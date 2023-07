Beanfield s'appuie sur la plateforme The Connected World pour transformer les processus de vente par l'automatisation

BOSTON, le 12 juill. 2023 /CNW/ -- Connectbase , le nuage industriel pour la connectivité, annonce que Beanfield Technologies est maintenant membre de la plateforme The Connected World . Beanfield, propriétaire et exploitant du plus grand réseau de fibre optique indépendant à Toronto, Montréal et Vancouver, s'est joint à l'écosystème Connectbase pour étendre ses activités de gros et améliorer l'automatisation à mesure que l'entreprise développe son réseau.

« La croissance de Beanfield au cours des dernières années à Toronto, Montréal et Vancouver a été vraiment extraordinaire, et nous sommes très fiers qu'il se joigne à nous en tant que l'un des nouveaux membres de The Connected World, a déclaré Ben Edmond , fondateur et chef de la direction de Connectbase. Alors que Connectbase continue de prendre de l'expansion partout au Canada, nous aidons les exploitants de réseau à l'échelle du pays à s'automatiser, à croître et à combler le fossé numérique. »

Grâce à ses antécédents de satisfaction supérieure de la clientèle et à ses intervalles de prestation de services parmi les meilleurs de l'industrie, l'équipe de Beanfield a reconnu que l'automatisation était une occasion d'améliorer ses pratiques commerciales et un moyen de profiter au mieux à ses clients. La plateforme Connected World permet à l'équipe de Beanfield de passer de la réponse transactionnelle aux devis à l'automatisation des devis et à l'établissement de liens stratégiques avec de nouveaux partenaires.

« Travailler avec Connectbase nous permet de moderniser la façon dont nous nous présentons au reste du monde. Cela transforme notre équipe de vente en gros, ce qui lui permet d'être plus stratégique et de se concentrer sur l'établissement de relations, a déclaré Dan Kernohan, vice-président des ventes chez Beanfield. Nous avons été époustouflés par les données de marché et de segmentation que The Connected World nous offre. »

Beanfield pourra également utiliser l'information de localisation pour plus de 2,4 milliards d'emplacements répertoriés dans la plateforme The Connected World pour guider sa propre croissance et l'expansion de son réseau.

À propos de Connectbase

Connectbase est le nuage industriel pour la connectivité. Connectbase est un partenaire de l'industrie, qui permet l'achat et la vente de connectivité de la prochaine génération, y compris les devis automatisés, et qui fournit des informations approfondies et fiables. La plateforme de pointe du Connectbase, The Connected World, dessert près de 300 fournisseurs dans le monde, gérant 2,4 milliards d'emplacements dans plus de 150 pays. L'équipe Connectbase a construit un écosystème connecté qui transforme les processus d'achat et de vente de réseau. Visitez Connectbase à connectbase.com et suivez-nous sur LinkedIn à linkedin.com/company/connectbase-us/ .

À propos de Beanfield

Beanfield est une entreprise de télécommunications indépendante qui possède des installations et qui a des bureaux à Toronto, à Montréal et maintenant à Vancouver. Fondée en 1988 avec un esprit activiste, notre principale mission était de relier les entreprises du quartier de Liberty Village, à Toronto, qui était mal desservi. Depuis, nous avons élargi notre réseau de fibre optique pour desservir les marchés de Toronto, Montréal et Vancouver, avec des points de présence à Calgary, New York et Seattle. Bien que nous soyons bien placés pour devenir une entité nationale de télécommunications de plein droit, nous sommes déterminés à rester fidèles à nos racines et à notre philosophie, c'est-à-dire à être axés sur la collectivité et l'équité. Nous croyons que tout le monde mérite une connectivité de qualité à un prix équitable parce que c'est ainsi que les choses devraient se passer. Pour plus d'informations, consultez le site beanfield.com.

