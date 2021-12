GUANGZHOU, Chine, 3 décembre 2021 /CNW/ - Le Forum financier international (FFI) a publié aujourd'hui le Rapport sur le développement financier mondial 2021 (GFDR) et l'indice mondial du développement de la finance verte (GGFDI) avec un classement par pays.

« C'est la première année que le FFI publie le rapport GFDR et il sera publié chaque année lors des réunions internationales du FFI, a déclaré Zhuang Juzhong, économiste en chef du FFI et ancien économiste en chef adjoint de la Banque asiatique de développement. Le rapport vise à fournir une évaluation annuelle des tendances et des perspectives économiques mondiales, du développement financier et de l'innovation et à résoudre des enjeux à long terme et des questions politiques à partir de données internationales et, en fin de compte, à promouvoir la discussion et la coopération internationales ».

Le GFDR comporte trois chapitres :

Chapitre 1 : Perspectives économiques mondiales, risques et priorités stratégiques. Ce chapitre fait le point sur la pandémie de COVID-19 et le développement économique mondial récent et évalue les perspectives économiques, les risques et les priorités stratégiques. Il encourage la communauté internationale à travailler ensemble pour accélérer le déploiement de la vaccination et éliminer les inégalités qui y sont liées, assurer une transition harmonieuse de la politique monétaire, mettre fin aux tensions commerciales, promouvoir la reprise verte et soutenir les pays à faible revenu.

Chapitre 2 : Indice mondial du développement de la finance verte et classement par pays. Ce chapitre met l'accent sur les récents développements mondiaux en matière de finance verte et lance le GGFDI avec un classement par pays. Établi conjointement par le FFI et la Central University of Finance and Economics en Chine, le GGFDI applique une mesure quantitative des progrès réalisés dans le développement de la finance verte au niveau des pays. Il se concentre sur trois domaines, à savoir la politique et la stratégie, les produits et les marchés, et la coopération internationale. Le GGFDI fournit également des classements sur le développement de la finance verte des 55 plus grandes économies du monde à la fin de 2020.

Chapitre 3 : Feuille de route de la carboneutralité à l'échelle mondiale et des actions de la Chine. Ce chapitre passe en revue et évalue les mesures de transformation des systèmes énergétiques mondiaux et des secteurs industriels, ainsi que les mesures politiques nécessaires pour atteindre les cibles climatiques de 2 °C et de 1,5 °C établies par l'Accord de Paris. Il résume également les solutions techniques et les options politiques de la Chine pour atteindre le double objectif en matière de carbone.

Avec le lancement du GFDR et du GGFDI, le FFI encourage la poursuite de discussions mondiales sur les politiques nécessaires pour mettre fin à la pandémie, réduire les risques pour la reprise économique mondiale, promouvoir l'investissement vert, lutter contre le changement climatique et rendre le développement plus inclusif et durable.

Pour consulter le rapport complet, rendez-vous sur le site : http://iff.org.cn/uploads/2021GAM/GFAD-report20211202.pdf

