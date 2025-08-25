Le Forum réunira des chefs de la direction d'entreprises figurant au palmarès Fortune 500, des dirigeants d'entreprise mondiale et des décideurs politiques d'importance sous le thème de « La grande convergence ».

Parmi les conférenciers confirmés, mentionnons des dirigeants de Citigroup, Delta Air Lines, Honeywell, HUMAIN, NYSE, et Qualcomm.

NEW YORK, 25 août 2025 /CNW/ - Fortune a annoncé aujourd'hui que son prestigieux forum mondial se tiendra à Riyad, en Arabie saoudite, les 26 et 27 octobre 2025. En 30 ans d'histoire, le Forum mondial Fortune s'est tenu dans une myriade d'endroits, mais 2025 marque la première fois où l'événement aura lieu en Arabie saoudite. La capitale saoudienne met en lumière l'émergence du Royaume en tant que plaque tournante des affaires, du commerce et de l'innovation à l'échelle mondiale.

Le Forum 2025 réunira des chefs de la direction et des hauts dirigeants de multinationales et de sociétés figurant au palmarès Fortune 500, d'entreprises en démarrage à croissance rapide et d'organisations influentes des secteurs de la finance, de l'énergie, de la mobilité et de la technologie pour un rassemblement dynamique sur invitation seulement.

Conçu pour favoriser la collaboration, les liens entre pairs et le dialogue transformateur, le Forum arrive à un moment charnière pour l'économie mondiale et le paysage commercial. Dans un contexte de bouleversements majeurs en intelligence artificielle, de volatilité géopolitique et de démographie changeante, le thème de cette année, « La grande convergence », explorera comment ces forces se recoupent pour remodeler les entreprises, la société et le leadership.

Parmi les dirigeants qui seront présents à la conférence de Fortune, mentionnons les suivants :

Tareq Amin , chef de la direction, HUMAIN

chef de la direction, HUMAIN Cristiano Amon , président et chef de la direction, Qualcomm Incorporated

, président et chef de la direction, Qualcomm Incorporated Ed Bastian , chef de la direction, Delta Air Lines

chef de la direction, Delta Air Lines Bonnie Chan , cheffe de la direction, Hong Kong Exchanges and Clearing Limited

, cheffe de la direction, Hong Kong Exchanges and Clearing Limited Jane Fraser , cheffe de la direction, Citi

, cheffe de la direction, Citi Tony Han , fondateur et chef de la direction, WeRide

, fondateur et chef de la direction, WeRide Jennifer Johnson , présidente et cheffe de la direction, Franklin Templeton

, présidente et cheffe de la direction, Vimal Kapur , président et chef de la direction, Honeywell

, président et chef de la direction, Honeywell Lynn Martin , présidente, NYSE Group

, présidente, NYSE Group Ralph Mupita , président et chef de la direction du groupe, MTN Group Limited

, président et chef de la direction du groupe, MTN Group Limited Jonathan Ross , chef de la direction et fondateur, Groq

, chef de la direction et fondateur, Groq Tan Shu Shan , directrice et chef de la direction, DBS Group

, directrice et chef de la direction, DBS Group Richard Teng , chef de la direction, Binance

Ils seront accompagnés de leaders d'opinion politiques et économiques mondiaux, dont l'ancien président de la Colombie Iván Duque Márquez, le sénateur et ancien premier ministre de l'Italie, Matteo Renzi, et le fondateur de Bridgewater Associates, Ray Dalio.

« L'Arabie saoudite est à l'épicentre d'une transformation commerciale mondiale historique. La diversification économique rapide, les investissements stratégiques et la vision de l'avenir du Royaume en font un carrefour essentiel pour le commerce, l'innovation et l'investissement, a déclaré Anastasia Nyrkovskaya, cheffe de la direction de Fortune Media. Pour les entreprises américaines et mondiales, l'engagement dans cette région n'est plus facultatif - il est essentiel pour la croissance et la compétitivité à long terme. Le Forum mondial Fortune est fier d'être à Riyad pour la première fois, pour réunir les dirigeants les plus influents du monde afin d'explorer les possibilités, de forger des partenariats et d'aider à façonner l'avenir de l'économie mondiale. »

« Riyad est aujourd'hui la plaque tournante mondiale où les dirigeants d'entreprise se réunissent pour envisager l'avenir. En accueillant le Forum mondial Fortune, l'Arabie saoudite réaffirme sa position au centre du dialogue mondial sur la croissance, l'innovation et la collaboration », a déclaré Son Excellence Fahd Al-Rasheed, président de l'Autorité générale des conventions et des expositions saoudiennes (SCEGA).

« Au moment où le commerce mondial entre dans une ère définie par l'accélération technologique, les changements géopolitiques imprévisibles et la transformation démographique générationnelle, le Forum mondial Fortune réunit fièrement des chefs de la direction et des dirigeants des secteurs privé et public, ainsi que des innovateurs et des visionnaires à Riyad, a déclaré Alyson Shontell, rédactrice en chef et chef du contenu de Fortune. En 2025, l'Arabie saoudite est au cœur d'un changement culturel et économique dynamique. Nous nous réjouissons à l'idée de faciliter un dialogue crucial et une façon de faire des affaires qui façonneront le prochain chapitre du commerce mondial. »

Le programme du Forum 2025 sera établi par les journalistes primés de Fortune et s'inspirera d'une couverture tout au long de l'année des listes Fortune 500 et Fortune Global 500. Les coprésidents du Forum sont Diane Brady, directrice générale de la rédaction de Fortune Live Media; Clay Chandler, rédacteur en chef de Fortune, Asie; Matt Heimer, rédacteur en chef de Fortune, Reportages; et Alyson Shontell, rédactrice en chef et cheffe du contenu. Ils seront accompagnés de Kristin Stoller et d'Ellie Austin, directeurs de la rédaction de Fortune Live Media, de Jeremy Kahn, rédacteur de Fortune AI et de Peter Vanham, directeur de la rédaction de Fortune, Leadership, ainsi que de Hala Gorani, journaliste et correspondante internationale et de Noor Nugali, rédactrice en chef adjointe, Arab News. Pour en savoir plus et pour consulter le programme complet, visitez le site Web de l'événement ici.

À propos du Forum mondial Fortune Depuis 1995, le Forum mondial Fortune est accueilli par les rédacteurs de Fortune dans de grandes villes aux frontières dynamiques du commerce mondial. Le Forum réunit des dirigeants d'entreprises de divers secteurs dans le monde, y compris des présidents de conseil d'administration, des présidents et des chefs de la direction des plus grandes multinationales du monde. La participation au Forum mondial Fortune se fait sur invitation seulement.

Depuis 1995, les villes hôtes des précédents Forums mondiaux Fortune ont été notamment New York, Abu Dhabi, Paris, Toronto, Guangzhou, Rome, San Francisco, Chengdu, Le Cap, New Delhi, Beijing, Washington D.C., Hong Kong, Shanghai, Budapest, Bangkok, Barcelone et Singapour.

À propos de Fortune:

Fortune est une entreprise médiatique mondiale à plateformes multiples qui perpétue un héritage d'information primée et de rapports de confiance pour ceux qui veulent améliorer les affaires. Propriété indépendante, Fortune raconte l'histoire des plus grandes entreprises du monde et de leurs dirigeants, ainsi que d'une nouvelle génération d'innovateurs qui font progresser les affaires. En version numérique et papier, Fortune mesure le rendement des entreprises au moyen de critères rigoureux et les tient responsables, dans les régions du monde entier. Ses classements emblématiques comprennent Fortune 500, Fortune Global 500, Most Powerful Women, et World's Most Admired Companies. Fortune crée des communautés de classe mondiale en réunissant des leaders d'opinion du secteur pour des conférences et des sommets exclusifs, notamment le Forum mondial Fortune et Brainstorm Tech. Pour en savoir plus, visitez le site fortune.com.

Personnes-ressources pour les médias :

Patrick Reilly (mondial)

[email protected]

Chelsea Hudson (États-Unis)

[email protected]

APCO (Arabie saoudite)

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2167808/Fortune_Media_Logo.jpg

SOURCE Fortune Media