GUANGZHOU, Chine, 31 octobre 2023 /CNW/ - Le Forum financier international (FFI) a dévoilé dimanche les lauréats de son prix mondial annuel de la finance verte lors d'une cérémonie de remise de prix pour conclure la réunion annuelle de trois jours.

Le prix mondial annuel de la finance verte du FFI comprend le prix annuel (10 lauréats), le prix de l'innovation (10 lauréats) et le prix Spark (trois lauréats).

Le prix annuel a été décerné aux lauréats suivants : le fabricant chinois d'appareils électriques Midea Group, le China General Nuclear Power Group, le China Southern Asset Management, Ant Group, le producteur de panneaux solaires JA Solar, l'assureur mondial AXA, le géant technologique Baidu, le fabricant singapourien RGE, le conglomérat singapourien Keppel Corporation et l'International Capital Market Association.

Le coprésident du FFI, Han Seung-soo, et le président du jury ont dit aux lauréats que le FFI poursuivra sa mission d'aider à améliorer le changement climatique en aidant à mobiliser des fonds privés plus fortement investis dans l'investissement vert.

« Nous sommes très heureux d'attribuer ce prix à ceux qui ont trouvé des idées novatrices qui pourraient contribuer à bâtir une société résiliente au climat et écologiquement saine », a déclaré Han Seung-soo.

Le prix de l'innovation, qui récompense les projets ayant contribué de manière importante au développement durable et à la neutralité carbone, a été décerné à des projets par CITICS, la Deeprock Net-Zero Technology and Vanke Foundation, la Suzhou Rural Commercial Bank et GIZ, PricewaterhouseCoopers Zhong Tian, la China Construction Bank et CGS International et la Bank of Communications.

Wang Shi, président de la Fondation Vanke, dont le projet Biosphere3 a remporté le prix de l'innovation, a déclaré lors de la cérémonie que Biosphere3 est un très bon exemple de la façon dont une plateforme d'affaires pourrait permettre aux communautés urbaines de devenir carboneutres. « Je remercie le FFI d'avoir reconnu ce modèle d'entreprise. »

CECEP Hundred Technical Service, China Chengxin Green Finance Technology et Sinochem Carbon ont remporté le prix Spark.

Établi en 2020, le prix mondial du financement vert du FFI récompense les entreprises et les institutions qui utilisent des outils financiers pour promouvoir la transition verte, ainsi que les projets qui contribuent à atteindre un pic de carbone et la neutralité carbone.

Plus de 30 institutions de Chine, de Grande-Bretagne, de France, d'Allemagne, de Suisse et des États-Unis, etc., avaient été présélectionnées pour le prix cette année. Le jury de 25 membres était dirigé par Han Seung-soo, coprésident du FFI ; Jenny Shipley, membre du conseil d'administration du FFI et ancienne première ministre de Nouvelle-Zélande et Erik Solheim, vice-président de l'IFF.

