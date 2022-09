Le Forum de travail pour le Village débute en force

Poursuite de la démarche participative pour l'avenir du quartier

MONTRÉAL, le 20 sept. 2022 /CNW Telbec/ - La mairesse de la Ville de Montréal et de l'arrondissement de Ville-Marie, madame Valérie Plante, a officiellement lancé la deuxième phase du Forum du Village, soit le Forum de travail, accompagnée de monsieur Robert Beaudry, conseiller de la Ville pour le district de Saint-Jacques et responsable de l'urbanisme, de la participation citoyenne et de la démocratie. Après huit semaines de consultation publique sur rue, en ligne et en porte-à-porte pour recueillir les aspirations et les besoins de la communauté et des parties prenantes du Village, l'arrondissement de Ville-Marie et ses partenaires poursuivent le travail du 20 au 22 septembre. Ces trois jours de discussion et de réflexion seront dédiés à l'idéation de solutions porteuses identifiées par les organismes, les citoyennes et citoyens, ainsi que les partenaires institutionnels, publics et privés du secteur.

Logo Forum du Village (Groupe CNW/Ville de Montréal - Arrondissement de Ville-Marie)

Le déploiement d'importants travaux au cœur des réflexions

Devant la nécessité d'entreprendre des travaux d'aqueduc et d'égouts sur la rue Sainte-Catherine Est prochainement, l'Arrondissement et ses partenaires, profitent de l'occasion pour explorer en quoi le réaménagement des espaces et de la rue pourrait mieux répondre aux besoins de toutes celles et tous ceux qui les fréquentent. Le Village est à un carrefour historique où il se définit dans son identité et où la Ville a l'opportunité de préparer le futur.

« Le Village est l'un des plus importants quartiers inclusifs en Amérique du Nord et il est prioritaire de soutenir sa transformation et son dynamisme. Le Forum de travail que nous lançons aujourd'hui nous permettra de planifier le futur réaménagement de la rue Sainte-Catherine Est en concertation directe avec le milieu. Nous sommes fiers de solliciter les forces vives du Village dans cette réflexion qui concerne l'avenir du Village, un quartier central à l'identité de Montréal », a déclaré la mairesse de la Ville de Montréal et de l'arrondissement de Ville-Marie, madame Valérie Plante.

Le Forum de travail : trois jours dédiés à penser l'avenir du Village

Rassemblant des participantes et participants de tous les horizons, dont les deux partenaires de la démarche et acteurs incontournables du milieu, la Corporation de développement communautaire (CDC) Centre-Sud et la Société de développement commercial (SDC) du Village, cet événement offre un programme varié afin de générer des idées de projets ainsi que des pistes de solutions pour penser le futur du Village.

La programmation sera centrée sur les six thématiques identifiées au début de la démarche, soit le sentiment de sécurité, le vivre ensemble, l'identité, la culture, l'espace public et la vitalité socioéconomique. Ces dernières seront abordées de front par des expertes et experts ainsi que des acteurs et actrices du secteur.

Au terme des deux phases, l'objectif est de faire émerger une feuille de route collective qui va engager l'ensemble des acteurs ayant participé à la démarche.

Consultez la programmation.

Retour sur le Forum sur rue : une panoplie d'idées pour alimenter la réflexion

Avec plus de 1 400 répondantes et répondants provenant des différentes communautés du Village, la première phase de la démarche participative a connu un franc succès. Rappelons que celle-ci avait pour objectif de rejoindre un maximum de personnes de tous les horizons et de recueillir leur opinion ainsi que leurs idées par le biais de la plateforme Réalisons Montréal et d'un sondage effectué en porte-à-porte dans les rues du quartier. Deux conteneurs ont également été aménagés sur la rue Sainte-Catherine Est et animés par une brigade composée d'une dizaine d'agentes et d'agents, qui ont accueilli, sondé et informé des centaines de personnes de passage sur la rue piétonne.

« Ces dernières années, nous avons multiplié les initiatives et les projets pour embellir, renforcer et soutenir le Village. Nous assistons à un véritable momentum de tous les acteurs, incluant la Ville et l'Arrondissement, et c'est ce que nous voulons cultiver avec les forums de consultation et de travail. C'est ensemble que nous allons préparer l'avenir du Village, repenser son artère emblématique et miser sur des solutions structurantes aux défis qui touchent ce quartier qui nous est si cher », a ajouté M. Robert Beaudry, conseiller de la Ville pour le district de Saint-Jacques dans l'arrondissement de Ville-Marie.

Citations

« Je salue l'initiative du Forum du Village, qui est l'occasion de donner les moyens et l'élan nécessaires au développement du Village afin qu'il rayonne à sa juste valeur. Mon équipe et moi-même sommes fier-ère-s d'en être partenaires et continuerons à travailler en ce sens, car nous sommes convaincu-e-s que c'est ensemble que nous pourrons créer un Village accueillant, unique et vibrant où la vitalité économique va de pair avec la diversité, l'inclusivité et l'innovation. Un lieu à la hauteur des espérances des communautés que nous servons, un lieu pour toustes », a déclaré Gabrielle Rondy, directrice générale de la Société de développement commercial (SDC) du Village.

« La CDC Centre-Sud est très heureuse d'être partenaire de ce Forum qui se veut l'occasion d'aller plus loin et de mettre en place des projets porteurs pour bâtir ensemble le Village. À la suite des initiatives des acteurs communautaires et institutionnels afin de cerner toute la richesse et la complexité de ce lieu unique, mon équipe et moi-même sommes très enthousiastes à l'idée de passer à l'action et de mettre la main à la pâte afin de contribuer à penser l'avenir de ce quartier qui nous tient à cœur », a conclu François Bergeron, directeur générale de la Corporation de développement communautaire (CDC) Centre-Sud.

SOURCE Ville de Montréal - Arrondissement de Ville-Marie

Renseignements: Source : Virginie Leblanc, Chargée de communication, Arrondissement de Ville-Marie; Complément d'information : www.realisonsmtl.ca/forumduvillage; Renseignements : Relations médias, Ville de Montréal, [email protected]