Agnetix a été choisie pour joindre le consortium GLASE (Greenhouse Lighting and Systems Engineering)

SAN DIEGO, 17 février 2022 /CNW/ - Agnetix a été sélectionnée pour se joindre au consortium GLASE (Greenhouse Lighting and Systems Engineering). Créé en 2017 par l'Université Cornell et l'Institut polytechnique de Rensselaer, le consortium GLASE se consacre à la recherche, à l'éducation et au transfert de technologie vers les membres industriels et, éventuellement, vers le grand public, afin que les consommateurs puissent profiter de ses nombreux avantages.

Agnetix rejoindra les rangs des plus grands innovateurs mondiaux de l'industrie de l'agriculture en environnement contrôlé (AEC).

« C'est un honneur pour nous d'être choisis pour faire partie de ce groupe prestigieux aux côtés de l'Université Cornell, du Rensselaer Polytechnic Institute, de l'Université Rutgers et de partenaires de l'industrie qui partagent nos valeurs, qui sont tous engagés dans le développement et la commercialisation d'une technologie de serre révolutionnaire. Une pratique de culture à haut rendement, basée sur les données, pour le bien de l'humanité à long terme », a déclaré Jordan Miles, chef de la direction chez Agnetix.

Le consortium est dirigé par Erico Mattos, Ph. D., directeur général du GLASE. La mission consiste à développer des systèmes avancés d'éclairage et de contrôle des serres, conçus spécialement pour les cultures dans les serres et les fermes intérieures. Leurs efforts couvrent tous les domaines de l'éclairage de l'agriculture en environnement contrôlé, intégrant les avancées en matière d'ingénierie lumineuse à DEL, d'enrichissement en dioxyde de carbone et de systèmes de contrôle de l'éclairage. L'objectif ultime est de veiller à ce que les aliments cultivés à l'intérieur le soient de la façon la plus efficace possible avec l'empreinte carbone la plus faible.

« Le GLASE collabore avec les membres de l'industrie, y compris les producteurs et les cultivateurs en environnement contrôlé, pour étudier, développer et mettre en œuvre des technologies écoénergétiques dans les serres et les fermes intérieures. Nous réunissons l'industrie, la recherche et le milieu universitaire pour travailler à la mise en place de systèmes d'éclairage plus durables et rentables », a déclaré Haley Rylander, spécialiste du soutien à la vulgarisation pour GLASE.

Sanaz Jarolmasjed, Ph. D., directrice des systèmes biologiques et de la vision pour Agnetix, a ajouté : « Il s'agit d'un partenariat prometteur en matière de systèmes d'éclairage et de contrôle des serres. Les objectifs de GLASE cadrent bien avec les nôtres. Nous nous efforçons de réunir les systèmes de contrôles intégrés, l'observation des variables de l'environnement et la surveillance des plantes afin de fournir une meilleure prise de décisions, de meilleures récoltes et des produits de plus grande qualité. »

