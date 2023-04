BEIJING, le 25 avril 2023 /CNW/ -- Le Forum international de l'industrie de la santé du Forum de Boao pour l'Asie a eu lieu les 20 et 21 avril à Beijing.

Un forum spécial organisé dans le cadre applicatif du Forum mondial sur la santé du Forum de Boao pour l'Asie présenté conjointement par le Forum de Boao pour l'Asie et le gouvernement municipal populaire de Beijing, et organisé par le comité organisateur du Forum mondial sur la santé et le comité de gestion de la zone de développement économique et technologique de Beijing.

Sous le thème « Santé mondiale : développement de l'industrie et partage », le forum était constitué de plus de 20 activités importantes, dont la cérémonie d'ouverture et la session plénière, huit sous-forums, six événements de publication de rapports de l'industrie et deux dialogues à huis clos. Plus de 500 représentants de la sphère politique, du monde des affaires, du monde universitaire, des médias et d'autres secteurs ont assisté au forum, ont mené des discussions approfondies et sont parvenu à un consensus sur des sujets comme l'éradication de la poliomyélite à l'échelle mondiale, la thérapie cellulaire et génique, la santé numérique, les innovations et développements en médecine traditionnelle, la nécessité de s'attaquer activement au défi de la résistance aux antimicrobiens, l'accès équitable à l'innovation diagnostique pour la santé mondiale, la nutrition et la santé, et l'avenir de la sécurité des soins de santé.

Yin Yong, maire de Beijing, a prononcé un discours lors de la session plénière. Parmi les autres conférenciers de marque qui ont participé à la séance plénière, mentionnons Zhou Xiaochuan, vice-président du Forum de Boao pour l'Asie; Chen Zhu, président de la Société de la Croix-Rouge chinoise; Li Baodong, secrétaire général du Forum de Boao pour l'Asie; Margaret Chan, présidente du Forum mondial sur la santé du Forum de Boao pour l'Asie; et Shen Hongbing, académicien de l'Académie chinoise d'ingénierie, directeur adjoint de l'Administration nationale de prévention et de contrôle des maladies et directeur du Centre chinois de prévention et de contrôle des maladies.

Le forum a été témoin de la publication de plusieurs articles et rapports universitaires, notamment Standard Configuration of Rational Use of Antibacterial Drugs in Grassroot Medical Institutions - Village Clinics, White Paper on the Development Prospect of China's Mass Health Industry, White Paper on the Layout and Development Trend of the Global Pharmaceutical and Health Industry, New Opportunities for the Modernization of China's Traditional Medicine Industry, Current Perspective and Future Development on CDMO Market Report, et Innovations for China's Traditional Medicine Industry Report.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2061065/1.jpg

