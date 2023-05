Le Forum financier international et l'Autorité monétaire de Hong Kong présentent une conférence inaugurale de haut niveau sur le multilatéralisme et la mondialisation à Hong Kong

HONG KONG, le 8 mai 2023 /CNW/ -- Le Forum financier international (IFF) en collaboration avec l'Autorité monétaire de Hong Kong (HKMA) et l'Académie des finances de Hong Kong ont tenu vendredi une importante conférence sur le multilatéralisme et la mondialisation, à l'heure où le monde fait face à des risques accrus dans le secteur financier et à de la fragmentation. Dans le cadre de la série de conférences mondiales du 20e anniversaire de l'IFF, la conférence a invité des dignitaires politiques, des autorités financières, des universitaires ainsi que des cadres du secteur financier à participer à deux séances de discussion sur des sujets tels que l'amélioration de la coopération mondiale, les politiques monétaires, les défis et les possibilités pour Hong Kong et la région de la Grande Baie à une époque de concurrence stratégique. L'IFF a également lancé son centre de Hong Kong durant la conférence.

John Lee Ka-chiu, directeur général de la Région administrative spéciale de Hong Kong (HKSAR), Han Seung-soo, coprésident de l'IFF et président du Conseil des présidents de l'Assemblée générale des Nations Unies et Paul Chan Mo-po, secrétaire financier de la HKSAR, ont pris la parole à la conférence.

Dans le cadre de sa mission visant à renforcer la communication mondiale, la première conférence de l'IFF à Hong Kong a permis d'aborder avec succès des enjeux mondiaux majeurs, notamment les tensions géopolitiques, la crise de la dette mondiale, l'inflation, le risque de fragmentation et le positionnement unique de Hong Kong en tant que centre financier de premier plan, ainsi que les possibilités pour la région de la Grande Baie. Les conférenciers et les panélistes ont convenu à l'unanimité de l'importance de la coopération mondiale et du multilatéralisme dans la résolution des problèmes mondiaux. La conférence a également appelé à renforcer le statut de Hong Kong en tant que centre financier mondial et plaque tournante mondiale des affaires extraterritoriales en yuans.

Au cours de la première table ronde de l'après-midi, Han Seung-soo était accompagné du professeur Harold James de l'Université de Princeton, de Jenny Shipley, membre du conseil d'administration de l'IFF et ancienne première ministre de la Nouvelle-Zélande, et de Antony Leung, vice-président de l'IFF, chef de la direction de Nan Fung Group, dans sa discussion sur le multilatéralisme et la mondialisation dans un contexte de risques accrus de fragmentation.

Lai Zhihong, vice-maire de l'administration municipale de Guangzhou, a prononcé le discours d'ouverture de la deuxième table ronde sur les perspectives et les rôles de l'Asie, de Hong Kong et de la région de la Grande Baie. Eddie Yue Wai-man, directeur général de l'Autorité monétaire de Hong Kong, Li Tong, membre du conseil d'administration de l'IFF et chef de la direction et président directeur de la Bank of China International, et Song Min, membre du comité universitaire de l'IFF, ont discuté de la façon dont Hong Kong relèverait les défis mondiaux et renforcerait son rôle de plaque tournante financière mondiale de premier plan et de la façon dont la Grande Baie devrait émerger en tant que carrefour financier et numérique de la région. La table ronde était animée par le vice-président de l'IFF, Lin Jianhai.

Dans ses remarques liminaires, Han Seung-soo a dit que le multilatéralisme et la mondialisation sont les piliers de la paix et de la prospérité en période d'après-guerre. « Cependant, nous sommes aujourd'hui à un moment critique de l'histoire de l'humanité, où nous sommes confrontés à la tendance à l'affaiblissement rapide du multilatéralisme et de la mondialisation. »

Dans un discours enregistré adressé à la conférence, le directeur général de la HKSAR, John Lee, a déclaré que le multilatéralisme et la mondialisation font partie de l'ADN de Hong Kong et que le succès de Hong Kong se fonde sur « la polyvalence et la résilience ».

« En tant que premier centre financier international et lien incontournable entre le continent et le reste du monde, Hong Kong est la base idéale pour faire progresser la mission de l'IFF de promouvoir le dialogue international et la coopération multilatérale dans le domaine financier », a déclaré John Lee.

Dans son discours d'ouverture à la conférence, le secrétaire financier Paul Chan a souligné que, dans un contexte d'économie mondiale fragile, caractérisée par des taux d'intérêt élevés et une inflation soutenue, il est essentiel que le monde travaille ensemble.

« À une époque où le monde subit des changements rapides comme nous n'en avons pas vu depuis un siècle, le monde a besoin d'un développement plus inclusif et plus résilient dont les gens peuvent bénéficier. C'est pourquoi notre pays s'est engagé à s'ouvrir à deux niveaux et à pratiquer un véritable multilatéralisme », a déclaré Paul Chan.

« Hong Kong est fermement résolu à favoriser le libre-échange, à réduire les obstacles au commerce et à assurer la libre circulation des biens, des capitaux et des personnes. »

Le vice-maire Lai Zhihong a souligné que Guangzhou a travaillé en étroite collaboration avec Hong Kong et Macao pour promouvoir l'accès aux marchés financiers mutuels dans la région de la Grande Baie. Il a insisté sur l'importance d'améliorer la collaboration financière entre Guangzhou et Hong Kong afin de renforcer le rôle financier mondial de la région de la Grande Baie.

Paul Chan a souligné les forces de Hong Kong en matière de finance verte et son engagement à contribuer au développement vert mondial. « Au moment où le monde progresse vers la carboneutralité et établit des priorités pour les facteurs ESG, Hong Kong a beaucoup à offrir en finance verte, a affirmé Paul Chan. L'an dernier, les dettes vertes émises ou arrangées à Hong Kong ont dépassé 80 milliards de dollars. Pour ce qui est du nombre des obligations vertes internationales émises, nous sommes au premier rang en Asie. »

Le vice-président de l'IFF, Lin Jianhai, a déclaré ceci : « L'Asie devrait contribuer à hauteur de 70 % à la croissance mondiale, et la Chine, à hauteur de plus de 30 %. Cette année, la réouverture de la Chine stimulera la croissance dans toute la région, comme l'indiquent les dernières Perspectives économiques régionales du FMI. En tant que plaque tournante financière de premier plan, Hong Kong est dans une position unique pour relier le continent avec le reste du monde en exerçant des pressions pour une plus grande prospérité en Chine et dans le reste de l'Asie. »

