet pour outiller, écouter et construire collectivement

Le projet des Dialogues vise à favoriser les échanges entre organisations de la société civile et citoyen•nes, afin d'informer, d'outiller et de recueillir les préoccupations et propositions de la population sur les enjeux énergétiques.

Cette démarche contribuera à formuler des recommandations dans l'objectif de promouvoir une planification énergétique à la fois socialement acceptable et climatiquement viable. Ces échanges donneront lieu à la rédaction et à la diffusion d'un rapport public présentant les recommandations issues des Dialogues.

Trois dates pour la tournée

Le projet se déploiera sous forme de trois journées de rencontres dans trois régions du Québec : la Mauricie, la Côte-Nord et le Bas-Saint-Laurent, afin de refléter la diversité énergétique du Québec et de discuter des enjeux locaux propres à chaque région.

Shawinigan, le dimanche 1er février, à la Maison de la culture Francis-Brisson.

Baie-Comeau, le dimanche 22 février (salle à confirmer).

Rimouski, le dimanche 15 mars, à La Station.

PGIRE : des choix énergétiques déterminants pour le Québec

Le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie doit prochainement rendre public son Plan de gestion intégrée des ressources énergétiques (PGIRE), prévu par le projet de loi 69 devenu la loi 24.

Ce plan fixera les grandes orientations concernant la production et l'usage de l'énergie pour les prochaines décennies. Il s'agit d'un outil de planification structurant, dont les impacts seront majeurs sur notre capacité à répondre à la crise climatique et sur l'ensemble de la société québécoise. Un tel exercice ne peut se faire sans une participation démocratique réelle.

Comment sortir des énergies fossiles? Quelle place pour la sobriété? Quels sont les scénarios possibles? Quelle place pour la démocratie dans les choix énergétiques? L'énergie est souvent présentée comme un enjeu technique réservé aux expert•es. Pourtant, derrière la transition énergétique, c'est bien un choix de société qui se joue. Le FCTÉ invite la population à se joindre aux Dialogues pour réfléchir collectivement à l'avenir énergétique du Québec.

Le projet Dialogues est rendu possible grâce au soutien de la Fondation Familiale Trottier. Pour tous les détails et pour s'inscrire aux Dialogues sur l'avenir énergétique : https://www.pourlatransitionenergetique.org/dialogues-sur-lavenir-energetique/

Le Front commun pour la transition énergétique

Le Front commun pour la transition énergétique est une coalition d'environ 80 membres, née en 2015 de la volonté d'une trentaine de groupes citoyens et d'organisations environnementales de se concerter afin de combattre plus efficacement les projets d'exploration, d'exploitation et de transports des énergies fossiles. Nous travaillons à mettre en place une transition vers la carboneutralité porteuse de justice sociale au Québec.

SOURCE Front commun pour la transition énergétique

Pour plus d'information, contactez : Zélie Victor, Chargée de projet Campagnes énergie et transports, ‭(438) 506-6972‬, [email protected]