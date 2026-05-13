MONTRÉAL, le 13 mai 2026 /CNW/ - Le Fonds de placement immobilier PRO (le « FPI PRO » ou le « FPI ») (TSX : PRV.UN) a communiqué aujourd'hui ses résultats financiers et ses résultats d'exploitation pour le trimestre clos le 31 mars 2026 (le « T1 » ou « premier trimestre »).

Points saillants du premier trimestre de 2026

Hausse de 8,1 % du résultat d'exploitation net (REN) par rapport à l'exercice précédent

Progression du REN des immeubles comparables* de 6,4 % d'un exercice à l'autre; progression du REN des immeubles industriels comparables* de 6,8 %

Augmentation des fonds provenant des activités d'exploitation* de 10,6 %

Augmentation des fonds provenant des activités d'exploitation ajustés* de 8,0 %

Ratio du total de la dette sur le total de l'actif de 47,8 % au 31 mars 2026, contre 49,3 % à pareille date l'an dernier

Ratio dette ajustée/BAIIA ajusté annualisé* de 8,8x au 31 mars 2026, contre 9,0x à pareille date l'an dernier

Ratio dette ajustée/valeur comptable brute* de 47,8 % au 31 mars 2026, comparativement à 49,5 % à la même date l'an dernier

Conclusion de la vente déjà annoncée d'une participation de 50 % dans un immeuble industriel non essentiel d'environ 64 898 pieds carrés situé à Dartmouth (Nouvelle-Écosse) pour un produit brut de 5,7 M$ (quote-part du FPI PRO)

Conclusion de l'acquisition déjà annoncée, après la clôture de l'exercice, d'une participation de 100 % dans un immeuble industriel de 60 057 pieds carrés situé à Moncton (Nouveau-Brunswick) pour un montant de 12,3 M$ (exclusion faite des frais de clôture) et conclusion d'un contrat exécutoire visant la vente d'une participation de 100 % dans un immeuble de commerces de détail d'environ 14 750 pieds carrés situé à Bathurst (Nouveau-Brunswick) pour un produit brut de 1,4 M$

Renouvellement de 76,9 % de la superficie locative brute (« SLB ») de 2026 à un écart moyen positif de 34,8 % et de 73,8 % de la SLB des immeubles industriels arrivant à échéance en 2026 à un écart moyen positif de 38,8 %

Taux d'occupation de 96,0 % au 31 mars 2026 (compte tenu de la superficie réservée), contre 97,7 % à pareille date l'an dernier

« Nous sommes heureux de commencer l'année en force en tant que FPI entièrement tourné vers le secteur industriel, forts de la saine exécution de notre stratégie. Les produits, le REN et les fonds provenant des activités d'exploitation ajustés* ont tous progressé au cours du trimestre, malgré huit immeubles en moins par rapport à l'exercice précédent, ce qui témoigne de l'efficacité de nos initiatives de transition du portefeuille et de réinvestissement des capitaux. Nous continuons de tirer profit de la solide croissance interne des immeubles comparables, à la faveur de l'indéniable qualité de nos locataires et d'une hausse des loyers attribuable à des écarts robustes, a déclaré Gordon Lawlor, président et chef de la direction du FPI PRO.

« Au cours du trimestre, nous avons réduit encore davantage notre niveau d'endettement, renforçant ainsi notre bilan et améliorant notre flexibilité financière. Après la clôture du trimestre, nous avons obtenu des engagements et une feuille de modalités de financement pour un montant total de 146,2 M$ relativement à des emprunts hypothécaires échéant en 2026 d'une valeur de 108,3 M$ et à l'acquisition d'un immeuble industriel situé à Moncton conclue en avril 2026.

« Alors que nous maintenons le cap sur notre stratégie de croissance, le ratio de distribution des fonds provenant des activités d'exploitation ajustés* pour le trimestre a augmenté, en raison principalement de l'effet temporaire des cessions réalisées au cours de la dernière année et du réinvestissement des capitaux. Les renouvellements de baux conclus jusqu'à maintenant en 2026 devraient améliorer significativement le ratio de distribution au fil de l'exercice.

« Portés par la vigueur de nos activités de location et par notre bilan sain, nous poursuivrons notre expansion dans le secteur des immeubles destinés à l'industrie légère sur des marchés secondaires attrayants afin de permettre au FPI PRO de générer de la croissance et de la valeur à long terme pour nos porteurs de parts », a conclu M. Lawlor.

*Les mesures marquées d'un « * » dans le présent communiqué désignent des mesures non conformes aux IFRS. Voir la rubrique « Mesures non conformes aux IFRS ».

Résultats financiers

Tableau 1 - Points saillants financiers

(En milliers de dollars canadiens, sauf le nombre de parts et les montants par part et à moins d'indication contraire) Trimestre clos le

31 mars 2026 Trimestre clos le

31 mars 2025 Données financières



Produits tirés des immeubles 26 896 $ 25 737 $ Résultat d'exploitation net (REN) 16 081 $ 14 870 $ REN des immeubles comparables1) 14 092 $ 13 242 $ Résultat net et résultat global 22 529 $ 15 033 $ Résultat net et résultat global par part (de base)2) 0,3341 $ 0,2479 $ Résultat net et résultat global par part (dilué)2) 0,3313 $ 0,2462 $ Total des capitaux propres 512 234 $ 472 994 $ Valeur de l'actif net par part2) 7,96 $ 7,90 $ Total de l'actif 1 090 800 $ 1 005 147 $ Total de la dette 521 252 $ 495 048 $ Total de la dette en pourcentage du total de l'actif 47,8 % 49,3 % Dette ajustée en pourcentage de la valeur comptable brute1) 47,8 % 49,5 % Ratio de couverture des intérêts1) 2,7x 2,6x Ratio de couverture du service de la dette1) 1,7x 1,6x Ratio dette ajustée/BAIIA ajusté annualisé1) 8,8x 9,0x Taux d'intérêt moyen pondéré des emprunts hypothécaires 3,9 % 3,9 % Flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation, montant net 9 975 $ 7 440 $ Fonds provenant des activités d'exploitation1) 8 736 $ 7 900 $ Fonds provenant des activités d'exploitation de base par part1) 2) 0,1296 $ 0,1303 $ Fonds provenant des activités d'exploitation dilués par part1) 2) 0,1285 $ 0,1294 $ Fonds provenant des activités d'exploitation ajustés1) 7 851 $ 7 270 $ Fonds provenant des activités d'exploitation ajustés de base par part1) 2) 0,1164 $ 0,1199 $ Fonds provenant des activités d'exploitation ajustés dilués par part1) 2) 0,1155 $ 0,1191 $ Ratio de distribution des fonds provenant des activités d'exploitation ajustés de base1) 96,6 % 93,8 % Ratio de distribution des fonds provenant des activités d'exploitation ajustés dilués1) 97,4 % 94,5 %

1) Constitue une mesure non conforme aux IFRS. Voir la rubrique « Mesures non conformes aux IFRS ». 2) Le total des parts de base est composé de parts de fiducie et de parts de catégorie B (au sens donné à ces termes dans les présentes). Le total des parts diluées comprend aussi les parts de fiducie visées par les droits différés à la valeur de parts et les parts de fiducie visées par les droits à la valeur de parts temporairement incessibles qui sont attribuées dans le cadre du régime incitatif à long terme du FPI.

Au 31 mars 2026, le FPI détenait 104 immeubles de placement (dont 39 détenus à 50 %), contre 112 immeubles de placement (dont 41 détenus à 50 %) au 31 mars 2025. Au 31 mars 2026, le total de l'actif se chiffrait à 1,09 G$, contre 1,0 G$ au 31 mars 2025, soit un bond de 8,5 %.

Au 31 mars 2026, le secteur des immeubles industriels représentait 92,4 % de la SLB totale et 90,7 % du loyer de base, contre 86,5 % et 81,8 % respectivement au 31 mars 2025. Au 31 mars 2026, le marché du Canada atlantique représentait 44,1 % du loyer de base, en baisse par rapport aux 52,4 % à pareille date en 2025, alors que la part du marché du Manitoba et de l'Ouest canadien est passée de 9,6 % à 19,0 %.

Trimestre clos le 31 mars 2026 :

Les produits tirés des immeubles se sont élevés à 26,9 M$, une progression de 1,2 M$ ou 4,5 % par rapport à la même période de l'exercice précédent. L'augmentation est attribuable surtout aux hausses contractuelles de loyer et à l'accroissement des tarifs locatifs lors du renouvellement des baux et de la conclusion de nouveaux baux, malgré 8 immeubles en moins dans le portefeuille du FPI.

Pour le trimestre, le REN est ressorti à 16,1 M$, comparativement à 14,9 M$ au premier trimestre de 2025. Cette progression de 8,1 % s'explique en majeure partie par les mêmes facteurs que ceux ayant influé sur les produits tirés des immeubles.

Le REN des immeubles comparables*, à savoir 97 des 104 immeubles du portefeuille, a totalisé 14,1 M$ pour le trimestre, une progression de 0,9 M$ ou 6,4 % par rapport au trimestre correspondant de l'exercice précédent. Ce résultat, attribuable pour l'essentiel aux hausses contractuelles de loyer et à l'accroissement des tarifs locatifs au renouvellement des baux et à la conclusion de nouveaux baux, s'inscrit malgré le recul du taux d'occupation moyen causé surtout par l'inoccupation d'un immeuble situé au Québec. Fait notable, le REN des immeubles industriels comparables* pour le trimestre a grimpé de 0,8 M$ ou 6,8 % comparativement à la même période de 2025.

Les fonds provenant des activités d'exploitation* ont totalisé 8,7 M$, une augmentation de 0,8 M$ ou 10,6 % par rapport à ceux de 7,9 M$ enregistrés au premier trimestre de 2025. L'augmentation est attribuable essentiellement à la hausse des loyers de base contractuels et à l'accroissement des tarifs locatifs lors du renouvellement des baux et de la conclusion de nouveaux baux, et ce, malgré huit immeubles en moins dans le portefeuille du FPI. Ces éléments sont contrebalancés par la hausse des frais généraux et administratifs liés au moment où certains honoraires ont été engagés ainsi que par la hausse des charges d'intérêts liées à la facilité de crédit non renouvelable.

Le ratio de distribution des fonds provenant des activités d'exploitation ajustés de base* s'est maintenu à 96,6 %, contre 93,8 % au premier trimestre de 2025. La progression d'un exercice à l'autre est attribuable pour l'essentiel à la dilution des fonds provenant des activités d'exploitation ajustés* causée par la vente de 15 immeubles au cours des douze derniers mois, ceux-ci ne contribuant plus au résultat d'exploitation. Le produit net de ces cessions a servi à rembourser une partie des emprunts hypothécaires connexes, à rembourser une partie de la facilité de crédit renouvelable et à répondre aux besoins généraux et de fonds de roulement du FPI PRO. En conséquence, le ratio du total de la dette sur le total de l'actif a régressé pour s'établir à 47,8 % au 31 mars 2026, contre 49,3 % à pareille date l'an dernier.

Conjoncture d'exploitation maintenue

Au 31 mars 2026, le portefeuille du FPI PRO comptait 104 immeubles de placement, pour une SLB totale de 6,4 millions de pieds carrés, et la durée restante moyenne pondérée des baux s'établissait à 4,3 ans, contre 4,5 ans à pareille date l'an dernier.

Le taux d'occupation des immeubles du portefeuille s'élevait à 96,0 % au 31 mars 2026 (compte tenu de la superficie réservée), contre 97,7 % à pareille date l'an dernier. Cette baisse s'explique en majeure partie par l'inoccupation de 102 000 pieds carrés dans un immeuble industriel à locataire unique de 176 070 pieds carrés situé au 6375, rue Picard, à Saint-Hyacinthe (Québec) en raison de la décision du locataire de ne pas renouveler son bail en juillet 2025. Après la clôture du trimestre, le 6 mai 2026, le FPI a conclu avec un nouveau locataire un bail exécutoire d'une durée de 15 ans, au taux du marché, pour la location d'environ 74 250 pieds carrés dans son immeuble industriel du 6375, rue Picard, à Saint-Hyacinthe (Québec) de 176 070 pieds carrés. La location devrait commencer vers le milieu de 2026. Le nouveau loyer de base pour cette superficie de 74 250 pieds carrés (42,0 % de la SLB totale de l'immeuble) représente une hausse de plus de 122 % comparativement au loyer que payait le locataire précédent pour la même SLB pendant la durée de son bail de 5 ans.

Au 31 mars 2026, abstraction faite de cette superficie inoccupée, le portefeuille affichait un taux d'occupation de 97,6 % (compte tenu de la superficie réservée).

À la date du présent communiqué, la SLB arrivant à échéance en 2026 était renouvelée à environ 76,9 % selon un écart moyen positif de 34,8 %, à la faveur des activités de location vigoureuses suivantes :

En novembre 2024, le FPI PRO a renouvelé un bail de locaux commerciaux arrivant à échéance en 2026 auprès d'un seul locataire affichant une qualité de crédit élevée. D'une durée de 10 ans, le nouveau bail commencera à l'échéance du bail en cours. Le nouveau loyer de base demeurera le même que celui du bail précédent. Une hausse de loyer non récurrente est prévue à la sixième année. La SLB des locaux est d'environ 42 000 pieds carrés.

En décembre 2024, le FPI PRO a renouvelé un bail de locaux industriels à locataire unique arrivant à échéance en 2026. D'une durée de 3 ans, le nouveau bail commencera à l'échéance du bail en cours. Le loyer de base est de plus de 40 % supérieur à celui venant à échéance et prévoit des hausses de loyer annuelles. La SLB des locaux s'élève à environ 155 000 pieds carrés. L'entrée en vigueur du nouveau loyer de base est prévue pour le 1 er septembre 2026.

septembre 2026. En février 2025, le FPI a renouvelé quatre baux de locaux industriels arrivant à échéance en 2026 auprès d'un locataire affichant une qualité de crédit élevée. D'une durée de cinq ans chacun, les nouveaux baux commenceront à l'échéance des baux en cours. Le loyer de base est de plus de 45 % supérieur à celui venant à échéance et prévoit des hausses de loyer annuelles. La SLB des locaux s'élève à environ 325 000 pieds carrés. L'entrée en vigueur du nouveau loyer de base pour trois des quatre immeubles, dont la SLB totale s'élève à environ 263 000 pieds carrés, est prévue pour le milieu de septembre 2026.

Transactions du portefeuille

Au premier trimestre de 2026, le FPI a conclu les transactions suivantes dans son portefeuille :

Le 17 février 2026, le FPI a conclu la vente d'une participation de 50 % dans un immeuble industriel d'environ 64 898 pieds carrés situé au 170 Joseph Zatzman Drive, à Dartmouth (Nouvelle-Écosse), pour un produit brut de 11,4 M$ (exclusion faite des frais de clôture). La tranche de 50 % du produit brut de la vente revenant au FPI se chiffrait à 5,7 M$ (exclusion faite des frais de clôture). La quote-part de 50 % du produit net de la vente a servi à financer en partie l'acquisition conclue le 23 avril 2026, décrite ci-après.

Le 23 avril 2026, le FPI a conclu, pour un prix d'achat total de 12,3 M$ (exclusion faite des frais de clôture), l'acquisition d'une participation de 100 % dans un immeuble industriel nouvellement construit situé au 1245, avenue Aviation, à Moncton (Nouveau-Brunswick) et représentant un taux de capitalisation initial d'environ 7,0 %. Construit en 2024, cet immeuble industriel à locataire unique est loué dans son entièreté. Il comporte une SLB d'environ 60 057 pieds carrés et est muni d'un entrepôt d'une hauteur de 32 pieds et de quais de chargement modernes. L'acquisition a été financée par des prélèvements sur la facilité de crédit renouvelable et par des fonds en caisse provenant de la vente conclue le 17 février 2026.

Le 27 avril 2026, le FPI a conclu un contrat exécutoire avec un tiers acheteur pour la vente d'une participation de 100 % dans un immeuble de commerces de détail situé à Bathurst (Nouveau-Brunswick) d'une SLB d'environ 14 750 pieds carrés, pour un produit brut de 1,4 M$ (compte non tenu des frais de clôture). Le produit net de la vente devrait servir à répondre aux besoins généraux et de fonds de roulement. La conclusion de la transaction est prévue pour le deuxième trimestre de 2026, pour autant que les conditions de clôture usuelles soient satisfaites.

Situation financière

Au 31 mars 2026, le total de la dette (tranche courante et tranche non courante) s'établissait à 521,3 M$, contre 525,0 M$ au 31 décembre 2025 et 495,0 M$ au 31 mars 2025.

Après la clôture du trimestre, le FPI a obtenu des engagements et une feuille de modalités de financement pour un montant total de 146,2 M$ relativement à des emprunts hypothécaires et un emprunt à terme échéant en 2026 d'une valeur de 108,3 M$, ainsi qu'à l'acquisition de l'immeuble susmentionné situé à Moncton (Nouveau-Brunswick) conclue le 23 avril 2026. Ces nouveaux financements, dont la conclusion est prévue pour le deuxième trimestre de 2026, seront assortis de taux d'intérêt fixes du marché et d'une durée jusqu'à l'échéance se situant entre trois et sept ans.

Au 31 mars 2026, les emprunts hypothécaires venant à échéance en 2026 totalisaient 157,1 M$ et portaient intérêt à un taux moyen pondéré de 3,9 %.

Les emprunts hypothécaires venant à échéance en 2027 et en 2028 totalisaient respectivement 46,1 M$ et 59,8 M$ et portaient intérêt à des taux moyens pondérés de respectivement 4,8 % et 3,5 %.

Le ratio du total de la dette sur le total de l'actif s'établissait à 47,8 % au 31 mars 2026, contre 48,8 % au 31 décembre 2025 et 49,3 % au 31 mars 2025.

Le ratio dette ajustée/valeur comptable brute* s'élevait à 47,8 % au 31 mars 2026, contre 49,5 % au 31 mars 2025.

Le ratio dette ajustée/BAIIA ajusté annualisé* se fixait à 8,8x au 31 mars 2026, contre 9,0x au 31 mars 2025.

Distributions

Des distributions aux porteurs de parts de 0,0375 $ la part de fiducie du FPI ont été déclarées mensuellement au cours du trimestre clos le 31 mars 2026, soit 0,45 $ la part sur une base annualisée. Des distributions équivalentes sont versées sur les parts de société en commandite de catégorie B de Société en commandite FPI PRO (les « parts de catégorie B »), une filiale du FPI.

Le 22 avril 2026, le FPI a annoncé une distribution au comptant de 0,0375 $ la part de fiducie pour le mois d'avril 2026. Cette distribution doit être versée le 15 mai 2026 aux porteurs de parts inscrits en date du 30 avril 2026.

Stratégie

Le FPI poursuit la mise en œuvre de sa stratégie visant à stimuler la croissance en bonifiant son portefeuille par voie interne et au moyen d'acquisitions réfléchies, tout en optimisant son bilan et sa répartition des capitaux. Désormais entièrement tourné vers le secteur de l'industrie légère, le FPI PRO est déterminé à renforcer sa position de société de placement immobilier de premier plan sur des marchés primaires et secondaires prospères et à créer une valeur durable pour ses parties prenantes. À moyen terme, le FPI PRO maintient le cap sur l'atteinte de ses objectifs, soit de détenir 2,0 G$ en actifs et d'amener son ratio dette ajustée/valeur comptable brute* à 45 %, le tout dans un horizon de trois à cinq ans. Sans constituer une prévision de ses résultats futurs, ces objectifs sont fondés sur la stratégie et le plan d'affaires actuels du FPI. Voir la rubrique « Énoncés prospectifs ».

Renseignements sur la conférence téléphonique et la webémission à l'intention des investisseurs

Le 14 mai 2026 à 9 h (HE), le FPI tiendra une conférence téléphonique pour discuter de ses résultats du premier trimestre de 2026. Il y aura aussi une période de questions réservée aux analystes financiers. Pour y accéder, composez le 1 800 990-4777 ou le 514 400-3794 (numéro de conférence : 28083).

Il sera possible de réécouter la conférence jusqu'au 21 mai 2026 en composant le 1 888 660-6345 ou le 1 289 819-1450, puis en entrant le code d'accès 28083#.

La conférence téléphonique sera également diffusée en direct sur le site du FPI au www.proreit.com ou à l'adresse https://app.webinar.net/Xl25OyXpxbe.

Assemblée annuelle des porteurs de parts

L'assemblée annuelle du FPI PRO se tiendra à 11 h (HE) le 2 juin 2026 dans la salle Pavillon de l'Hôtel Le Germain, situé au 2050, rue Mansfield, à Montréal (Québec). Des renseignements supplémentaires sur cette assemblée sont fournis dans la circulaire d'information du FPI, qui a été préparée pour les besoins de l'assemblée et qu'on pourra consulter sur le site Web du FPI à la rubrique Investisseurs, sous Assemblée annuelle, ainsi qu'au www.sedarplus.ca.

À propos du FPI PRO

Fondé en 2013, le FPI PRO (TSX : PRV.UN) est un fonds de placement immobilier industriel canadien. Il détient et exploite un portefeuille d'immeubles de grande qualité. Présent dans des marchés primaires et secondaires solides au Canada, le FPI PRO s'engage auprès de ses porteurs de parts à générer des flux de trésorerie stables, une croissance disciplinée et de la valeur à long terme.

Pour plus de renseignements au sujet du FPI PRO, veuillez visiter son site Web à https://proreit.com.

Mesures non conformes aux IFRS

Les états financiers consolidés du FPI sont établis conformément aux Normes internationales d'information financière (« IFRS »), telles qu'elles sont publiées par l'International Accounting Standards Board. Outre les mesures conformes aux IFRS utilisées dans les présentes, la pratique dans le secteur consiste à évaluer la performance des entités de placement immobilier en tenant compte notamment de certaines mesures et de certains ratios non conformes aux IFRS, ainsi que d'autres mesures financières déterminées (collectivement, les « mesures non conformes aux IFRS »). Les mesures marquées d'un « * » dans le présent communiqué désignent des mesures non conformes aux IFRS.

Dans le présent communiqué, le FPI PRO fournit et explique, à titre de complément aux résultats présentés selon les IFRS, i) certaines mesures financières non conformes aux IFRS, notamment : la dette ajustée; le bénéfice avant intérêts, impôts et amortissement ajusté (le « BAIIA ajusté »); les fonds provenant des activités d'exploitation ajustés; le bénéfice avant intérêts, impôts et amortissement ajusté annualisé (le « BAIIA ajusté annualisé »); les fonds provenant des activités d'exploitation; la valeur comptable brute; la valeur de l'actif net; le résultat d'exploitation net (« REN ») des immeubles comparables; et ii) certains ratios non conformes aux IFRS, notamment : le ratio dette ajustée/BAIIA ajusté annualisé, la dette ajustée en pourcentage de la valeur comptable brute, le ratio de distribution des fonds provenant des activités d'exploitation ajustés de base, le ratio de distribution des fonds provenant des activités d'exploitation ajustés dilués, les fonds provenant des activités d'exploitation ajustés de base par part, les fonds provenant des activités d'exploitation ajustés dilués par part, les fonds provenant des activités d'exploitation de base par part, les fonds provenant des activités d'exploitation dilués par part, le ratio de couverture du service de la dette, le ratio de couverture des intérêts et la valeur de l'actif net par part. Ces mesures non conformes aux IFRS ne sont pas définies par les IFRS et n'ont pas de sens normalisé aux termes de celles-ci. La méthode employée par le FPI pour calculer ces mesures non conformes aux IFRS pourrait différer de celle utilisée par d'autres émetteurs, et ces mesures pourraient ne pas être comparables aux mesures similaires présentées par d'autres fiducies de placement ou émetteurs.

La direction du FPI a présenté ces mesures et ces ratios non conformes aux IFRS, puisqu'elle estime qu'elles sont représentatives du rendement d'exploitation et de la performance financière du FPI. Pour obtenir des renseignements sur les mesures financières comparables les plus proches présentées dans les états financiers de référence du FPI et sur la composition des mesures non conformes aux IFRS, ou pour connaître la façon dont le FPI utilise ces mesures et les raisons pour lesquelles elles fournissent de l'information utile aux investisseurs, on se reportera à la rubrique « Mesures financières non conformes aux IFRS » du rapport de gestion du FPI pour le trimestre clos le 31 mars 2026, daté du 13 mai 2026. Ce rapport de gestion est intégré par renvoi dans le présent communiqué et peut être consulté sur le site Web de SEDAR+, au www.sedarplus.ca, sous le profil du FPI. Le rapprochement de chaque mesure non conforme aux IFRS est présenté ci-après, dans les cas où il y a lieu de le fournir. Les mesures non conformes aux IFRS ne sauraient être considérées comme des substituts du résultat net, des flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation, de la trésorerie et des équivalents de trésorerie, du total des actifs, du total des capitaux propres ou d'autres mesures comparables conformes aux IFRS en tant qu'indicateurs du rendement, de la liquidité, des flux de trésorerie et de la rentabilité du FPI.

Tableau 2 - Rapprochement du résultat d'exploitation net avec le résultat net et résultat global

(En milliers de dollars canadiens) Trimestre clos le

31 mars 2026 Trimestre clos le

31 mars 2025 Résultat d'exploitation net 16 081 $ 14 870 $





Frais généraux et administratifs 1 398 1 293 Charge liée au régime incitatif à long terme (174) 45 Amortissement des immobilisations corporelles 155 157 Amortissement des immobilisations incorporelles 61 61 Charges d'intérêts et coûts de financement 5 891 5 750 Distributions - Parts de catégorie B 436 135 Ajustement de la juste valeur - Parts de catégorie B (1 084) (264) Ajustement de la juste valeur - Immeubles de placement (12 101) (6 822) Ajustement de la juste valeur - Instruments financiers dérivés (765) (139) Autres produits (1 019) (917) Autres charges 671 469 Coûts de règlement de la dette 83 69 Résultat net et résultat global 22 529 $ 15 033 $

Tableau 3 - Rapprochement du REN des immeubles comparables avec le REN (tels qu'ils sont présentés dans les états financiers consolidés)

(En milliers de dollars canadiens) Trimestre clos le

31 mars 2026 Trimestre clos le

31 mars 2025 Produits tirés des immeubles 26 896 $ 25 737 $ Charges d'exploitation des immeubles 10 815 10 867 REN (résultat d'exploitation net), tel qu'il est présenté dans les états financiers 16 081 14 870 Ajustement des loyers sur une base linéaire (237) (159) REN après ajustement des loyers sur une base linéaire 15 844 14 711





Provenance du REN :



Acquisitions (1 692) - Cessions (60) (1 469) REN des immeubles comparables1) 14 092 $ 13 242 $ Nombre d'immeubles comparables 97 97

1) Constitue une mesure non conforme aux IFRS. Voir la rubrique « Mesures non conformes aux IFRS ».

Tableau 4 - Sommaire du REN des immeubles comparables par catégorie d'actifs

(En milliers de dollars canadiens) Trimestre clos le

31 mars 2026 Trimestre clos le

31 mars 2025 Immeubles industriels 12 804 $ 11 989 $ Immeubles de commerces de détail 885 818 Immeubles de bureaux 403 435 REN des immeubles comparables1) 14 092 $ 13 242 $

1) Constitue une mesure non conforme aux IFRS. Voir la rubrique « Mesures non conformes aux IFRS ».

Tableau 5 - Rapprochement des fonds provenant des activités d'exploitation ajustés et des fonds provenant des activités d'exploitation avec le résultat net et résultat global

(En milliers de dollars canadiens, sauf le nombre de parts et les montants par part et à moins d'indication contraire) Trimestre clos le

31 mars 2026 Trimestre clos le

31 mars 2025 Résultat net et résultat global de la période 22 529 $ 15 033 $ Ajouter :



Régime incitatif à long terme (340) (104) Distributions - Parts de catégorie B 436 135 Ajustement de la juste valeur - Immeubles de placement (12 101) (6 822) Ajustement de la juste valeur - Parts de catégorie B (1 084) (264) Ajustement de la juste valeur - Instruments financiers dérivés (765) (139) Amortissement des immobilisations incorporelles 61 61 Fonds provenant des activités d'exploitation 1) 8 736 $ 7 900 $ Déduire :



Ajustement des loyers sur une base linéaire (237) $ (159) $ Investissements de maintien (178) (114) Frais de location normalisés (1 191) (1 028) Ajouter :



Régime incitatif à long terme 166 149 Amortissement des coûts de financement 376 359 Charge de désactualisation - Débentures convertibles 96 94 Coûts de règlement de la dette 83 69 Fonds provenant des activités d'exploitation ajustés1) 7 851 $ 7 270 $ Fonds provenant des activités d'exploitation de base par part1) 2) 0,1296 $ 0,1303 $ Fonds provenant des activités d'exploitation dilués par part1) 2) 0,1285 $ 0,1294 $ Fonds provenant des activités d'exploitation ajustés de base par part1) 2) 0,1164 $ 0,1199 $ Fonds provenant des activités d'exploitation ajustés dilués par part1) 2) 0,1155 $ 0,1191 $ Distributions déclarées par part et par part de catégorie B 0,1125 $ 0,1125 $ Ratio de distribution des fonds provenant des activités d'exploitation ajustés de base1) 96,6 % 93,8 % Ratio de distribution des fonds provenant des activités d'exploitation ajustés dilués1) 97,4 % 94,5 % Nombre de parts moyen pondéré de base2) 3) 67 431 683 60 634 909 Nombre de parts moyen pondéré dilué2) 3) 67 993 771 61 060 134

1) Constitue une mesure non conforme aux IFRS. Voir la rubrique « Mesures non conformes aux IFRS ». 2) Les fonds provenant des activités d'exploitation et les fonds provenant des activités d'exploitation ajustés par part sont obtenus en les divisant par le nombre moyen pondéré total de parts de base ou diluées, selon le cas, auquel on ajoute le nombre moyen pondéré de parts de catégorie B en circulation au cours de la période. 3) Le total des parts de base est composé de parts de fiducie et de parts de catégorie B. Le total des parts diluées comprend aussi les parts de fiducie visées par les droits différés à la valeur de parts et les parts de fiducie visées par les droits à la valeur de parts temporairement incessibles qui sont attribuées dans le cadre du régime incitatif à long terme du FPI.

Tableau 6 - Rapprochement du BAIIA ajusté avec le résultat net et le résultat global

(En milliers de dollars canadiens) Trimestre clos le

31 mars 2026 Trimestre clos le

31 mars 2025 Résultat net et résultat global 22 529 $ 15 033 $ Charges d'intérêts et coûts de financement 5 891 5 750 Amortissement des immobilisations corporelles 155 157 Amortissement des immobilisations incorporelles 61 61 Ajustement de la juste valeur - Parts de catégorie B (1 084) (264) Ajustement de la juste valeur - Immeubles de placement (12 101) (6 822) Ajustement de la juste valeur - Instruments financiers dérivés (765) (139) Distributions - Parts de catégorie B 436 135 Loyers comptabilisés selon la méthode linéaire (237) (159) Charge liée au régime incitatif à long terme (174) 45 Coûts de règlement de la dette 83 69 BAIIA ajusté1) 14 794 $ 13 866 $ BAIIA ajusté annualisé1) 59 176 $ 55 464 $

1) Constitue une mesure non conforme aux IFRS. Voir la rubrique « Mesures non conformes aux IFRS ».

Tableau 7 - Calcul du ratio dette ajustée/BAIIA ajusté annualisé

(En milliers de dollars canadiens) Trimestre clos le

31 mars 2026 Trimestre clos le

31 mars 2025 Dette ajustée1) 523 699 $ 499 703 $





BAIIA ajusté1) 14 794 $ 13 866 $ BAIIA ajusté annualisé1) 59 176 $ 55 464 $ Ratio dette ajustée/BAIIA ajusté annualisé1) 8,8x 9,0x

1) Constitue une mesure non conforme aux IFRS. Voir la rubrique « Mesures non conformes aux IFRS ».

Tableau 8 - Calcul du ratio de couverture des intérêts

(En milliers de dollars canadiens) Trimestre clos le

31 mars 2026 Trimestre clos le

31 mars 2025 BAIIA ajusté1) 14 794 $ 13 866 $





Charge d'intérêts 5 491 $ 5 415 $ Ratio de couverture des intérêts1) 2,7x 2,6x

1) Constitue une mesure non conforme aux IFRS. Voir la rubrique « Mesures non conformes aux IFRS ».

Tableau 9 - Calcul du ratio de couverture du service de la dette

(En milliers de dollars canadiens) Trimestre clos le

31 mars 2026 Trimestre clos le

31 mars 2025 BAIIA ajusté1) 14 794 $ 13 866 $ Charge d'intérêts 5 491 5 415 Remboursements de capital 3 104 3 156 Obligations au titre du service de la dette 8 595 $ 8 571 $ Ratio de couverture du service de la dette1) 1,7x 1,6x







1) Constitue une mesure non conforme aux IFRS. Voir la rubrique « Mesures non conformes aux IFRS ».

Tableau 10 - Calcul de la valeur comptable brute, de la dette ajustée et de la dette ajustée en pourcentage de la valeur comptable brute

(En milliers de dollars canadiens, sauf le nombre de parts et les montants par part et à moins d'indication contraire) Trimestre

clos le

31 mars

2026 Trimestre

clos le

31 décembre

2025 Trimestre

clos le

30 septembre

2025 Trimestre

clos le

30 juin

2025 Trimestre

clos le

31 mars

2025 Trimestre

clos le

31 décembre

2024 Trimestre

clos le

30 septembre

2024 Trimestre

clos le

30 juin

2024 Total de l'actif, y compris les immeubles de placement présentés à la juste valeur 1 090 800 $ 1 076 937 $ 1 083 723 $ 1 110 963 $ 1 005 147 $ 997 762 $ 1 003 747 $ 990 199 $ Cumul des amortissements sur les immobilisations corporelles et incorporelles 4 396 4 178 4 649 4 441 4 230 4 011 3 867 3 649 Valeur comptable brute1) 1 095 196 $ 1 081 115 $ 1 088 372 $ 1 115 404 $ 1 009 377 $ 1 001 773 $ 1 007 614 $ 993 848 $

















Dette (tranche courante et tranche non courante), telle qu'elle est présentée dans les états financiers 521 252 525 014 531 143 562 426 495 048 498 571 501 064 486 646 Éléments de rapprochement :















Coûts de financement non amortis 3 060 3 431 3 779 3 917 3 777 4 030 4 369 4 541 Cumul de la charge de désactualisation - Débentures convertibles2) (1 067) (971) (876) (781) (687) (592) (498) (404) Cumul de l'ajustement de la juste valeur - Instruments financiers dérivés3) 454 (312) 171 480 1 565 1 427 917 1 602

















Dette ajustée1) 523 699 $ 527 162 $ 534 217 $ 566 042 $ 499 703 $ 503 436 $ 505 852 $ 492 385 $

















Dette ajustée en pourcentage de la valeur comptable brute1) 47,8 % 48,8 % 49,1 % 50,7 % 49,5 % 50,3 % 50,2 % 49,5 %

1) Constitue une mesure non conforme aux IFRS. Voir la rubrique « Mesures non conformes aux IFRS ». 2) Représente les montants cumulatifs depuis l'émission des débentures convertibles le 26 mai 2023. 3) Représente les montants cumulatifs depuis l'émission des débentures convertibles le 26 mai 2023 et la conclusion du swap de taux d'intérêt le 26 juin 2025.

Tableau 11 - Calcul de la valeur de l'actif net et de la valeur de l'actif net par part

(En milliers de dollars canadiens, sauf le nombre de parts et les montants par part et à moins d'indication contraire) Trimestre

clos le

31 mars

2026 Trimestre

clos le

31 décembre

2025 Trimestre

clos le

30 septembre

2025 Trimestre

clos le

30 juin

2025 Trimestre

clos le

31 mars

2025 Trimestre

clos le

31 décembre

2024 Trimestre

clos le

30 septembre

2024 Trimestre

clos le

30 juin

2024 Total des capitaux propres attribuables aux porteurs de parts, tel qu'il est présenté dans les états financiers intermédiaires consolidés résumés 512 234 $ 496 892 $ 499 716 $ 493 934 $ 472 994 $ 464 647 $ 469 455 $ 472 812 $ Ajustement au titre des parts de catégorie B 24 282 25 366 22 462 21 958 6 024 6 288 7 030 5 773 Valeur de l'actif net 1) 536 516 $ 522 258 $ 522 178 $ 515 892 $ 479 018 $ 470 935 $ 476 485 $ 478 585 $ Total des parts et des parts de catégorie B en circulation 67 431 683 67 431 683 67 086 522 67 086 522 60 634 909 60 634 909 60 634 909 60 634 909 Valeur de l'actif net par part1) 7,96 $ 7,74 $ 7,78 $ 7,69 $ 7,90 $ 7,77 $ 7,86 $ 7,89 $

1) Constitue une mesure non conforme aux IFRS. Voir la rubrique « Mesures non conformes aux IFRS ».

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué renferme des énoncés prospectifs et des informations prospectives (collectivement, les « énoncés prospectifs ») au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables, y compris des énoncés portant sur certaines attentes et projections, certains plans de croissance ou d'autres informations relatives à la stratégie d'affaires et aux plans du FPI. Les énoncés prospectifs sont fondés sur un certain nombre d'hypothèses et sont assujettis à des risques et incertitudes dont plusieurs sont indépendants de la volonté du FPI, et en conséquence desquels les résultats et événements réels pourraient différer considérablement de ceux qui sont indiqués, explicitement ou implicitement, dans les énoncés prospectifs.

Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué portent notamment sur l'exécution par le FPI PRO de sa stratégie de croissance, sur sa performance financière et opérationnelle future, de même que sur l'atteinte de ses objectifs à moyen terme. Les objectifs du FPI PRO et les énoncés prospectifs sont fondés sur certaines hypothèses, notamment celles voulant que i) le FPI PRO obtiendra du financement à des conditions favorables; ii) le niveau d'endettement futur du FPI PRO et son potentiel de croissance futur correspondront à ses attentes actuelles; iii) qu'aucune modification aux lois fiscales ne nuira à la capacité de financement ou aux activités du FPI PRO; iv) l'incidence de la conjoncture économique et de la conjoncture financière mondiale actuelles sur les activités du FPI PRO, dont sa capacité de financement et la valeur de son actif, correspondra à ses attentes actuelles; v) le rendement des placements du FPI PRO au Canada sera conforme aux attentes actuelles du FPI PRO et vi) les marchés financiers procureront au FPI PRO un accès à des titres de capitaux propres et/ou d'emprunt.

Les objectifs à moyen terme du FPI PRO, présentés sous la rubrique « Stratégie », sont fondés sur sa stratégie et son plan d'affaires actuels et ne constituent pas une prévision des résultats futurs. Les objectifs à moyen terme tiennent compte de la croissance historique et de certaines hypothèses, notamment i) la conjoncture mondiale des marchés financiers, ii) l'accès aux capitaux, iii) l'exposition aux fluctuations des taux d'intérêt, iv) la disponibilité d'immeubles industriels de grande qualité en vue d'acquisitions, et v) la capacité de financer des acquisitions de façon à apporter de la valeur.

Les énoncés prospectifs figurant dans le présent communiqué sont visés expressément par cette mise en garde. Tous les énoncés prospectifs figurant dans le présent communiqué sont à jour à la date de ce dernier. Le FPI ne s'engage pas à mettre à jour l'information prospective pour tenir compte, notamment, d'une nouvelle information ou de nouveaux événements, à moins que la loi ne l'y oblige.

Des renseignements supplémentaires sur ces hypothèses, risques et incertitudes figurent à la rubrique « Facteurs de risque » de la notice annuelle la plus récente du FPI et à la rubrique « Risques et incertitudes » du rapport de gestion du FPI pour le trimestre clos le 31 mars 2026. On trouvera ces documents sous le profil du FPI sur SEDAR+, à l'adresse www.sedarplus.ca.

SOURCE FPI PRO

Renseignements et relations avec les investisseurs : Fonds de placement immobilier PRO, Gordon G. Lawlor, CPA, Président et chef de la direction, 514 933-9552; Fonds de placement immobilier PRO, Alison J. Schafer, CPA, Cheffe des finances et secrétaire, 514 933-9552