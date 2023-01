Le Forum IA Québec se joint au Conseil de l'innovation du Québec

MONTRÉAL, le 20 janv. 2023 /CNW Telbec/ - Pour accélérer le développement de l'intelligence artificielle partout au Québec, le Conseil de l'innovation annonce aujourd'hui que le Forum IA Québec se joindra à son organisation dès le 31 janvier prochain. L'intégration des activités du Forum IA Québec et la présence des principaux acteurs de l'intelligence artificielle au sein du Conseil de l'Innovation permettront de poursuivre la mise en œuvre d'une vision ambitieuse pour le secteur.

Le Conseil de l'innovation du Québec et le Forum IA Québec partagent des objectifs communs : propulser l'innovation et l'entrepreneuriat de manière à multiplier leurs retombées économiques et sociales dans les secteurs clés pour l'avenir du Québec.

Depuis sa création en avril 2020, le Forum IA Québec a su jouer un rôle crucial pour épauler l'écosystème québécois de l'intelligence artificielle, notamment :

en fournissant des recommandations concrètes sur les meilleurs moyens d'amplifier la performance du Québec en IA;

en concertant les acteurs de l'écosystème et les mobilisant autour de projets structurants;

en évaluant les forces et les faiblesses de l'écosystème québécois par rapport au reste du monde en le faisant classer sur le Global AI Index de Tortoise;

en mettant en ligne la Vitrine IA Québec, qui facilite la mise en relation des entreprises souhaitant adopter l'IA avec les ressources, les outils, les sources de financement et les acteurs les plus susceptibles de les aider à accélérer ce virage.

L'union de ces deux organismes résulte d'une volonté d'accélérer l'adoption de l'IA par les entreprises et dans l'ensemble de la société québécoise, tout en soutenant l'innovation dans ce domaine phare du Québec.

L'intégration des activités du Forum IA Québec au Conseil de l'innovation du Québec permettra en effet un meilleur arrimage des efforts en matière d'analyse de la performance des écosystèmes d'IA, d'innovation et d'entrepreneuriat, d'aiguillage des entreprises vers les ressources québécoises pouvant les accompagner dans leurs projets et de promotion de l'innovation auprès des entreprises.

De plus, les outils développés par le Forum IA Québec pourront être disséminés à plus grande échelle, notamment grâce à la force de frappe du réseau des conseillers en innovation que le Conseil de l'innovation est en train d'établir aux quatre coins du Québec.

Enfin, le Conseil de l'innovation du Québec renforcera par le fait même sa capacité d'orchestration des écosystèmes d'innovation et d'entrepreneuriat dans un domaine transversal et stratégique pour l'avenir du Québec.

Citations

« L'intelligence artificielle constitue un secteur d'avenir qui permet autant de solutionner des enjeux de société que d'augmenter la productivité des entreprises. Elle est au cœur de la SQRI2. Je suis très heureux que le Conseil de l'innovation du Québec regroupe maintenant les forces du Forum IA Québec. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« Le Québec dispose d'un écosystème extrêmement performant en intelligence artificielle (7e au monde selon le Global AI Index de Tortoise). Plus de 575 entreprises établies ici développent des produits et services propulsés par l'IA et plus de 100 centres de recherche et de transfert nous permettent de demeurer à la fine pointe de cette discipline.

Le Conseil de l'innovation du Québec est ravi de cette opportunité de faire de l'IA un des piliers de son action. Nous croyons qu'en travaillant étroitement avec les différents milieux preneurs pour faire émerger de nouveaux usages de l'IA et en encourageant le recours aux solutions développées par nos organisations d'ici, nous pourrons créer un cercle vertueux de l'innovation. »

Luc Sirois, innovateur en chef du Québec

« Je suis très fière du travail accompli par la petite équipe du Forum IA Québec. Le Québec doit se doter d'outils concrets et d'une stratégie concertée pour favoriser une plus grande intégration de l'IA dans tous les secteurs d'activité et mettre les mesures nécessaires en place pour le faire de façon éthique et socialement responsable. Je sais que le Conseil de l'innovation du Québec saura poursuivre avec brio le travail que nous avions entamé pour y parvenir. »

Marie-Paule Jeansonne, présidente-directrice générale du Forum IA Québec

À propos du Conseil de l'innovation du Québec

Le Conseil de l'innovation du Québec, mis en place par le gouvernement du Québec, a pour mission de dynamiser l'innovation au sein des entreprises et de la société québécoise. Luc Sirois, innovateur en chef du Québec, assure la direction générale de l'organisme.

Le rôle du Conseil est d'abord de conseiller le gouvernement et autres acteurs sur les stratégies et approches visant à propulser nos écosystèmes d'innovation. L'équipe du Conseil participe à la promotion et au développement d'une culture d'innovation en favorisant la mobilisation des leaders régionaux et sectoriels. Elle accompagne les entreprises dans leurs projets d'innovation en les aiguillant vers les expertises et les possibilités de financement répondant à leurs besoins. Elle forme d'ailleurs un réseau de conseillers en innovation pour l'appuyer dans ce mandat. Elle contribue aussi à documenter et à mesurer l'innovation sur le territoire québécois afin de pouvoir mieux orienter la prise de décision et assurer la mise en place de plans d'action pertinents sur le terrain. Le Conseil de l'innovation vise ainsi à multiplier les retombées économiques, sociales et environnementales dans toutes les régions, dans les secteurs-clés, pour l'avenir du Québec.

