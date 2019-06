Le français à la Place des Arts, l'affaire de tous

La Place des Arts propose tout au long de l'année de nombreux spectacles et activités qui ont la langue française comme moyen d'expression. Par exemple, l'an dernier, la Place des Arts a présenté Daniel Boucher, la comédie musicale Belles-Sœurs , l'événement Chansons rassembleuses célébrant le mariage entre le français et les langues autochtones, l'opéra pour enfants Chante, Edmond! basé sur un texte de Simon Boulerice ainsi que le spectacle de poésie québécoise Chansons pour filles et garçons perdus de Loui Maufette, tous dans le cadre de sa série « Les spectacles Place des Arts ».

Par ailleurs, qu'il s'agisse d'outils liés à la promotion d'un spectacle ou de documents d'information, la Place des Arts souhaite jouer un rôle exemplaire et moteur dans l'application de la Charte de la langue française. Elle s'est donc dotée d'une politique relative à l'emploi de la langue française et a fait en sorte de susciter l'adhésion et la participation de tous les employés à son application ainsi que d'exercer une influence positive sur les façons de faire de ses partenaires.

La présidente-directrice générale de la Place des Arts, Marie-Josée Desrochers, a rappelé que tous les employés du plus grand complexe culturel en arts de la scène au Canada avaient à cœur la promotion de la langue française au quotidien, tant à l'interne que dans leurs relations avec le public, et que c'était une grande source de fierté pour la Place des Arts. Elle a également profité de l'occasion pour remercier l'Office québécois de la langue française et féliciter tous les finalistes des Mérites du français pour leurs actions inspirantes.

À propos de la Place des Arts

La Société de la Place des Arts de Montréal a pour objets d'exploiter une entreprise de diffusion des arts de la scène et d'administrer la Place des Arts de Montréal, l'Amphithéâtre Fernand-Lindsay à Joliette et d'établir la programmation artistique dans la Maison symphonique pour les organisations autres que l'Orchestre symphonique de Montréal. Ces activités ont particulièrement pour but de procurer un lieu de résidence aux organismes artistiques majeurs, de favoriser l'accessibilité aux diverses formes d'art de la scène et de promouvoir la vie artistique et culturelle au Québec. Elle produit, coproduit et accueille des œuvres artistiques d'ici et d'ailleurs mettant en scène des artistes de la relève autant que des vedettes internationales en collaboration avec des organismes artistiques, des producteurs, des créateurs et tout le milieu culturel.

