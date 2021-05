BEIJING, 30 mai 2021 /CNW/ - Le Forum financier international entame aujourd'hui ses réunions printanières de 2021 se déroulant sur deux jours. Intitulée « Global Governance and Development in the Post-Pandemic Era », la réunion vise à fournir une plateforme pour des discussions approfondies sur la coopération internationale et la gouvernance mondiale, tout en favorisant le développement et la collaboration dans les initiatives à faibles émissions de carbone, la finance durable, les changements climatiques, les questions de santé publique, ainsi que Belt and Road Initiative. Le public mondial peut assister aux réunions virtuelles ici.

« Nous avons constaté des progrès dans notre lutte contre la pandémie, mais nous faisons toujours face à une décennie perdue au niveau du développement et nous confrontons de graves reculs dans la réalisation des Objectifs de développement durable d'ici 2030, a déclaré le Secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, lors de son discours d'ouverture.

Pour inverser cette trajectoire, il est nécessaire d'avoir une réponse mondiale et multilatérale plus concertée sur plusieurs fronts, ce qui comprend des mesures urgentes pour combler le déficit mondial en vaccins, un soutien accru aux pays en développement et qui sont au bord de la crise de la dette, ainsi qu'une reprise résiliente après la pandémie et la crise du changement climatique », a ajouté M Guterres.

« La reprise mondiale est en cours, mais les chemins et le rythme divergent dangereusement… Nous faisons face à une grande incertitude jusqu'à ce que la pandémie prenne fin véritablement, a déclaré la présidente du Fonds monétaire international (FMI), Kristalina Georgievain, dans son discours. Les décideurs doivent prendre les bonnes mesures qui s'imposent dès maintenant en donnant à chacun une chance équitable de se faire vacciner, de se rétablir et d'assurer son avenir. »

Elle estime que la Chine a joué un rôle important dans l'Initiative de suspension du service de la dette du G20 et le Cadre commun pour la restructuration ordonnée de la dette. Le pays a également prouvé son action en appuyant les facilités de prêt concessionnelles du FMI. La Chine déploie des efforts sans précédent pour accélérer la vaccination, tout en fournissant un approvisionnement équitable en vaccins aux autres pays.

« La santé publique est un bien public mondial, a souligné Jose Manuel Barroso, coprésident du Forum financier international et président du Global Alliance for Vaccines and Immunization dans son discours. Nous devons y faire face également au niveau mondial et, si possible, dans un véritable esprit sincère de coopération et de solidarité. »

Près de 500 dirigeants du monde de la gouvernance, de la finance, des affaires et du monde universitaire participent à la réunion.

